Издевательства иностранцев над русскими девушками: мужской взгляд

Все уже видели, наверно, это веселый ролик, в котором бразильские фанаты вместе с тупой п. (симпатичной девушкой) поют веселый ролик на импортном языке.

Тупая п. (милая девушка) с удовольствием совершает при этом акт интернациональной дружбы, не подозревая, что поют они этим бодрым хором про розовую вагину.

В Бразилии, говорят, ролик стал вирусным. Да почему бы и нет. Я ругать вообще никого не собираюсь.

Пацаны хулиганят? Это нормально. Девочка туповата? Это нормально. Все в рамках погрешности.

Да и вообще, ответ, почему — условные наши — девочки с таким удовольствием прыгают в объятия к иностранцам, отчего потом страна заполняется разноцветными детьми фестивалей, тоже лежит на поверхности.

Так происходит абсолютно везде, не нужно считать, что наши блондинки блондинистее прочих. Одинакова степень блондинистости на всей планете. В целом-то.

Даже в более патриархальных обществах — Японии, например, — девочки лезут в постель к гайдзинам только так — хотя там гайдзин суть существо типа собаки, совершенно чуждый и даже презираемый общество объект. А вот девочкам как-то по фигу.

В провинциальных городках девочки ходят трахаться с солдатами в войсковые части. Нет частей — ходят к автобусным станциям — и, как рассказывал мне один мой знакомый, романтичный довольно таки юноша, поэт, — это был самый быстрый, самый легкий и самый непонятный секс в его жизни. Он просто ждал пересадки на другой автобус в каком-то очередном зажопинске, когда девочка подошла, и совершенно по-деловому не спросила, не хочет-ли он ее трахнуть. Они ушли в лес, и все заверте. Но не это больше потрясло нашего поэта. А то, что она спросила в самом конце: «Ну… ты мне бутылку пива то хоть купишь?»…

Эта бутылка пива его потрясла, как я понял. Поэт. Впечатлительный. Купил. Через час уже был в другой области.

Почему? Ответ прост. Точнее, их несколько.

Чужеземец сегодня здесь, а завтра там. Он — приключение, и приключение без последствий, если, конечно, использовать резинку. Чужеземец иной. А это любопытно. Со своими то все более или менее понятно, а вдруг у этих как-то иначе все? Не в смысле, три яйца, конечно, а вот… целуется по-другому… Слова другие при сексе говорит… Девочкам интересно же. Не все могут совладать с любопытством. Да мало кто может, честно говоря.

Чужеземец — это праздник. Он приехать тусить. Бухать. Он заряжен энергией, он весел, он не отягощен ничем. Тем более, бытом и планами на будущее. У него нет тут планов на будущее, он тут отжигает. А кому из девочек не хочется тусить с теми, кто жжет?

Мы то с вами, сами понимаете, придавлены обязательствами, работой, у нас хмурые лица и мы не можем раскрепоститься, потому что сами знаете — НДС подняли, бензин вздорожал, с экранов глумится Ургант, да еще и «цойжыв».

Тяжелые мы, трудные. А бразилец — он как птичка — скачет, песенки поет. Наливай, да пей.

Хочется нашим тупы… нашим красавицам праздника, хочется пироженки. Из нас-то с вами какие пироженки.

Мы то с вами в основном — черный хлеб. Иногда — пушечное мясо.

Ну и наконец, чужеземец — это чужеземец. На другом берегу реки трава всегда зеленее.

В общем, все человеческое. Все тут понятно. Не то, что бы было не обидно, конечно. Но с другой стороны, что тут сделаешь.

Хоть бутылку пива пусть купят. Пела, старалась…