«Подъём» с Сергеем Доренко от 20 июня 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 41 минута, среда, 20 июня. Здравствуй Великий город, здравствуйте все — это радио «Говорит Москва», «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина — ведущая этой программы.

Э. ХАСАНШИНА: И Сергей Доренко, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Слава, слава, слава, слава героям.

Э. ХАСАНШИНА: Ура.

С. ДОРЕНКО: Впрочем им довольно воздали дани, теперь поговорим о дряни, я знаешь, что хотел сказать, ведь были негодяи, который перед чемпионатом критиковали русскую сборную, ведь были люди очернители, очернители и говнометатели, да как же не стыдно подонкам теперь. Ведь я думаю, что они сейчас скрипят табуреткой, взбираясь в петлю, какие негодяи. Я вспоминаю некоторых из них, я готов поимённо назвать.

Э. ХАСАНШИНА: Ой, давайте не будем.

С. ДОРЕНКО: Не будем, да? Не будем.

Э. ХАСАНШИНА: Не будем, я когда первый тайм увидела, я подумала, кто говорил, что они не бегают, вон как бегают.

С. ДОРЕНКО: Ходят как будто в штаны наложили, кто говорил? Наши футболисты ходят как будто в штаны наложили, кто это говорил?

Э. ХАСАНШИНА: Не знаю.

С. ДОРЕНКО: Наши футболисты прогуливались в игре с Турцией, наши футболисты прогуливались в предыдущих матчах, они нас позорят, кто это говорил? Как не стыдно. Вот теперь, вот теперь негодяи, которые ругали нашу сборную, да они, да они к зеркалу подойдут, только тьфу вот так вот на себя, подойдут к зеркалу почистить зубы или побриться. Нет они не бреются, они не бреются специально, чтобы, бриться стыдно, понимаете, в чём дело? Вот такая тема. Да, ладно хорошо. Но наши какие молодцы?

Э. ХАСАНШИНА: Наши прекрасно.

С. ДОРЕНКО: Бегали, всё время бегали, Катя Звягинцева разбирается, Катя к нам присоединилась. Катя, прежде чем ты расскажешь про фан-зону, расскажи про игру.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: На самом деле бриться не стыдно в плей-офф вообще не бреются. Вы заметили, что наши футболисты тоже уже бородатеньки становятся, надеюсь к финалу вообще бороду.

С. ДОРЕНКО: Головин вообще мой кумир, я вчера голосовал, что он тут же лучший игрок матча. Хотя я понимаю, он не забил, я всё понимаю, я всё понимаю, но Головин такой, потому что он из ЦСКА, я действительно. А вторую вот этот чувак, скажи мне, который из Краснодара, он родился в Хабаровске, мой земляк, как его.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Дзагоев?

С. ДОРЕНКО: Да, нет не Дзагоев, конечно.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Дзюба?

С. ДОРЕНКО: Нет.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Газинский Юра?

С. ДОРЕНКО: Газинский, Газинский он наш, он хабаровчанен, я абсолютно за него всю дорогу. Ну что, абсолютный гений, гений, да там все, там все.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Сейчас разберут как в Реал Мадрид все уедут после чемпионата мира.

С. ДОРЕНКО: Все абсолютно лучше, я просто сейчас думаю про них, думаю Господи просто dreamteam какой-то, играли всё время поверху, неточно, всё время метра 2 мазали при передаче.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Это такая тактика была.

С. ДОРЕНКО: Это такая тактика, чтобы запутать противника.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Конечно.

С. ДОРЕНКО: Неточность постоянная, сырость постоянная, непонимание, то есть сплоченность в центре у нашей сборной и непонимание, что делать потом, когда они выходят к воротам противника. Они всё-таки думают, что делать, а что делать? И так далее в первом тайме.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Зато они к ним всё время выходили, плюс.

С. ДОРЕНКО: Арабы сами себе забили, смотрели на это, смотрели.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: И потом смотивировали наших, чтобы они ещё забили.

С. ДОРЕНКО: Арабы говорят, арабы говорят, а подожди арабы же во втором тайме забили сразу, во втором.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Да, во втором.

С. ДОРЕНКО: Во втором, слышишь, а он что перепутал ворота?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Там отскочил мяч.

С. ДОРЕНКО: Отскочил меньше?

Э. ХАСАНШИНА: Ему просто Дзюба навязал борьбу и он хотел как-то вывести.

С. ДОРЕНКО: Нет арабы говорят: мы вам покажем как это делается и забили себе гол. Капитан команды при том, капитан команды, вот как он вернется в Египет?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Там уже говорят что все, тренера Купера в отставку.

С. ДОРЕНКО: Да это правильно.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Сегодня еще в немецкой прессе.

С. ДОРЕНКО: Скормить акулам в Красном море.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: В Шпигель-Экспресс статья вышла такая: Извините Россия, мы были неправы. Они тоже критиковали нашу сборную и вот теперь извиняются, говорят.

С. ДОРЕНКО: Да?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Да.

С. ДОРЕНКО: Вот так негодяи, постыдные негодяи.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Сейчас англичане начнут извиняться.

С. ДОРЕНКО: Да, ещё пусть извиняться перед страной за организацию чемпионата.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Конечно, уже началось в Гардиан там говорят.

С. ДОРЕНКО: Да.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Ой, вы знаете, тут мы что тоже вроде были неправы, болельщики все довольны.

С. ДОРЕНКО: Я был, я смотрел довольно много в Твиттере, но так сказать параллельно, да и я смотрел хэштег rusegp, egp, ну там по три буквы. И я смотрел, должен сказать, что уровень ненависти, презрения, опасливости и ну вот главным образом ненависти и презрения к русским, конечно, абсолютно колоссальный.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Да ладно?

С. ДОРЕНКО: Абсолютно колоссальный, абсолютно колоссальный.

Э. ХАСАНШИНА: Со стороны кого?

С. ДОРЕНКО: Всего мира, всего мира, то есть я читал.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: А те, кто приехали здесь, были очень благостные.

С. ДОРЕНКО: Я не читал, я тебе объясню, я шел по тэгу, тэг rusegp, ноу 6 букв р rusegp, я не читал на немецком, я не читал на голландском. Я читал на испанском, португальском, английском и русском, ну понятно да. То есть я должен сказать, что уровень ненависти презрение был какой-то, то есть при каждом, при каждом нашем удачном каком-то движении возникало, возникали твиты, что русские обожрались кокаина, что русские значит на наркотиках, что Путин купил игру хохочущий Путин постоянно был.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: В гифках?

С. ДОРЕНКО: В гифках, да, в гифках хохочущий Путин, Путин сделал игру, Путин купил рефери, значит. А когда второй, когда второе пенальти, значит, было сомнения ну так сказать египтяне продавливали второе пенальти, а значит рефери не соглашался, там просто была буря в Твиттере, что Путин купил значит судью и так далее, и так далее. Значит, потом очень много было, ну я не знаю подряд 5-6 сообщений от разных людей, от разных людей, что это Гулаг, именно Гулаг, слово Гулаг использовалась, что это русский Гулаг. В общем очень много ненависти, очень много ненависти. Причём бразильцы писали, девочки какие-то из Бразилии, думал может быть отвечать, потом я думал, я не успею, огромное.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Слишком много.

С. ДОРЕНКО: Да, много, девочки из Бразилии, значит мы за Египет, мы за Египет, огромное число африканцев, это африканская команда — это мы, африканская команда — это мы, Африка должна победить, Африка, Салах вперёд, Мо Салах, Мо Салах. Там гигантское количество: Африка должна победить русских, там русский Гулаг и так далее.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Они потом извинялись?

