Красивое платье и удобный спальник: что нужно для незабываемых путешествий

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости , Ольга Цынская. Блогер-путешественник и travel-журналист, побывавшая более чем в тридцати странах, Вероника Иванова рассказала РИА Новости, как путешествовать с минимальным бюджетом.

Получить жилье и еду за пение в церковном хоре, снять дом с шикарным видом на Большого Будду за 70 долларов, спать на улице с максимальным комфортом и научиться быть абсолютно счастливым без медитаций — все это совершенно реально.

Вероника также поделилась секретами специально для девушек: что необходимо положить в рюкзак, отправляясь в путешествие, и зачем в нем обязательно должно быть красивое платье.

— Мысль о головокружительной карьере или тихой семейной жизни меня никогда не прельщала. То есть если я и думала об этом порой, в итоге все равно оказывалась в дороге, с рюкзаком и одна, в состоянии полной гармонии, любопытства и счастья.

Я не могу сидеть на месте, пока где-то в стороне от меня — целый мир. Хотя я всей душой люблю Москву, скучаю по ней, находясь в любой стране, и все еще смотрю на нее глазами путешественника, каждый раз замечая детали, которые не видела раньше.

Сахара, Марокко

Наверное, большое влияние на меня оказала Академия вольных путешествий — я подружилась с этими ребятами на первом курсе института, когда только приехала в Москву из своего поселка. Собирались человек по сто в крохотной квартирке на Речном, когда кто-то возвращался из длительной экспедиции по Африке, Южной Америке и всяких сумасшедших мест, куда не возят групповые туры, слушали про дальние страны, пили чай с сушками и строили маршруты, склонившись над картами.

В креативном агентстве, где я работала, была популярна идея о фрилансе. Все мечтали накопить денег, собрать клиентскую базу и уехать в Таиланд. Я видела, как люди застряли на этой первой фазе, и поняла, что лучше просто взять и сделать.

— Первой страной был Египет, как и у многих российских туристов, наверное. Потом — долгое путешествие на автобусе во Францию в общину Тэзэ, где я была волонтером. Думала, что придется мыть туалеты или кашу на кухне раскладывать на пять тысяч человек, но меня взяли в церковный хор. Это было здорово: мы пели молитвы на разных языках.

Пай, Таиланд

Затем — Таиланд. Я накопила денег на два месяца, и моей целью была випассана в лесном монастыре Там Вуа, это на севере страны.

Я почти добралась. Моя последняя «цивилизованная» остановка перед монастырем была в Пае — маленькой деревушке в горах. Там всего две улицы, совсем нет моря и «привычного» Таиланда. Я влюбилась в Пай с первого взгляда. Это было первое место в жизни, где мне захотелось остановиться. До этого я всегда думала: ну да, тут классно, конечно, но ведь дальше что-то новенькое, где я еще не была.

Но в Пае мои сбережения закончились, и я пару недель жила на улице в спальнике (придумала классную схему, как спать на улице с максимальным комфортом).

Я засыпала под звездами на холме и просыпалась с рассветом. А рассветы в Пае — шедевральны! Я смотрела их как кино. В то время я была абсолютно счастлива, и без всяких медитаций научилась ловить момент, жить здесь и сейчас, с открытым сердцем, полным доверия к миру.

Я ничего не боялась и была благодарна за все, что есть. Потом нашла классных друзей и работу, даже целых три. Сняла себе дом за 4500 рублей, с шикарным видом на Большого Будду. Домой вернулась через семь месяцев, на юбилей к дедушке.

Окрестности деревни Фериче, Непал

— В России у меня случилось, пожалуй, самое серьезное путешествие, «путешествие в себя». Десять дней я прожила одна на опушке леса, без палатки, под открытым небом. Это была серьезная работа над собой.

В первые три дня я боялась как никогда. Но там было потрясающе звездное небо, удивительное чувство сопричастности к Вселенной.

