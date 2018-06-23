Изгнанная из центра лютая мошка набросилась на волгоградцев в южных районах

Жители южных районов Волгограда сегодня, 23 июня, утром, выйдя на улицу оказались в плену прожорливой мошки. В поисках людей изгнанные из центра города кровососущие гнусы устремились долетели до Кировского и Красноармейского районов.

На весь город ванили вряд ли хватит

— Ребята, это что-то с чем-то, — пишет читатель V1.ru Аркадий Шилов. — Вышел из подъезда, разговаривая по телефону, и на улице сразу перекусил парой мошек. Это ад какой-то. Они лезут везде: в нос, в рот, в уши. Стоять невозможно. Нужно очень быстро идти, чтобы тебя не окружили и не сожрали на месте.

Вчера, 22 июня, во время матча между сборными Исландии и Нигерии, на стадионе не оказалось ни одной мошки. Перед этим территорию вокруг «Волгоград Арены» и фан-зону обработали разведенным водой концентратом ванили. Ставшую героиней мировых новостей волгоградскую мошку усиленно изгоняли из центра города. В итоге голодный гнус устремился в поисках пищи на безопасные для себя территории.