С. ДОРЕНКО: Нет, никто не извинялся, никто не извинялся, если что-то было в пользу русских в Твиттере, то это было очень сдержанно на английском. На испанском может быть одна или две было сообщения такие сдержанно, сдержано не ругающие их русских, сдержанно не ругающие, ну с хорошим анализом, что вот русские там играют так, вот русские играют так. В основном, конечно, негатив, в основном негатив, ну массовый негатив просто, там 90%, вот. Значит, это характерно, да, то есть мир привык нас не любить и в общем ну следует привычке, следует привычке. Хорошо, проанализируйте ты мне игру.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Я не люблю, для этого же есть специалисты.

С. ДОРЕНКО: Это Екатерина Звягинцева, это Екатерина Звягинцева.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Специалисты, которые.

С. ДОРЕНКО: Это ты и есть дорогая, я забыл сказать, что она — спортивный комментатор, она спортивный журналист.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Блондинка в футболе называется.

С. ДОРЕНКО: Ну не придурайся, не придуряйся.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Я смотрела матч в фан-зоне, впервые дошла до фан-зоны на Воробьёвых горах. Сначала не понимала почему выступали против студенты, но газончик там вытоптали надо сказать всё, потом придется долго восстанавливать, вот.

С. ДОРЕНКО: Недолго, недолго, не надо играть, не надо играть в страхе, значит, недолго. Раскатывается новый газончик, всё это абсолютно в смету входит, всё это нормально.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Когда мы выиграли со счетом 3:1 начались такие разговоры: ну вот сейчас-то мы попадаем либо на Португалию, либо на Испанию и ни то, и ни другое не очень хорошо для нас.

С. ДОРЕНКО: Почему?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: И впереди нас сидел ярый болельщик, кстати, ЦСКА я так поняла.

С. ДОРЕНКО: Наши, наши.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: И он такой: ну вот, точно попадем на Португалию. Я говорю: ну там же Рональдо, он в принципе может тянуть всю команду. И он такой: ну помечтать-то можно, мы их выиграем. Вот я думаю, если мы выиграем Португалию, в четвертьфинале, выйдем.

С. ДОРЕНКО: Ну давайте прямо скажем, команда, которая состояла из одного Мо Саллаха, мы вот с ней ну как бы сыграли. Португалия не знаю, Португалия сильнее, там другой класс, но Мо Салах говорят, по крайней мере, говорят по крайней мере, что он обладает каким-то невероятным стратегическим видением поля, невероятным стратегическим видением игры, но он не нашелся, не нашел ни одного собеседника в собственной команде. Там ещё какой-то был нападающий с каким-то немецким именем, с фамилией у арабов, и его тоже хвалили, я так внимательно читал вчера в Твиттере, его тоже.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Похож наверное на немецкое Тразегини или как-то.

С. ДОРЕНКО: Да, что-то такое.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Но он по-моему араб.

С. ДОРЕНКО: Да, араб.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: У него даже пишет даже Трезеге, как-то так.

С. ДОРЕНКО: Простите, я не пытаюсь представить его немцев, я имею в виду, что фамилия запомнилась и всё. Значит, он, его тоже отмечали, как не плохого игрока, а в основном это, конечно, команда одного игрока, у которого нет собеседников, понимаете, там ходит этот Салах, у которого нет собеседников, ну вот у меня создалось впечатление, да. Слушайте, а что такое по-английски Jerkoff? Надо посмотреть, я забыл посмотреть при подготовке.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Это сленг и очень плохое выражение.

С. ДОРЕНКО: Плохое? Типа Отвали?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Хуже, это вот прям оральный секс.

С. ДОРЕНКО: Дай мне понять, а секс, а дело в том, что в Англии, в Англии этот самый, в Великобритании, в Великобритании Жиркова, Жиркова во время трансляции постоянно называли Jerkoff, Jerkoff, Jerkoff.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: И слышилось им.

С. ДОРЕНКО: Не слышалось, не слышалось.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: А они специально это делали? Ну да, да, вон они там тоже.

С. ДОРЕНКО: Типа Jerkoff — это, это мастурбировать, мастурбировать.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Да, да, да.

С. ДОРЕНКО: Значит, Jerkoff постоянно говорил ведущий и десятки людей в Твиттере писали, зачем он говорит Jerkoff, зачем он говорит Jerkoff. И многие говорили это потому, что многие в Твиттере писали: это потому, что комментатор — мусульманин и он ненавидит русских за это. Комментатор, который вёл в Великобритании, комментатор — мусульманин, он ненавидит русских и поэтому Жиркова он называет Jerkoffи так много, много, много людей писали. То есть это все заметили. Значит.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Но если мы возвращаемся в Москву, то вот негатива, ну конечно бы, попробовали бы они устроить негатив, все обнимались с египтянами после матча. Египетские болельщики, конечно, после первого забитого мяча были немножко расстроенными, но потом как-то расслабились и поняли, что видимо ничего им сегодня не светит и вместе кричали: Россия, Россия. Аргентинцы были и мексиканцев я видела.

С. ДОРЕНКО: Ну все верили в чудо, что Салах, все верили в чудо, что Салах наконец-то начнет играть, вот и всё. И как бы один сделают игру, вот. Это же в чудо все верили. А Жирков, кстати, весь первый тайм стоял рядом с Салахом, правильно же? Давайте, давайте вот я думаю, скажите про зону, что там снесли забор, вот ты про это. Тебе надо готовиться к следующему выпуску, дорогая, давай.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Ну это хорошо с вами.

С. ДОРЕНКО: Да, с нами очень клево, мы очень клевые.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Что уходить неохота. История была такая, где-то середина первого тайма, я думаю: ой, умная нашлась, пойду за едой схожу очереди небольшие будут. И в этот момент я стою в очереди и идёт просто какая-то огромная толпа и все орут. Я не понимаю, что происходит, откуда они взялись, потому что достаточно уже все по своим местам разместились. А тут толпа просто вот волной идет и девочки какие-то в очередь вклинивается и у одной разодран локоть. Я говорю: что случилось? Да вы знаете, что тут было, что тут было. Она говорит: человек сто их было. На самом деле сейчас уже нашла видео, как они прорывают этот забор их там уже больше сотни — это 100% было, просто толпа уже не где главный вход, далеко по лесу надо было пройти, они сносят просто весь забор.

С. ДОРЕНКО: А где там леса? Леса, это что 14 век, что ли?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Фан-зона в лесу в Москве, конечно же, и они просто сносят этот забор.

С. ДОРЕНКО: С нами Екатерина Звягинцева, Екатерина Звягинцева, некоторые называют ее Данилевич, но это они действительно.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Отвязная дамочка, мы просто вместе периодическим.

С. ДОРЕНКО: Да, да до невероятности совпадают они, но это разные два человека, Екатерина Звягинцева, продолжай прощу тебя.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Дальше толпа. Потом вот в этом месте, где прорвали, где сломали забор, нагнали молоденьких военных — рассказывают мне девочки — и часть, кто не успел прорваться сквозь эту дыру, пошли дальше.

С. ДОРЕНКО: Детвора, детвора, молоденькие военные, детвора, ты знаешь, ты знаешь об этом ошибке Наполеона?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Потому что он детвору?

С. ДОРЕНКО: Потому что он называл пехоту детворой, знаешь об этом? Он же корсиканец, у него родной язык — итальянский, и он путал, и он называл пехоту ребятней, ребятня, да, ребятня, моя ребятня.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: В общем такая ребятня не смогла сдержать фанатов, часть уже перелезали через забор, девочки говорят — это напоминало Цирк дю Солей, мы по чьим-то рукам шли, это было очень интересно. Она говорит: ну зачем, для чего они это делают, когда Россия играет, почему они закрывают фан-зоню. Я говорю: подождите, а как же безопасность, но как же вот эта вот хваленная безопасность? Они говорят: а какая там безопасность, БТР надо было ставить, а не детвору пригонять.

