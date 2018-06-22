Почему вам все время не везет?

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Встать утром не с той ноги, случайным образом попасть под горячую руку негодующего начальника, обжечься любимой солянкой за обедом, не глядя встать возле лужи и заметить уже после того, как окатила грязью проезжающая легковушка… По сценарию осталось лишь на самых «приятных» эмоциях ввалиться в проем собственной двери, обнаружить, что бойфренд не выкинул мусор, хотя вы просили, и закатить скандал, потому как сил больше нет. И может, все эти приключения на вашу упругую точку произошли и не в один день, но логика все равно улавливает закономерную последовательность. Это у всех остальных зебра жизни с черно-белыми полосками, а у вас это лошадь, причем вороная! И можно, как Фома, не верить в превратности судьбы, но вы-то знаете, что закон подлости не только работает, но еще и конкретно на вас. Так почему же в жизни так происходит и можно ли с этим бороться?

Вспомнить все А помните, как учительница вас наказывала при всем классе, — вы потом в школе без красных щек не появлялись? А может, вам одноклассники после этого случая еще и позорную кличку приклеили, которую юзали все кому не лень, вплоть до старших классов? То икнули во весь голос во время важной конференции, то опозорились своим дрожащим голосом во время выступления, хрюкнули и подавились прямо на первом важном свидании или однажды на эмоциях открылись любовной лирикой парню, которому, как оказалось, вы совсем не нравитесь. Какой позор, какой ужас! И каждая подобная ситуация, что в жизни примитивным дежавю повторяется, приводит в ступор: уже было, уже опростоволосились, опять что-то страшное маячит… В этот же момент ваше сознание работает по схеме вытеснения — места в памяти ведь не лопатой греби, а только по полочкам, а потому если вы сами считаете, что помнить, как вы конкретно облажались, важнее положительных эмоций, то мозг автоматически решит, что эта «стыдоба» должна храниться вечно.

Формирование неуверенности

По факту патологического невезения не существует, патологическим делает его сам человек, когда бережно хранит, перебирает в памяти и время от времени заново «проживает» все неудачи. Мы от природы чисты, наивны, и добродушны, и, ко всему прочему, невероятно открыты этому миру и людям. Но стеснение становится определенной платой за жизнь в окружении, которое дергает взрослеющего человека за ниточки, словно марионетку, формируя в нем чувство вины. «Ну что ты ешь суп, как свинья!», «Все на тебя будут смотреть, это очень важное выступление — смотри не забудь слова, не позорь меня!», «Ты можешь не икать так громко? Это неприлично!» — эти и подобные «невинные» комментарии родителей, учителей, тренера заставляют фиксировать провалы и перекручивать в голове свой «позор» на репите. Красочные эпитеты, подчеркивающие наше «недостойное» поведение, и последующее наказание в виде обязательного осуждения окружающих заставляют нас комплексовать. А комплексы, в свою очередь, влекут за собой неуверенность и низкую самооценку, которые впоследствии и заставляют нас «лажать» до бесконечности.

Нелюбовь к себе

Еще одна причина постоянного невезения кроется в нелюбви к себе, которая формирует в человеке привычку «обойдусь». Кажется человеку, что все им пользуются, позволяют себе неуважительное обращение с ним, никто его ни во что не ставит — а точно ли он сам к себе со всей душой относится? Обойти три магазина в полной усталости после долгого трудового дня, когда ноги от мозолей еле волочатся, только ради того, чтобы в одном купить кефир на десять рублей дешевле, а в другом огурцы — на целых пятнадцать. Запретить себе думать о той самой яркой сумочке просто потому, что она не очень практична, а ради парочки выходов разоряться — чушь! Или искренне верить, что все помнят ваше фиаско на той конференции и спустя год до сих пор со смехом обсуждают, проходясь по каждой вашей косточке у вас за спиной, — вы это прям читаете по их ехидным улыбкам в вашу сторону. А еще полагаете, что весь мир против вас, потому что вы пока не заслужили, не отработали с переизбытком прежде, чем просить повышения, не похудели, потому классные парни на вас не смотрят — да и вообще, бодипозитив придумали ленивые люди! По сути, вы сами себя не любите, так почему же мир должен к вам относиться иначе? Ведь вы же сигналы ему посылаете, как с вами можно и нужно поступать: недодали себе — не станут и другие.

Только мы сами, как бы банально это ни звучало, формируем свою реальность.

Более того, практика жизни постоянно демонстрирует, что окружающие нас люди относятся к нам потенциально лучше, чем мы сами к себе. Они не так сильно замечают, как у нас дрожит голос на выступлении, они не видят, что у нас нос картошкой, и уж тем более не знают, что мы скромны настолько, что даже и пытаться в чем-то преуспеть не стоит. От ваших внутренних стрессов, обид и логических цепочек невезения окружающим на самом деле не будет ни жарко ни холодно. Так зачем тогда столько сил терять на бережное хранение в памяти фактов своего постоянного невезения, когда можно энергию потратить на то, чтобы наконец-то стать везунчиком!

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