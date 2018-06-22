Американец нарочно угодил в зубы самого большого питбуля в мире

Владелец самого большого в мире питбуля по кличке Халк ради эксперимента позволил питомцу на себя напасть. Это снял на видео развлекательный портал Barcroft TV.

Мэрлон Греннан (Marlon Grennan), основатель и хозяин компании по защите собак Dark Dynasty K9s, показал, как проходят тренировки питбулей. Он сидит на стуле в специальном костюме, защищающем от укусов собак, а дрессировщик натравливает на него пса.

«Когда на тебя кидается Халк, по ощущениям, это как быть сбитым грузовиком, а затем быть укушенным тираннозавром», — признался он.

Греннан отметил, что иногда позволяет Халку «выпустить своего зеленого монстра». По его словам, собака часто фотографируется и играет с его детьми, шестилетним Джорданом и двухлетним Джексоном, но хозяин считает, что ему хочется побыть «большой собакой» время от времени.