С. ДОРЕНКО: Детвору, детвору, да, да, да. Хорошо, в развлекательных целях говорят, русский дятел в развлекательных в целях. Дятел, напишите, пожалуйста, про что эта тема, я с удовольствием прочитаю. Я напоминаю: вы пишите нам в телеграме, говоритмск бот, да, в телеграме говоритмск бот да и в Твиттере, в Твиттере говоритмск, говоритмск в Твиттере. Ладно, архаики, архаики, пенсы совсем уже так сказать, сбежавшие с краеведческого музея сотрудники и персонал, как это, экспонаты, они пишут прямой эфир на SMS +7-495-73-73-948 — это экспонаты краеведческого музея сюда пишут, хорошо. Давайте, давайте это самое, что в движении? Ну ты скажи мне дальше, мы попадаем на Португалию и что?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Либо на Португалию, либо на Испанию.

С. ДОРЕНКО: Встанем на него. Жирков, Jerkoff ставим на.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Выигрываем и проходим в четвертьфинал.

С. ДОРЕНКО: Испания, там что, там Испания, Мессе никого нет, они же не чьи испанцы?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Ой послушайте, нет, нет, нет, Испания в этот раз, она приехала с достаточно сильным составом.

С. ДОРЕНКО: Ну скажи? Они все нерусские.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Они все испанцы, потому что помним, когда испанцы стали чемпионами сначала Европы, потом мира, потом у них опять случился провал.

С. ДОРЕНКО: Они потеярди Америку, Африку, все, развалились.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Бразилия вот, а сейчас на этот чемпионат мира, они приехали в составе играть, Испания-Португалия это показала, мне кажется.

С. ДОРЕНКО: Как они сыграли?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: 3:3.

С. ДОРЕНКО: 3:3, то есть они такие бойкие какие-то, ну хорошо.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: На самом деле этот чемпионат очень интересный, пока, во-первых, мы вчера.

С. ДОРЕНКО: А мы поставим автобус, мы поставим в автобус как исландцы. Почему нам не поставить Испании, будем играть в Испании. Ставим автобус тупо и всё.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: В защиту.

С. ДОРЕНКО: Да, все в защиту, автобусом будем играем. Икарус. И ездим туда-сюда, туда-сюда, понимаешь и всё. И играем 0:0.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: И проходим Испанию.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно и потом играем 0:0, кто еще.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Мы не можем играть 0:0, нам здесь уже дальше овертайм, пенальти и так далее.

С. ДОРЕНКО: Значит Дзюба, у нас есть Дзюба, он в пенальти насует, что хочешь. Он вообще как хочешь бьёт, знаете Дзюба какой молодец, выходит сразу пам-пам и все готово.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Серия пенальти — это моя самая любимая часть.

С. ДОРЕНКО: Этот, как его, который 3 заколотил, как его, ну скажи фамилию, ну давай, который три заколотил?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Черышев?

Э. ХАСАНШИНА: А на сейчас-то?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: А я думала.

С. ДОРЕНКО: Да нет человек, который залупил три гола за чемпионат, два в первом тайме и это самое.

Э. ХАСАНШИНА: И сравнялся с Рональдо.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Черышев.

С. ДОРЕНКО: Черышев, ну что он не забьет тебе пенальти, да он насует, сколько хочешь.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Это, как говорят, лотерея, серия пенальти.

С. ДОРЕНКО: Не знаю, мне кажется это расстрел.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Мы пока на самом деле фантазируем.

С. ДОРЕНКО: В движении, дальше в движении, спасибо тебе огромное. что в движении, откуда движение, все спят, потому что вчера гуляли допоздна, мне кажется, нет? Людей нет.

Э. ХАСАНШИНА: Ох уж, эти счастливые люди.

С. ДОРЕНКО: Людей нет, одни пивные бутылки, ничего нет, всё все гуляли, значит Ярославка стоит, простите, проспект Мира стоит, до после уже Енисейской, там после селянского моста авария, она всех держит, договорились, это такая странная ситуация, 4 балла ничего другого такого уж слишком экстренного нет совсем. Так сейчас знаешь, кто к нам придет?

Э. ХАСАНШИНА: Кто, к нам кто-то придёт?

С. ДОРЕНКО: Звягинцева, у нее же новости, она лето целое пропела, оглянуться не успела, как зима глядит в глаза. Она с нами трепалась, а выпуск-то не готовила.

Э. ХАСАНШИНА: Но мне кажется, ее начальник не будет ее за это ругать.

С. ДОРЕНКО: Начальник не будет ругать, потому что он сам ее мучил, конечно, абсолютно. А давайте что-то ещё расскажу, в Московском большая пробка теперь это самое, вот и Екатерина Звягинцева, ура товарищи. Новости.

С. ДОРЕНКО: 9 часов, 6 минут, среда, 20 июня. Здравствуй Великий город, здравствуйте все — это радио «Говорит Москва», «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина — ведущая этой программы.

Э. ХАСАНШИНА: И Сергей Доренко, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Jerkoff — это прозвище Жиркова современного перехода в Челси. Значит вот оно, мастерство Екатерины, а вы говорили — говорит Анна. Анна, я всегда был верен, ну что вы, вы же знаете, Германия и Польша исторически проигрывали на нашей земле, ну да, вот.

Э. ХАСАНШИНА: Сейчас мы будем искать много причин.

С. ДОРЕНКО: С осторожностью думаю я, а мы исторически выигрывали на их земле — Елена и что, что из этого следует? А что Германия здесь не выиграет. Так марихуану в Канаде легализовали в развлекательных целях — говорит русский дятел. Что там веселого, что там веселого в этой самой марихуане?

Э. ХАСАНШИНА: Знающие люди говорят, что расслабляет.

С. ДОРЕНКО: Ну так расслабляет же не веселье.

Э. ХАСАНШИНА: Но всё равно, лучше, чем постоянная депрессия.

С. ДОРЕНКО: Я не знаю, мне кажется, не знаю, товарищи, я вам уже сообщал об этом факте, я пробовал последний раз, значит, 45 лет назад, 45 лет назад я курил последний раз, мне было 13, я был бас гитаристом, значит.

Э. ХАСАНШИНА: Это в некоторой степени обязывало, да?

С. ДОРЕНКО: Да, в 13 лет, я должен сказать, что ощущение от марихуаны у меня запомнилось, что как будто на утро, как будто мухи насрали во рту, вот такое ясное ощущение. А так больше ничего такого памятного не осталось. Вот я этот вкус во рту такой, как будто мухи посрали, а так больше ничего, я не помню. Ну хорошо, если это весело, то тогда хорошо, веселитесь дальше. Значит, знакомые девочки футболистки поехали в фэн-зону их не пустили — говорит Лариса — закрыли двери за полчаса до матча. Люди перерезали через эти пики страшные заборы, вечно делают концлагерь для своих — говорит Лариса. Ну так, а потом снесли, Ларис, а потом снесли. В 13 просто не забирает — говорит Татьяна. Татьяна, когда мне снова будет 13, я как Брэд Питт начну молодеть в этом фильме, помните, когда мне снова станет 13, я проверю снова, договорились, Татьяна? Хорошо. Давайте говорить с людьми, почему мы все время здесь, что за сеансы нарциссизма, я бы сказал. Мы должны говорить со слушателями, вот с кем мы должны говорить, вот вам, пожалуйста, я с настоящим теоретиком футбола говорю сейчас, с Михаилом, здравствуйте Михаил.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Я так сказать, я не теоретик.

С. ДОРЕНКО: Практик?

СЛУШАТЕЛЬ: Я играю и три раза в неделю играю, играю с мастерами рядом и там игроки сборной России и ЦСКА. Сергей ну пионерская правда уже, давайте к анализу серьёзно.

