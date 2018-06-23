Медведь и Клеопатра

Москва наслаждается футбольной жизнью, а суммарная мировая журналистика как может выпутывается из паутины блогерских сообщений: счастливые болельщики разнесли по свету светлую картину мира. Представляю себе планерки в тех медиа, где утро в newsroom начинается с «проверки медведя».

борьбе со стереотипами победить исключительно трудно. Если ходит медведь по Красной площади, значит ходит.

Я всегда следую совету молодого писателя Л. Н. Толстого. Он ещё в 1853 году записал в дневнике: «Иметь при себе всегда карандаш и тетрадку, в которой записывать все замечательные сведения, наблюдения, мысли и правила, которые приходится приобретать во время чтения, разговора или размышления, и вечером записывать их по отделам в особой книге».

В комплект к записной тетрадке я взяла фотоаппарат и отправилась по Москве, будто Леопольд Блум по июньскому Дублину 1904 года. Джойс. «Улисс». И зафиксировала свою одиссею в двухстах снимках. Нашла и медведя. Он, бедолага, топчется возле Исторического музея, в треухе, с плюшевой балалайкой: в кафе зовёт. Новёхонькая полиэстеровая шёрстка гостеприимно сверкает на солнце.

По аналогии с ирландским праздником — Bloomsday — я утвердила день моей одиссеи по Москве как Elensday, но отметила его не романом, а коротким текстом, который вы видите, и фоторепортажем, который с 16 июня в моих аккаунтах Сети.

Больше всего на свете меня занимает устойчивость стереотипов: почему клише не поддаются? Есть ныне модное выражение «разрыв шаблона». Звучит как хвалебная запись в медицинской карте. Одобрительный диагноз. Вроде как молодец: или сам порвал свой шаблон, или подставился, и его порвали тебе, но всё равно — случилось важное. Однако, заметьте, слово «разрыв» окрашено болью. Помните, у Пастернака? «Сильней на свете тяга прочь\ И манит страсть к разрывам»

Футбол — не только самая популярная в мире игра, а ещё и самый травматичный вид спорта. Разрыв связки, повреждения суставов и прочее с очевидностью выводит игрока из формы, он выпадает из кадра. Беречься от разрывов в спорте важно. Но почему обычные люди, будто драгоценные футболисты, яростно берегут свои мыслительные стереотипы? Почему и до какой степени одобряют «разрыв шаблона»? А главное — где этот разрыв зашивать? Ну, разорвался шаблон, больно, кровит, а как лечить?

Собрала гору материалов на тему «стереотипы мышления». Есть щадящий вариант: «стереотипы массового сознания». Тут не так искрит: вроде как массы — они на то и массы. А мышление — у хороших. Умных.

Изучая научные материалы, я обнаружила у специалистов свежее наблюдение: мозг воспринимает чужое мнение как агрессивное, уже свершившееся физическое действие. Не всего лишь мысль, а уже прямой удар. Воспитание, правосознание могут подоспеть на помощь и заблокировать желание треснуть инакодумающего, но импульс — немедленно треснуть — проскакивает. Говорят, Сартр сказал: «Ад — это другие».

Гляжу каждый день на иностранных болельщиков и думаю: каково им преодолевать «медвежий стереотип»? Да, ходит мишка, но плюшевый. Разрыв шаблона?

Поставим эксперимент на себе. Как вы думаете, кто автор этого патетичного пассажа?

— Ты права, — отозвался Серафитус, — мы рождены, чтобы стремиться в небо. Родина, как лицо матери, никогда не пугает дитя.

Понимаю: три секунды в поисковике — и ответ. Но без подсказки тут никто не узнает Бальзака. Имидж и тон — иной, нежели мы привыкли. Кстати, Родиной здесь названо небо. Родина, родина… А вы знаете, что ни один классик русской литературы никогда не произносил фразы про «две беды: дураки и дороги»? И Клеопатра, кстати, не кормила львов одноразовыми любовниками. И «Грозным» современники считали не Ивана Васильевича, а его деда, причём в уважительном значении «грозный для чужаков». Ошибок и подтасовок, ставших «знанием истории», полным-полно.

Вправду интересно: с чем уедут отсюда болельщики? Как отразится футбольный чемпионат на медиамедведе? Гостям уже пытаются внушить, что всё это — потёмкинские деревни. А ведь при князе Потёмкине деревень, положенных в основу мифа, не было. Кого бы он обманул! Царица Екатерина была умная, прозвана Великой не за широкие юбки, а за государственный ум. Скорость и гибкость мышления — его необходимая составляющая.