Куда отправиться за впечатлениями: 5 идей для отдыха в России

Чем заняться в Карелии, зачем и на чем стоит отправиться в Калининград, куда поехать за уникальным духовным опытом и настоящим итальянским сыром? Я подготовила несколько идей для короткого, но полного впечатлений отдыха в России. Они понравятся гурманам, эстетам, приверженцам здорового образа жизни и всем, кто хочет узнать свою страну с неожиданной стороны.

1. Карелия: узнать историю русских монастырей и знаменитого советского лагеря на Соловках

Отправляться в Карелию лучше летом, но бронировать туры нужно заранее, потому что сезон в этом регионе короткий, а охотников до уникальных приключений много. В твоем маршруте обязательно должны быть три пункта: Кижи, Валаам и Соловки. На этих небольших островах расположены главные достопримечательности Карелии. Из-за обилия старинных монастырей, соборов и церквей ты можешь подумать, что я предлагаю тебе совершить паломничество, но это, прежде всего, история и самобытная архитектура, а уже потом религиозные объекты. Перед поездкой на Соловецкий остров будет не лишним познакомиться с историей самого знаменитого советского лагеря, а еще лучше почитать «Обитель» Прилепина или что-то из Солженицына, чтобы проникнуться атмосферой. В этом месте удивительным образом переплелась история русского монашества и советских заключенных, о чем лучше всего расскажет сам Соловецкий музейный комплекс. Заключительный аргумент в пользу посещения Карелии — природа Русского Севера: опасная, своенравная и завораживающая. На своем пути ты встретишь живописные виды на Ладогу, рукотворный мраморный каньон, Рускеальские водопады, карельскую березу, ну и Белое море, конечно же. Можешь взять готовый тур на 4-5 дней, они чаще всего отправляются из Петрозаводска. Кроме того, от Питера несложно доехать до города Кемь, откуда ходит теплоход до Соловецкого острова.

2. Калининград: слушать самый большой орган в Европе и любоваться немецкими виллами

Отправляться в самый западный город России лучше самостоятельно, только учитывай все нюансы географии нашей великой страны, когда будешь выбирать транспорт. Достопримечательности Калининграда не сосредоточены в центре, а разбросаны по городу. Что обязательно стоит увидеть: районы старых немецких вилл Амалиенау или Марауненхоф. Зачем еще ехать в Калининград, если не за красивыми европейскими видами? Непременно побывай на острове Канта и посмотри кафедральный собор с самым большим органным комплексом в Европе. Когда завершишь забег по главным калининградским местам, отправляйся в область. Не вздумай покинуть это прекрасное место, не посмотрев на Куршскую косу и не посетив Светлогорск. До Калининграда не сложно добраться на поезде от Москвы или Санкт-Петербурга, но билеты продаются только по загранпаспорту. Самый удобный вариант — полететь на самолете, там тебе хватит обычного российского удостоверения личности. Ехать в Калининград на машине интересно, но не просто: вроде решила променять заграницу на путешествие по родине, а все равно надо оформлять «шенген» и документы на транспорт.

3. Сочи: пройти курсы йоги и медитации

Один из лучших способов совместить летний отдых со здоровьем и саморазвитием — фестиваль «Счастье», который проходит в Сочи на Красной поляне. Восемь дней — с 28 июля по 4 августа ты будешь жить на курорте «Роза Хутор» рядом с канатной дорогой, набережной реки, горным озером и морским побережьем. В этом году организаторы фестиваля подготовили семь курсов от известных в России и в мире преподавателей и тренеров. Ты можешь выбрать свою программу: практические курсы по йоге, дыхательным упражнениям и медитации, тренинги по обретению уверенности в себе и саморазвитию. Есть также курсы для детей и подростков. Участвовать в занятиях могут люди с любым уровнем подготовки. Если раньше не занималась йогой и духовными практиками — это отличная возможность погрузиться в атмосферу, расслабиться и наполниться энергией. В свободное от курсов время ты развлечешься на концертах, мастер-классах, сходишь на ярмарку полезных товаров для здоровья, отдохнешь в арт-пространстве с вегетарианской кухней и полюбуешься на лазерное шоу в горах. Гостиница организует ежедневный трансфер до моря. Группы от двух человек могут купить билеты на фестиваль со скидкой, поэтому смело бери с собой всю семью. Для детей есть игровые комнаты и беби-ситеры, так что им тоже скучать не придется. Мероприятие проводит гуманитарная организация «Искусство жизни». «Счастье» — благотворительный фестиваль. Покупая билет, ты помогаешь детям с ограниченными возможностями. Узнать подробнее о фестивале

4. Тверская область: попробовать настоящий итальянский сыр на ферме

В 2000-е годы под Тверью поселился потомственный итальянский сыровар Пьетро Мацца. Не знаю, где варили сыр предыдущие семь поколений Мацца, но Пьетро в российскую глубинку завела любовь в лице русской красавицы Жанны. Пьетро решил, что из молока тверских коров сыр выйдет не менее итальянским, главное — соблюдать старинные рецепты и технологии, которые есть у любого потомственного сыровара. Сейчас семейство Мацца не только продает сыр, но и занимается агротуризмом. Гостям предложат отдохнуть на постоялом дворе в итальянском стиле, проведут индивидуальную дегустацию с погружением в историю каждого сыра и накормят разнообразными блюдами итальянской кухни. В общем, пробуй буратту, заедай качиоттой, смакуй рикотту и моцареллы в дорогу прихватить не забудь.

5. Северная Осетия: увидеть «Город мертвых» и горные поселения

Неподалеку от поселка Даргавс в Пригородном районе Северной Осетии-Алании располагается средневековый некрополь или «Город мертвых». Дорога к нему по крутому горному серпантину — уже приключение, но то, что откроется взгляду дальше, стоит всех опасностей пути. «Город мертвых» представляет собой около сотни небольших белых каменных башенок с темными пирамидальными крышами. Эти склепы появились здесь еще в 17-18 веках. После схода ледника Колка в 2002 году добираться до Даргваса стало сложнее, но туристов это не останавливает. Это место обросло множеством легенд, тайн и загадок, но побывать здесь стоит и из-за необычных пейзажей и впечатляющей атмосферы.