С. ДОРЕНКО: Ну, конечно, я же и говорю, тут выходите вы. И тут выходите вы. Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Без лексических таких ироний, да, был такой знаменитый футболист ещё должен Жиркова известнейший французский отец и сын, играли в сборной, они этнические армяне с фамилией Джоркаефф, то же ещё тогда 40 лет назад, некоторые еще издевались Юрий Чуркаев, Чуркеф, Чуркен, знаменитый, его отец играл ещё в 66-м году против сборной СССР на знаменитом товарищеском матче в Лужниках, 3:3, кстати. Так что это бывает, бывает, бывает, вот. Значит, что я хочу сказать, ну надо поменьше эмоций, друзья мои. Я был уверен, я предсказал, всё 3:0 там 4:1 предсказал, 5:0 предсказал. Хотя никогда не предсказывал, с Саудовской Аравией.

С. ДОРЕНКО: Нет, ну это не передача для. Можно я вас упрекну? Ведь вы мастер упрека. Вы меня упрекнули, что я несерьезен. А теперь я вас упрекну, тоже мы сейчас про футбол или про вас?

СЛУШАТЕЛЬ: Но мы вообще это всё и о нас, и о футболе, потому что мы с вами.

С. ДОРЕНКО: Давайте, ну мачт, нет, давайте я дам начало этому блистательному анализу. Наши играли избыточно, очень сильно и все думали, когда они с пекутся. Они же бегали весь первый тайм как сумасшедшие, сейчас спекутся они, нет, не спеклись, они продолжали бегать, они продолжали бегать дам.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, назвать вам группы, в которых играла сборная СССР, 7 раз она выступала в чемпионатах мира, 5 раз она занимала первое место в группе, вот в такой же группе предварительной, в чемпионате мира. А я вам назову эти группы, 58-й год, значит, сборная СССР, СССР, Англия, Бразилия, Австрия, в одной группе, вы можете себе представить? Какая Саудовская Аравия, австрийцы — это венские кружева, знаменитая команда была. А уж про Бразилию, которые чемпионы мира, я не говорю, мы вышли со второго. Берём Чили, следующий Чемпионат группы СССР, Уругвай, Колумбия, Югославия, первое место в группе. Югославия потом занимает третье, мы Уругвай обыграли, с Колумбией 4, Югославию обыграли. В Лондон, вернее Англия, 66-й год группа СССР, Италия, Чили ну и КНДР, первое место в группе. 70-й год первое место в группе Мексика, Мексика, Мексика, Бельгия и Сальвадор, понимаете? Такие, о чём, почему вы кричите, что такое, мне бы в страшном сне не приснилось тогда, в те года, что когда-нибудь мы будем серьезно говорить о Египте. Да, Салах — великий футболист, он и вчера это показал. Он сделал пенальти, когда уже понял, что 0:3 он взял, технично сделал пенальти, ему забил. Дело не в этом.

С. ДОРЕНКО: А как же, как же, его же прихватили руками-то.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну я и говорю, нет он сделал это в футболе называется сделал это, значит, мастерские пошел на снос и там был правильный пенальти. Сделал, — это правильно сыграл в той ситуации скученности, когда тебя обязательно снесут, правильно подставил, правильно развернулся, получил пенальти — всё законно. Значит, вот с Уругваем будет матч первый интересный. Теперь относительно Германии бьют в 54-м году и в 74-м, когда немцы стали чемпионами Мира первые два раза, они свои первые свои матчи в группах проигрывали. Ну ладно в 54-м они проиграли Венгрии, будущему финалисту, потом обыграли, но как вы думаете, кому они проиграли в 74-м году, когда чемпионат в Германии.

С. ДОРЕНКО: Не знаю, Уругваю?

СЛУШАТЕЛЬ: Это была команда ФРГ, Германии не было, они проиграли ГДР, первый матч, ГДР, понимаете? Этой смешной команде и стали чемпионом мира, никаких сейчас предсказаний не нужно, можно проиграть первый матч, стать Чемпионами мира, но первый матч, серьёзный у нас будет с Уругваем, я-то вижу все недостатки нашей сборной, они же никуда не делись, это те же самые люди, которые столкнуться.

С. ДОРЕНКО: А вы знаете, вы знаете, население Уругвая? Можно я посмотрю?

СЛУШАТЕЛЬ: 3 миллиона.

С. ДОРЕНКО: Да, нет, это Черёмушки, значит, Черёмушки, Ясенево вместе и может быть Бутово ещё, 3 миллиона 440 тысяч, 3 миллиона 440 тысяч.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, но 4 звезды абсолютных играющих в самых ведущих клубах, о чем говорить Кавани и естественно Суарес — это блестящие игроки, все, но когда вы говорите об Испании, кто-то сказать, там на всех позициях абсолютные звезды, звезды.

С. ДОРЕНКО: В Испании?

СЛУШАТЕЛЬ: Обыграть Испанию, конечно, мы наверное не сможем, но футбол для того и существуют, чтобы играть, играть, играть и прыгать выше головы.

С. ДОРЕНКО: А поставить автобус, а поставить автобус?

СЛУШАТЕЛЬ: У нас, мы не можем играть в автобус, у нас нет тех, у нас автобус не получится, Россия для автобуса не подходит, понимаете? Один Фернандес более-менее игрок, ведь, что такое автобус, нужно иметь ещё выход из обороны правильный, если ты просто встанешь и будешь стоять в лоб — это ничего не даст, автобус ценен тем, что игроки должны быть физически очень мощны и они должны успевать на подстраховке. Но у нас Игнашевич Серёга надо памятник ставить из золота, ему 39 лет будет, понимаете, поэтому для автобуса не годится, значит, Головин хорош в отборе в центре, великолепен, но как автобус не подходит. Поэтому надо смотреть дальше, сыграли неплохо, но это еще пока не команды, понимает. Можно им было проиграть, но это было бы уже совсем, понимаете, понимаете, есть диалектика от противного, но неужели кто-то думал, что мы проиграем Египту? Я вчера.

С. ДОРЕНКО: Нет, вы думали. Я же перед началом чемпионата говорил, что Египет — это портье, вчера говорил, которые просят бакшиш, нет, вы мне сказали, там Салах, великий Салах — это вы мне сказали.

СЛУШАТЕЛЬ: Салах я сказал, но я сразу сказал всем, мы все равно выиграем у Египта, я объясняю, почему я это сказал. Потому что есть такое понятие от противного, диалектическое, даже представить себе, что мы проиграем на своём чемпионате при таком ажиотаже — это значит поставить крест, вообще, на футболе, понимаете? Мы итак уже близки к этому.

С. ДОРЕНКО: Можно дурацкий вопрос не про нас? А с чего вдруг японцы стали играть в футбол, как это?

СЛУШАТЕЛЬ: Японцы нас обыграли в 2002-м, помните?

С. ДОРЕНКО: Я помню, когда жгли машины в центре, в центре Москвы, жгли машины, я помню хорошо.

СЛУШАТЕЛЬ: Понимаете как ни странно, как ни странно у японцев тоже несколько игроков играют в ведущих клубках мира. Хонда играл в ЦСКА и был лучшим. А вот наши футболисты почему-то, понимаете ну все играют, половина югославской сборной, сербской сборной, половина хорватской в лучших клубах мира, а наших игроков там нет. Вот это тоже причина, понимаете. Мы выступаем в индивидуальном мастерстве, ну на порядки, а уж про испанцев страшно говорить, лучше с португальцами играть, несмотря на Рональдо. Потому что Испанцы, конечно посильнее. Дайер сейчас приехал вместо уволенного тренера, великий защитник, капитан сборной, но от тренера многое зависит. Но посмотрим, сегодня мы увидим эти команды в игре со слабыми, там, где автобус может быть такой, иранский автобус, он такой, полуавтобус.

С. ДОРЕНКО: Полуавтобус.

