Москва — не город, а недооцененный бриллиант

До того, как я чуть больше недели назад приехал в Москву, я ни разу не был ни в этом городе, ни вообще в России. Однако мне всегда хотелось туда съездить, и когда у меня появился такой шанс в связи с Чемпионатом мира по футболу, я не смог удержаться от того, чтобы на пару дней отодвинуть футбол в сторону и вместо этого как следует изучить столицу России.

Всего я провел там четыре ночи, причем первые три из них — в заведении, представляющем собой нечто вроде более современного хостела, где у меня была отдельная «хижина», обеспечивающая подобие уединения. Кстати, неожиданно уютная, мне это напомнило ночевки в палатке. Хуже было то, что один из моих соседей храпел так, что стены дрожали, и это мешало мне спать. Однако в последнюю ночь я спал в номере отеля с отдельной ванной. Интересно, как то, что ты обычно считаешь естественным, может внезапно показаться роскошью.

Что касается ощущения роскоши, то оно часто накрывало меня с головой, пока я бродил по городу. Я предпочитаю ходить пешком, когда у меня достаточно времени, потому что так можно увидеть гораздо больше разных деталей и интересных подробностей.

Один мой родственник сказал, что когда гуляешь по городу, надо не забывать смотреть вверх, потому что иначе часто пропускаешь много интересного. И в Москве это замечание по-настоящему справедливо, ведь там множество высотных зданий с необыкновенными верхушками, особенно у тех, что построены в советские времена.

Мне особенно понравилась именно эта комбинация старой коммунистической и современной архитектуры. Сталинские высотки — очень хороший пример старого, а недавно построенный деловой центр с несколькими огромными небоскребами в юго-восточной части города воплощает современную Москву, которая медленно, но верно принимает новые очертания.

Прежде, чем я отправился сюда, Москва мне по большей части представлялась как скопище серых потертых зданий, от которых становится холодно на душе. Да, для конструкций такого рода в Москве действительно есть свое место, в основном на окраинах, но их никак нельзя назвать главенствующим элементом пейзажа в центре, где я в основном и знакомился с достопримечательностями.

Так что я был приятно изумлен, ведь всегда радуешься неожиданностям такого рода, когда впервые приезжаешь в город, о котором уже сложилось впечатление заочно.

В каком бы направлении я ни шел, всегда находилось что-то, что привлекало мое внимание, так что я просто не мог остановиться. Каждый день я проходил пешком не меньше 30 километров, а так как я это делал в новых туфлях, то ноги себе натер до пузырей. В последний день они у меня так болели, что я был вынужден успокоиться и уделить, наконец, время футболу, за исключением короткой прогулки к Собору Василия Блаженного — возможно, самой известной из московских достопримечательностей. Так что тем, кто, как и я, любит ходить пешком, я очень рекомендую делать это в паре хорошо разношенных кроссовок.

Почти все здания в городе просто гигантские, и в какой-то момент тебе иногда начинает мерещиться, что нарушились твои человеческие пропорции. Благодаря этой необыкновенной черте город тоже западает в память. Немного похожее чувство было у меня, когда я впервые приехал в Париж, но тут все еще более грандиозное.

Но в этом городе сокровища можно найти не только на поверхности земли, но и в ее недрах. Я имею в виду многочисленные станции метро, разбросанные по всему городу. Они по большей части были построены после окончания Второй мировой войны. Знаменитый диктатор Иосиф Сталин использовал метро, чтобы в выгодном свете показывать Советский Союз, и станции, например, украшались хрустальными люстрами, скульптурами и статуями в честь славных глав советской эпохи. Неудивительно, что их называют еще «дворцами для народа».

Я решил пойти на экскурсию по системе метро, чтобы случайно не пропустить какую-нибудь особенно элегантную станцию. Это, без сомнения, того стоило, ведь в придачу ко всему я еще и узнал множество интересных фактов и забавных историй. Например, о Сталине и его чашке кофе, которую я уже рассказывал в своем блоге (о том, что кольцевую линию построили после того, как на чертеже остался отпечаток чашки Сталина — прим. перев.), или о том, что русские невероятно суеверны. Хотя я успел очень многое посмотреть, когда пришла пора уезжать, у меня все равно было чувство, что с Москвой я еще далеко не закончил. Хотя надо понимать, что я еще и такой человек, которому, чтобы полностью удовлетвориться, надо обследовать каждую улицу и каждый уголок. А ведь это невозможно, когда речь идет о крупнейшем или одном из самых больших городов в Европе (это смотря как считать).

А из-за того, что сейчас проходит Чемпионат мира, к сожалению, часть районов и зданий оцеплены. Так что будет здорово приехать сюда еще раз, когда не будет никаких особенных мероприятий, и посмотреть на город в его естественном состоянии.

В заключение я не могу сказать ничего иного, кроме того, что я горячо рекомендую посетить этот город. Но так же, как и в других больших городах вроде Нью-Йорка или Лос-Анджелеса, вам следует иметь в запасе не меньше недели, чтобы не подвергать себя чересчур большому стрессу, пытаясь успеть посмотреть все за короткий срок. Здесь есть множество развлечений и интересных мест, и я не знаю, что должно произойти, чтобы вам здесь стало скучно. Я ужасно счастлив, что узнал этот город, и надеюсь вернуться как-нибудь в будущем. К тому времени я позабочусь о том, чтобы выучить пару фраз по-русски, потому что здесь вам не стоит ожидать легкой жизни с одним английским.

Так что вот, если вы никогда раньше не задумывались о том, чтобы посетить российскую столицу, то вам следует подумать об этом прямо сейчас. Вы точно не будете разочарованы, это я вам обещаю.