Шум, поломанные веранды и карманные кражи. Обратная сторона «никольских гуляний»

Я обошла на Никольской семь баров, и ни в одном мне не удалось пообщаться с официантами — работы настолько много, что времени на разговоры нет. Вид у них очень утомленный. Правда, когда иностранцы оставляют щедрые чаевые — иногда тысячу рублей, а то и больше — лица работников озаряют усталые улыбки. В пабе «Лондон Гриль» я поговорила с охранником Максимом:

— В первый день загружены были по полной. Сейчас уже немного полегче, так как они немного разъехались по разным городам. Спокойно, они знают свою кондицию, выпивают, сколько им нужно, а дальше идут просто гулять по Москве. В основном, наши приходят уже в такой «некондиции», пытаются ворваться, пройти.

— У вас ничего не разрушали?

— Ничего не ломали. Единственное, у нас «мусорка» летает, но когда толпа, они просто ее не замечают и могут ногой сбить. Минусы? Какой-то определенный контингент болельщиков, которые оставляют мусор на улице.

— Ребята, которые работают в баре, не жалуются?

— Я здесь и работаю, чтобы немножечко им дышалось. Сейчас уже мест нет, и просто им даже некуда встать будет. Народ, когда выходит, мы начинаем запускать.

Многие заведения перешли на круглосуточный режим. Везде констатируют: чемпионат — супервозможность для персонала практиковать английский. Да и выручка взлетела минимум в три раза. Правда, расходы тоже выросли. В пекарне «Хлеб насущный» после матча Россия — Египет разрушили веранду, рассказала менеджер заведения Анастасия:

— Воочию видели, как залезают на крышу веранды, на лавочки напротив. Помимо вот этих разрушений, они не дерутся, никаких увечий друг другу не наносят. Они прыгают, скачут, танцуют. Они очень веселые, но они, конечно, многие немного наглеют — залезают на окна с флагами, кричат — это не очень культурно.

— А по поводу веранд потом обращались в полицию? Задержали тех, кто сломал, или это просто с рук сошло?

— Естественно, никто никого не задерживал, потому что количество народа, которое здесь было, превышало вообще все, что можно себе представить. Увеличилась интенсивность рабочего дня, и, естественно, намного больше людей требуется в сам рабочий день. Ты устаешь от большого количества народа, но, с другой стороны, у сотрудников будет премия.

У продавцов сувенирных лавочек и продуктовых минимаркетов тоже работы невпроворот. А вот, девушки в ювелирном салоне скучают:

— У нас упали продажи, постоянный шум.

— Когда вы закрываетесь, уходите, трудно домой добраться?

— Мы не можем даже выйти отсюда. Все забито людьми.

— А когда вы закрываетесь?

— В 22 часа. До метро тут как раз не пройдешь, потому что везде все пьют. Идешь и думаешь, чтоб только пивом не залили. Только одни ущербы.

— Ущербы? А что у вас?

— Наша клумба. Видели ее, когда заходили? От цветов ничего не осталось. Запах постоянный, не очень приятный.

У тех бизнесменов, кто отношения к туристам не имеет, мнение по поводу происходящего двоякое. С одной стороны, здорово, что рядом такой футбольный праздник. С другой — пешеходные пробки и шум.

Александра Максимова основатель студии красоты Ten to ten «У нас очень сильно опаздывают клиенты, потому что пройти по улице Никольской невозможно. На полчаса, на сорок минут, потому что промежуток буквально в пять-десять метров можно идти чуть ли не пять-десять минут. Поскольку опаздывают клиенты, сильно сбивается сетка: все наслаиваются друг на друга, приходится клиентов развлекать, клиенты, конечно, не очень довольны, но, поскольку понимают ситуацию, то приходится смириться с тем, что немножко нужно подождать. Мы находимся в одном из зданий на Никольской, но слышно, как будто мы находимся в гуще событий: окна у нас выходят на Никольскую — приходится слушать это с утра до вечера».

Еще одна проблема Никольской — возросшее количество краж. Сама я таких историй от бизнесменов и сотрудников не услышала — в магазинах и кафе за безопасностью следит охрана. Но, по данным СМИ, за девять дней чемпионата более 400 человек пожаловались на карманников с Никольской.