СЛУШАТЕЛЬ: Такой малометражный автобус, но мы сегодня увидим испанцев и португальцев, и увидим Уругвай. Сегодня чрезвычайно интересный день на чемпионате мира, мы увидим будущих соперников в игре со слабыми так сказать, со слабыми и увидим Уругвай со слабыми, именно со слабыми командами проявляется потенция, особенно вот этих звездных команд, поэтому я желаю вам в 3 часа сегодня, проверить.

С. ДОРЕНКО: Ничего не делать, а только смотреть, да.

СЛУШАТЕЛЬ: У телевизора в 3 часа, я бы проверил, я надеюсь, будете все три матча, мы должны обязательно посмотреть, понимаете.

С. ДОРЕНКО: 100%.

СЛУШАТЕЛЬ: И обратить внимание особенно на уругвайскую атаку, будет ли Кавани, Кавани — великий футболист, Эдинсон Кавани, но Суарес — это величайший футболист, но я пока не увидел в первом матче против арабов, которые действительно играли на пол автобуса, я пока, ну Кавани блестяще попал в штангу, последние три момента, но они еле дожали. Сегодня мы посмотрим, как они будут раскованно играть, если они в Саудовской Аравии немножко зачахнут.

С. ДОРЕНКО: Если Саудовская Аравия выиграет у всех 7:0, выиграет у всех 7:0, то тогда мы не пройдем в плей-офф, ха-ха.

СЛУШАТЕЛЬ: Вчера Сенегал, Сенегал, вот я сразу сказал, полякам будет трудно.

С. ДОРЕНКО: Вы верите в Россию или нет? Вот Никитец Лосев говорит — вы так — говорят — кружева вышиваете Михаил, что я не пойму, верите вы в Россию или нет.

Э. ХАСАНШИНА: Да, многие просят предсказать исход.

СЛУШАТЕЛЬ: Часа два надо чтобы метафизики.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю, я понимаю часа два надо, хорошо. Так, значит, если Иран займет первое место, то выйдем мы на них, но это в другой группе, да, Значит, я хотел сказать, я хотел сказать собственно про игру никто не хочет сказать, про игру товарищи, единственный аналитик по игре — это я, но это правда, это правда, значит, я должен сказать, что в первом тайме, можно я скажу, единственный я скажу, потому что никто не хочет говорить по игре. Все говорят про какую-то политику, все сразу занимаются политикой, как будто вы в Думу выбираетесь, спокойно, мы говорим сейчас про игру. Наши показали блестящую, неиссякаемую физическую силу — первое, блестящую неиссякаемую.

Э. ХАСАНШИНА: Согласна, блестящую, я тоже всё время ждала, я боялась и с замиранием сердца смотрела и думала, тяжело же.

С. ДОРЕНКО: Так играет, так играть, но мне кажется, извините, может быть я абсолютно ничего не понимаю, но так играть, с таким накалом можно минут 20. Значит, ребята проиграли вот так, вот так 90 минут, больше 94. Значит, они проиграли с абсолютно нереальным накалом, с которого, которого не может хватит для человеческого существа на столько времени, они проиграли всё время, они играли как невозможно, как невозможно. Это первое, это первое.

Э. ХАСАНШИНА: Это я полностью с вами согласна, потому что обычно для меня 90 минут — это долго, когда вот так мужчины по полю бегают. А тут я действительно заинтриговалась и заинтересовалась и я смотрела и не могла оторваться.

С. ДОРЕНКО: Наблюдатели в твиттере, я читал, напоминаю, что я читал твиттер, постоянно наблюдать в твиттере, там за 10 минут до конца, за 6 минут до ещё до добавочного времени 82-ая, 84-ая минута наблюдатели в Твиттере пишут: почему русские играют с такой бешеной энергией. Они что проигрывают, они играют как будто они проигрывают, им надо срочно.

Э. ХАСАНШИНА: Как в последний раз.

С. ДОРЕНКО: Да. Они как будто сейчас умрут. Они играют с такой бешенной энергией, но они же выигрывают, они могли бы подсушить как бы всю эту тему. Нет, русские играли каждую секунду этого матча с выдающейся, невозможно, запредельной физической формой — это первое, что я хотел вам сообщить. Второе, значит, они в первом тайме не знали, что им делать на половине противника, потому что они в середине организовывали невероятную сплоченность в середине, потом они забирали мяч и не знали, что с ним делать. Они некоторое время думали может быть собственно говоря кто-нибудь скажет, что делать с мячом? Вот такая фигня была, они были не точны в пасах, также, как и египтяне, то есть они в этом смысле, чтобы передать пас куда-нибудь в 2 метрах от места, куда надо или там в 3 метрах от места, куда надо, эти египтяне вчера прямо молодцом работали и наши тоже лупили не туда. Но наши в отличие от египтян еще лупили по воздуху. То есть они поднимали всё время мяч, мяч летал. Мне кажется они думали, что мяч всё время должен быть в воздухе, как это было в Хогвартсе свитч вот этот вот.

Э. ХАСАНШИНА: Игра.

С. ДОРЕНКО: Да, да, да. Они думали, что он должен летать постоянно, поэтому они в первом тайме непрерывно держали мяч в воздухе. Зачем, никто не понимают, но неважно.

Э. ХАСАНШИНА: Главное чтобы не на своей половине летал.

С. ДОРЕНКО: Уже попантвие.

Э. ХАСАНШИНА: Уже лучше.

С. ДОРЕНКО: Да, видите, квиддиче, да, спасибо, спасибо, квиддич игра. Вот это была игра в квиддич по-моему, потому что они держали мяч наверху всегда, не знаю, в первом тайме. Потом, потом вдруг гениальные два, переходим дальше гениальные два гола просто подряд, просто, ну так не бывает, и первый Чернышов, второй Дзюба, я правильно, понял?

Э. ХАСАНШИНА: Да, Черышев и Дзюба.

С. ДОРЕНКО: Черышев, Черышев и Дзюба, то конечно, Черыше, ах, а Дзюба просто, да ладно, так не бывает. Это просто бамс и на, и всё, и все. Просто фантастика какая-то, вот. Значит, я же тебе говорю, есть люди, которые не забивали голов но всё равно они абсолютно потрясающие, потрясающие, потрясающие, вот Марио этот наш.

Э. ХАСАНШИНА: Ой, он такой няшка.

С. ДОРЕНКО: Про это я не знаю, про это не знаю, я про это не знаю, значит, но он играл блистательно абсолютно, ну все наши хорошие, все наши хорошие, вот. Значит, и второй тайм как бы что еще воля, вот эта воля до последней секунды драться, вот можно, всё я похвалил, да? А дальше проканает ли это с Испанией, я не знаю, это вот вопрос, то есть, конечно, такая электрическая невероятная форма, такая физическая невероятная форма, воля к победе — это дохрена. Но проканает ли это с Испанией, я не знаю, вот не знаю, вот не знаю. 73-73, 73-73-948, алло, здравствуйте, слушаю вас, алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, Сергей, доброе утро.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Да. здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей зовут. Сергей, скажу вашими словами, давайте радоваться, всё равно завтра умрем.

С. ДОРЕНКО: Нет давайте всё равно радоваться и завтра не умирать в добавок.

СЛУШАТЕЛЬ: И завтра не умрем, да.

С. ДОРЕНКО: И всё и всё, нет.

СЛУШАТЕЛЬ: Давайте наших похвалим, Сергей.

С. ДОРЕНКО: Только и хвалю, только и хвалю, слава героям, слава, Боги.

СЛУШАТЕЛЬ: Посмотрите, немцы как сыграли?

С. ДОРЕНКО: Плохо, нет вообще можно сказать на этом.

СЛУШАТЕЛЬ: Немцы, как сыграли, у них одни звезды.

