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Американец нарочно угодил в зубы самого большого питбуля в мире
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Американец нарочно угодил в зубы самого большого питбуля в мире 

Lenta.ru 14 часов назад
Фото: Lenta.ru
Владелец самого большого в мире питбуля по кличке Халк ради эксперимента позволил питомцу на себя напасть. Это снял на видео развлекательный портал Barcroft TV.
Мэрлон Греннан (Marlon Grennan), основатель и хозяин компании по защите собак Dark Dynasty K9s, показал, как проходят тренировки питбулей. Он сидит на стуле в специальном костюме, защищающем от укусов собак, а дрессировщик натравливает на него пса.
«Когда на тебя кидается Халк, по ощущениям, это как быть сбитым грузовиком, а затем быть укушенным тираннозавром», — признался он.
Греннан отметил, что иногда позволяет Халку «выпустить своего зеленого монстра». По его словам, собака часто фотографируется и играет с его детьми, шестилетним Джорданом и двухлетним Джексоном, но хозяин считает, что ему хочется побыть «большой собакой» время от времени.
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