Поверьте, самый обычный среднерусский пейзаж достоин того, чтобы им любоваться: излучина реки, поле с шалфеем, лес, в котором тогда вовсю цвели вишни, ландыши и подснежники. Красота — в глазах смотрящего, как известно.

Гималаи, Непал

— Путешествуя с любым бюджетом, можно жить весело. А маленький бюджет при правильном к нему отношении только увеличивает шансы сделать путешествие незабываемым: ведь есть каучсерфинг, автостоп, полная неопределенность, состояние абсолютного доверия к миру и к незнакомцам, которые, как правило, оказываются прекрасными людьми с добрыми сердцами.

— Сейчас в моем списке must-see Иран: потому что хочется успеть увидеть его до того, как он станет популярным (а это неизбежно). Но вообще страны сами ко мне приходят: в виде пресс-тура (как Гонконг, например) или длительной пересадки (как ОАЭ или Азербайджан).

Или вот однажды мне приснился Стамбул с его панорамой куполов и минаретов, чайками над Босфором. И я помчалась туда, искать картинку из своего сна.

Побережье Португалии

Или Гибралтар: туда я вообще попала, потому что никак не могла застопить машину до портового города Альхесирас (Испания), откуда уходил паром в Марокко. В итоге села в машину до Гибралтара, хост с каучсерфинга моментально вышел на связь и дал добро (потому что он сидел дома со сломанной ногой), и хоп — я в Гибралтаре.

Мечтала посетить Марокко, особенно синий город — Шефшауэн. Он мне снился, я писала о нем стихи и даже «ревновала» его к другим путешественникам. Спустя десять лет моя мечта сбылась, и город цвета индиго ни капельки не разочаровал меня. А, к примеру, Эйфелева башня меня вовсе не впечатлила.

Шефшауен, Марокко Шефшауэн, Марокко

— Помимо стандартных советов, вроде внешнего аккумулятора, я всем девушкам советую брать с собой сногсшибательное платье. Еще ни разу оно не осталось у меня без дела! В путешествии часто все идет не по плану, и это прекрасно. Как знать, может, вы встретите парня своей мечты, а у вас с собой только треники и шлепки.

Так не годится! Но даже если у вас нет задачи устраивать личную жизнь, подумайте хотя бы о фотографиях. Например, весь путь до базового лагеря Эвереста я мужественно несла в 12-килограммовом рюкзаке красивое платье: ради классной фотки, конечно.

Еще я всегда с собой беру маленький спальник, даже если путешествие начинается «цивилизованно». Никогда не знаешь, куда занесет тебя судьба. Если придется спать на улице, то лучше это делать в спальнике. Найдешь классный вариант на каучсерфинге — спальник тоже может пригодиться, так как не у всех есть запасной комплект белья.

Гималаи, трек к базовому лагерю Эвереста, Непал

— После горной болезни, которая накрыла меня на высоте пять тысяч метров в Гималаях, я каждому советую брать страховку. Умом я понимала, что в Гималаи без страховки лучше не соваться, но, как вы, наверное, поняли, планирование — не мой конек. В итоге пришлось 150 долларов отдать лошади, которая меня эвакуировала ночью с той высоты, где у меня кислород был критически низкий, а шанс получить отек мозга — критически высокий.

Когда я оказалась на 300 метров ниже, начались судороги, будто меня бьет током. Так продолжалось довольно долго, и мы среди ночи пошли в больницу. Ну, то есть в сарай, разумеется, — какая больница на высоте 4500 метров в Гималаях?

Врач посмотрел, как меня трясет на камнях, припорошенных снегом, дал мне таблетку парацетамола и взял 100 долларов. Что и говорить, это был самый дорогой парацетамол в моей жизни. А если бы была страховка, могла бы на вертолете полетать!

Ну и блокнотики. Помню, один бербер в пустыне, который не знал даже слова «hello», а считать умел только до 12, учил меня берберскому. Зачем мне берберский, спросите вы? Да у меня вообще много вопросов к жизни.