С. ДОРЕНКО: Сергей, на этом чемпионате хоть сколько-нибудь играли мексы и наши, всё, все остальные ходят, че приехали, не понимаю.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну а японцы?

С. ДОРЕНКО: Хорошо, тоже, да, да, да.

СЛУШАТЕЛЬ: Давайте наших поздравим, но будем ждать дальше.

С. ДОРЕНКО: Да, хорошо, но мы победим в следующем матче?

СЛУШАТЕЛЬ: Конечно победим Сергей, я вас умоляю, Суарес кусаться не будет, победим.

С. ДОРЕНКО: Да, понял, спасибо. Значит, у меня вопрос простой, Игнашевич супер, связал Салихов, да, Игнашевич — это правда. Если мы выиграем у Уругвая, начнут искать мельдоний — говорит Василий. Так уже ищут, я умоляю, уже ищут, ищут, но не находят.

Э. ХАСАНШИНА: Ищут, их потом ещё спрашивали, почему они так долго в раздевалке были после матча, не выходили. Они сдавали пробы.

С. ДОРЕНКО: Дзюба получил сразу желтую, Смолов вышел, я сейчас ребят не помню, минут за 8 до конца по-моему, в смысле до конца второго тайма. Ну там ещё потом добавочный, то есть Смолов по-моему минут 12 всего был на поле, правда? Ну и хорошо, значит, всё хорошо. Давайте не чернить сейчас, не черните Сергей, Сергей начинает чернить, Сергей, Сергей, 911-й. Смолов плохо сыграл — говорит Николай. Не знаю, что значит плохо, он не успел разыграться, его под конец выпустили на удачу, потому что он свежий был, он свежий и всё. У Путина гостит президент Португалии, ну президент Португалии — малозначительная фигура, я вам открою, это прямо как президент Германии, никого не интересует. Ну хорошо, секундочку не зря базировался Египет в Грозном, вам не надоело про эту беготню с мячом? — спрашивает Михаил. Михаил, а вам кажется, что эта беготня с мячом, а мне кажется, что это главное событие, в том числе экономическое, в том числе экономическое, в том числе культурное. Не скажу, что но и политическое, на третьем месте. Мне кажется культурное, экономическое и политическое на третьем месте событие на планете Земля, главное событие, понимаете. Вы попробуйте критично оценить то, что я сейчас сказал, а когда вы со мной согласитесь, а не согласиться невозможно, вы точно поймете, что про главное события на планете Земля культурное, спортивное, культурное, экономическое и политическое, не говорить было бы странно. 73-73-948, 73-73-948, здравствуйте слушаю вас, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, здравствуйте, Сергей, с Москвы я.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Для чего мы смотрим футбол, почему нам так понравилось вчерашнее игра?

С. ДОРЕНКО: Почему, говорите.

СЛУШАТЕЛЬ: Мы видели что люди хотели играть в футбол, иногда не видно, что они хотят играть. И вот когда 80 было только 80%, но когда 100% нашей команды захочет играть в футбол — это видно, мы же ради страсти смотрим эту игру, все хотят игру.

С. ДОРЕНКО: Хорошо, скажите, а второе пенальти было или нет?

СЛУШАТЕЛЬ: Понимаете, это ерунда какая-то.

С. ДОРЕНКО: Египтяне нет, египтяне сильно надеялись, что будет второй пенальти, ну сильно, сильно.

СЛУШАТЕЛЬ: Но это все неправильно, надо бегать и играть, играть, играть.

С. ДОРЕНКО: Но он был или нет, скажите мне?

СЛУШАТЕЛЬ: Нет не было, все жульничество.

С. ДОРЕНКО: Всё, и всё. Точка. Наши молодцы, но вчера так они там просто, просто на дыбы все встали, что второй пенальти должен был быть. Алло, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: У вас это — космос, я знаю — это Космос, ничего, мы соединились с космосом, нам звонили из космоса, люди летят на эту самую, потом расскажу, кстати, про космос есть новость. Алло, здравствуйте, слушаю.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, привет.

С. ДОРЕНКО: Привет.

СЛУШАТЕЛЬ: Не надо все-таки переоценивать значение победы, Михаил прав, команда все-таки не настолько великие были, они значимые победы только по своим цифрам, то, что мы победили для галочки.

С. ДОРЕНКО: Да, нет подождите можно я скажу, можно я скажу. Мы вообще не пробились бы на чёртов чемпионат, вообще близко даже.

СЛУШАТЕЛЬ: Да нет, пробиться пробились бы.

С. ДОРЕНКО: Не пробились бы, мы как хозяева чемпионата имеем право играть, мы ничего от них не ждали, ребята две игры сделали, как полубоги, хватит их хаить, ну правда.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет мы их не хаим, мы их любим, за них болеем. Смотрите, действительно на мировом уровне физ. подготовка, действительно на таком уровне топ команд, всё остальное конечно, конечно нас ну Испанцы, по всей видимости мы на испанцев не попадем, наверное, они первые займут и мы наверно.

С. ДОРЕНКО: Тогда на Португалию, Роналду.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, да, но если Испанцы они нас укатают, будут только бегать за мячом, ничего не нами дадут сделать в очередной раз.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну почему, можно спросить, почему наши пас дают как бы куда-нибудь?

С. ДОРЕНКО: Ну потому что не умеет ничего.

С. ДОРЕНКО: Можно этому научиться, как какой-нибудь китайский мастер стрельбы из лука, стрельбы из лука.

СЛУШАТЕЛЬ: Можно этому научиться, но нужно часто играть с хорошими командами, вот хорошим игроками, вот внутри Чемпионата России, где наша сборная все играют, этому научиться нельзя.

С. ДОРЕНКО: Невозможно.

СЛУШАТЕЛЬ: Нужен обмен, обмен, мы вот входим в Лигу чемпионов, играем там несколько матчей, уже давно не выходили из группы, давно-давно уже, вот.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Обмена не хватает.

С. ДОРЕНКО: А можно технично просто постоянно на тренировках тренировать, тренировать?

СЛУШАТЕЛЬ: Ну вот вы представьте, что вы будете постоянно играть в шахматы со своим садовником.

С. ДОРЕНКО: Да, нет почему, почему, почему, есть же китайская притча про чувака, который наливал масло из кувшина. Слушайте, он значит как сделал, он сначала наливал масло из кувшина, потом он наливал задрав руку вверх масло из кувшина в другой кувшин, да, а потом он положил на второй кувшин монетку и наливал в дырочку от монетки и так далее. То есть можно просто практиковаться и на тренировке.

СЛУШАТЕЛЬ: Это кидание дротика так можно практиковать, а когда тебе противостоят соперники, когда противостоят с определённой силой, а может быть ещё большей иезуиткой логикой, хитростью, то есть представляете, что такое противостояние в футболе, это же не просто бегать, противостоять. Это хитрость в высшем уровне, вы даже не представляете насколько, иной раз смотришь, они вроде туболомные какие-то люди, но хитрость, которую они применяют во время игры, это ну тренируются годами и передаётся самое главное друг от друга во время противостояний.

С. ДОРЕНКО: Я понял, по наследству, спасибо вам огромное. Новости.

С. ДОРЕНКО: Слушайте, ладно хорошо, я должен прочитать несколько. Сергей, вам звонят два ценителя футбола — говорят Георгий, — они бы и первую брачную ночь тоже комментировали. Одни сказали бы, что это любовь, а другие сказали бы, что с профессионалкой круче, с профессионалкой круче. Вы представляете, а я задумался, Георгий. Я не знаю, не знаю, с кем лучше. Мне кажется, что это всё в тебе, нет в ней, для мужчины в ней. Это как игра на гитаре: умеешь ли ты играть на гитаре ну да, не знаю, не знаю. Вы заставили меня задуматься, мне кажется, что она профессионалке играть труднее, труднее ее раскрыть. Поэтому любовь в этом смысле лучше, технически любовь лучше, вот так скажем. Секундочку Роза Бранка, Роза Бранка, если наши будут играть с португальцами — это разобьет мне сердце, Роза Бранка.

Э. ХАСАНШИНА: Розы видимо болеет и за наших, и за Португалию.

С. ДОРЕНКО: Роза Бранка живёт довольно много в Лиссабоне, Роза Бранка ведёт у нас передачу родные португальские песни.

Э. ХАСАНШИНА: А ну тогда всё понятно.

С. ДОРЕНКО: Роза Бранка, Алла Боголепова, Аллочка, чудо и все, Алла, Роза Бранка. Ну придется, я не знаю как быть. Она живёт в Химках, Роза, и если я правильно вспоминаю, родом она с русского севера, она живёт в Химках, родом с русского севера, а сейчас очень много времени и души отдаёт португальской культуре и бывает в Лиссабоне и ведёт у нас передачу: «Родные португальские песни». И вот что ей делать, ну что делать, я не знаю не смотреть, е смотреть, напиться, напиться и потом мелатонинчиком отполировать всё это дело, наоборот.

Э. ХАСАНШИНА: Всё равно настигнет.

С. ДОРЕНКО: И спать, лечь спать, мне кажется, а потом на утром.

Э. ХАСАНШИНА: Ну вот Нефман тоже соглашается — уж лучше с Испанией.

С. ДОРЕНКО: Да, хорошо, секундочку лучше с Испанией, Нефман, Роза Бланка, Роза Бланка — белая роза, Роза Бланка — белая роза, вы не говорите по-португальски? Не вижу проблем, Криштиану грохнет нас за две-три вспышки гения, ну не знаю. А скандал с бразильцами и нашей девушкой на Ильиньке разве был не из-за Роза Баранка? Не знаю. Роза Бранка в переводе означает белая роза просто. Так всё хорошо, но это зрелище не стоит 2% ценам НДС и 5 к пенсии — говорит СД. И вот еще Ирина написала мне, секундочку, Ирина, Ирина не согласна с оценкой, не согласна. Событие на 100%, если позволите мне, Ирина, я буду уважителен к математике, событие настолько коррупционное, ну чемпионат мира имеется в виду и отвлекающее от внутренних проблем — говорит Ирина. Ирина любое же, любое событие отвлекает от проблем, понимаете?

Э. ХАСАНШИНА: Согласна, им не надоело копаться-то?

С. ДОРЕНКО: Очень хочется чтобы Ирина позвонила, Ирина, у вас есть возможность позвонить 112, Ирина, у вас есть возможность позвонить, пожалуйста, я вас умоляю, наберите 112 ну что Вам жалко? 112, я увижу ваш телефон, наберите 112, если вы только с этого же самого телефона позвоните. Я думаю, ну смотрите у вас есть какая-то проблема, 112, Ирина, позвоните, пожалуйста. Я жду вашего звонка. У вас есть проблема, я не знаю какая, ну давление повышено, да, давление, или там позвоночник какой-нибудь болит или ещё что-нибудь болит у вас, не знаю, локоть болит.

Э. ХАСАНШИНА: В лёгкие прострелило.

С. ДОРЕНКО: Да.

Э. ХАСАНШИНА: Оно постоянно болит, но вот конкретно в этот момент прострелило.

С. ДОРЕНКО: Да в легкое прострелило, а что значит прострелило?

Э. ХАСАНШИНА: Это когда резкая боль.

С. ДОРЕНКО: Хорошо, болит, у вас есть хроническое есть заболевание, у вас хроническая есть заболевания? Давайте давление, давление мне понятнее, да. Значит, у вас есть хроническое заболевание давление, да. Ирина, и значит вам приносит что-то, но она у вас давно это заболевание и вам приносят красивую какую-то фигню, сейчас подумаю.

Э. ХАСАНШИНА: Или зовут на день рождения друга, вы туда приходите, танцуете.

С. ДОРЕНКО: Или что-нибудь сладенькое Ири, сладенькое приносят с цветами, это офигенски всё и атмосферно ну как-то круто всё. Или там что-то новое купило из тряпок, посмотрелась в зеркало — офигенски круто, абсолютно, запредельно правильная одежда. ну купила, да. И Ири, можно на ты, я не знаю сколько вам лет, может быть 128. Сейчас она звонит по 112, нет, Ира позвоните. И вы говорите — это платье, это вкусная жрачка, это всё отвлекает от многих проблем. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, я есть Ирина.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Да, Ирина, Ирина, смотрите. У вас есть хроническое заболевание, например давление и вам приносят красивое платье, которое абсолютно вас красит, вот действительно прямо к лицу и всё. И вам приносят хороший маленький тортик, медовик небольшой совсем и с улыбкой и ну как-то круто и хорошие люди приходят к вам. И вы говорите, ваш чертов тортик, ваше чёртову платье и ваши чертовы улыбки отвлекают меня от давления. Ну да, а что же такого-то?

СЛУШАТЕЛЬ: Вы знаете, вот даже трудно просто по радио говорить вам то, что я на самом деле думаю, но я на самом деле скажу вам.

С. ДОРЕНКО: Давайте.

СЛУШАТЕЛЬ: Дело в том, что вы, конечно, вы — великий мастер.

С. ДОРЕНКО: Нет конечно, нет конечно. Я иллюстрирую очевидные.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, вы конечно, великий мастер того, чтобы. Так разрешите, вы меня попросили позвонить и давайте я вам скажу.

С. ДОРЕНКО: Давайте.

СЛУШАТЕЛЬ: Но вы конечно.

С. ДОРЕНКО: Но вы меня не хвалите.

СЛУШАТЕЛЬ: А я вам не в качестве похвалы может быть это даже, потому что вы там сказать ставите людей на их место, по вашему мнению, очень большой мастер, я это сказала в этом смысле.

С. ДОРЕНКО: А понятно.

СЛУШАТЕЛЬ: Я на самом деле научный сотрудник, работаю в академии наук, всю жизнь я занимаюсь проблемами неравенства, доходов населения, разнообразия и их развития и так далее. И кстати, у нас несколько лет тому назад с вами была встреча сначала в эфире, а потом на вашем радио, но это в скобках.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Я считаю, да, возможно, что это событие, конечно, мировой чемпионат в Россию — это, говоря современным сленгом, который я не люблю, круто. Но, не вовремя и, наверное, очень неумно со стороны наших руководящих так сказать вот властей делать одновременно две вещи: устраивать с одной стороны праздник, понимаете, вот такой праздник, всемирный, спорта, юности, силы и могущества и так далее. А с другой стороны в это же время как бы обсуждать чрезвычайно актуальную затрагивающую не только пожилое население, но и всех работающих, проблему. Вот это просто неумно. Я считаю, что это снижает вот ценность вот этого события чемпионата мира и оно, знаете в какой-то степени так сказать нивелирует его значение. Потому что я просто уверена, что эти вещи несовместимы. Может быть это и гипербола, но это знаете вроде как пир во время чумы. Вот надо было эти события развести во времени, тогда бы было.

С. ДОРЕНКО: Разрешите, разрешите, значит, вот мы с вами, предположим, советники у Хасаншиной. И она будет у нас министр или президент, Хасаншина, она нас с вами призвала вот Серёжа и Ирина, мы вдвоём с вами. Значит, и она спрашивает: ребята, мне нужно какую-то довольно так сказать горькую пилюлю, да, подать. И мы с вами, вы ученый деятель науки, а я человек интуиция предположим, и мы с вами скажем, лучше всего, я честно скажу, лучше всего под отпуск, лучше всего летом, когда депресняка нет, потому что солнышко, люди так сказать веселые, вот. Под дачи, под огороды, когда им некогда соединяться и ходить бузить. И конечно, если есть всемирное событие, которое точно их отвлечет, лучше под это. Ну, конечно, лучше, знаете, как ученый ученому скажем, ну конечно это лучше, оптимально. Пилюлю запустить тогда, когда у людей перекроет другой фон. Ну конечно, почему же не лучше.

СЛУШАТЕЛЬ: Разрешите, разрешите вам ответить.

С. ДОРЕНКО: Прошу вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Конечно, для того, чтобы снизить в какой-то степени так сказать негативное отношение и пафос обсуждения и количество людей, которые включены в проблему, в обсуждении этой проблемы, несомненно. Но с точки зрения, но с точки зрения решения проблемы, с точки зрения внутреннего согласия, среди населения и так очень много так сказать недовольства по поводу там неравенства доходов, налогов, ну всего-всего. Что я вам буду рассказывать, на вашем радио об этом очень много говорят, именно поэтому я вас слушаю. Вот с точки зрения решения внутренних проблем, и прежде всего вот этой вот пенсионной проблемы, которая острейшая и неизвестно, к чему приведет и обсуждение, я считаю, что это неумно и не вовремя. И что это с одной стороны вызывает большее раздражение по поводу неуместности и совмещения этих событий и с другой стороны, снижает всё-таки позитивное отношение вот в этот острый момент вот этого.

С. ДОРЕНКО: Ирина если позволите, если позволите, я позволю наш научный, ну абсолютно, как ученый ученому. Значит, примерно ну по разным подсчетам от 70 до 80% населения Земли управляется авторитарно. То есть не привлекается население для действительно сущностных обсуждений, да. Но это может быть в 20% тоже можно поспорить, до какой степени население манипулируемое или оно до сих пор действительно участвует в обсуждении. То есть на этой планете, как правильно, люди управляются авторитарно и не привлекаются к обсуждению, как правило. Значит дальше, в ряде стран, в ряде стран, для обсуждения привлекаются элиты, как-то попы, военные, спецслужбы, крупный бизнес и так далее. То есть есть элиты, этлиты, которые привлекаются для обсуждения, и дальше это вот всё впаривает низшим чинам. И таких устройств на планете Земля подавляющее большинство, поэтому нет ли в ваших словах мечты о не сбыточном, том, чего нет?

СЛУШАТЕЛЬ: Вы знаете, вот когда вы говорите, вы слишком общаетесь, когда говорите: на всей планете Земля. Для меня, например, очень интересный опыт и я по возможности стараюсь его изучать, особенности скандинавских стран, вот. Но вы знаете, разговор, в который вы меня, мне, конечно, очень лестно, пытаетесь меня вовлечь, он просто не для, очевидно не для такого короткого разговора в утренней передачи.

С. ДОРЕНКО: Да это правда, это правда.

СЛУШАТЕЛЬ: Я вам предлагаю вот эту тему, у вас есть очень интересные передачи, которые называются: «Умные парни» или вот забыла свое мнение.

Э. ХАСАНШИНА: Своя правда.

С. ДОРЕНКО: Своя правда, своя правда.

СЛУШАТЕЛЬ: Обсудите, «Своя правда», вот обсудите эти проблемы. Я считаю, что когда вы обобщаете на весь мир, говорите: везде повсюду, тотально, вы лукавите.

С. ДОРЕНКО: Нет, я говорю вам, что нет.

СЛУШАТЕЛЬ: Не везде и не тотально.

С. ДОРЕНКО: Конечно, в Швейцарии, например, проводятся референдумы, всё мы знаем, но я всё-таки говорю, что от 70 до 80% населения Земли управляются авторитарно, от 70 до 80%. Я не говорил везде, я бы везде — это слишком как бы прованская фраза как бы, я везде день говорю, спасибо. Значит, спасибо, я думаю, Ирина, я вам обещаю, что мы не раз, а многожды будем касаться этого, разных вопросов, в том числе вопросов управления. Вопросы управления. В вопросах управления, если бы меня спрашивали инопланетяне, я был бы разведчиком. Сейчас секундочку, я только быстро про Войковскую. Станислав спасибо вам огромное, на станции метро Войковская у Южного входа, выхода трамвай сбил человека, Войковская у Южного входа, выхода трамвай сбил человека. Скорая, приехала скорая, трамваи все стоят. Да, я хотел сказать, я хотел сказать, если позволите, что я, конечно, не говорил никогда, все и везде. Я говорил на планете Земля. Если бы я был посланцем, а так и есть, я, конечно, же не ваш, не землянин, я прикидываюсь, что я хабаровчанин, что я из Переяславки, из Керчи, на самом деле конечно, безусловно, это не так. Я навестил вас, я вообще робот с другой планеты, как вы знаете Тральфамадор, из Тральфамадора, об этом довольно подробно. Ну так вот, я навестил вашу планету и я, если прилетят наши люди, наши роботы, ну наша планета давно уже роботами управляется, если прилетят наши роботы, спросят, а что это за планета, Серёж? А я скажу, я скажу — эта планета такова, в ряде стран здесь существуют горизонтальные, в основном управляются в той или иной степени крепкими, вертикальными, вертикальными нитями соподчинения, подобными таковыми же у животных, ну волчьи стаи, шимпанзе и так далее. Значит, однако, в отличие от животных в целом, ну, например, у шимпанзе есть своя стайка женщин, там, которые могут побить не понравившегося мужчину, да. В отличие от животных здесь в ряде обществ нет горизонтальных связей, вообще нет горизонтальных связей, вот они горизонтально не ассоциирует себя друг с другом, вообще. Только вертикально, вот. В этих обществах, где горизонтальные связи либо слишком патриархальные и описывают действительность, но там такую действительность традиционную, типа свадьбы похороны, есть такие общества, там есть такие горизонтали, но они описывают свадьбы, похороны, и они не описывают современных взаимодействий. Либо вообще атавизированные общества, где нет горизонтальных связей у людей, нет. То и разговаривать в общем не с кем, не с кем, с кем разговаривать, горизонтали нет, понятно? Ответ, а разговаривать не с кем. Значит, в этих условиях управление необходимо приобретает авторитарный характер. Но есть какие-то необходимые вещи, да, надо сказать, которые я должен скомандовать, если я командую этими людьми. Ну передо мной стоят там 100 миллионов, 140 миллионов, 200 миллионов человек, я им должен что-то скомандовать, например, ездите по правой стороне улицы и мойте руки перед едой, я скомандовал, всё. Они зачем? Я говорю: не ваше дело, не ваше дело, зачем. Да меня никто не спросит, зачем, поскольку у них нет этой необходимости спрашивать. Ну вот же он умный, сказал и всё. Ездите по правой стороне улицы, мойте руки перед едой, зачем. Да хрен его знает, сами придумайте, сами придумайте, зачем. Они пошли придумали, пошли придумали, сидят рассказывают друг другу, почему они придумали вот это вот всё, что я им сказал, они сами себе придумали, молодцы, обосновали, что я должен дальше с ними делать. Ещё что-то им сказать правильно? Вот то есть вот это я расскажу моим Тральфамадорцам, когда они прилетят на землю, что большая часть этой планетой управляется вот так. И никакого такого диалога здесь нет по одной простой причине, не с кем его ввести, ну не с кем его вести, с кем? А кто собеседники-то, их нет, ну все, поговорили и закончили хватит. Значит, есть горизонтально ассоциированные сообщества, есть из них довольно-таки современные, возьмем, например, Швейцарию, где постоянно проводятся референдумы по любому вопросу, да. То есть это горизонталь и не описывающая свадьбы, похороны, а описывающая также стороны жизни современные. Ну есть такие, их мало, их очень мало, их, их настолько мало, что даже главная держава планеты выбирает Шварцнеггера губернатором Калифорнии, а затем Трампа президентом Соединенных Штатов. Ну о чем это говорит, эту планету характеризует на самом деле не Россия. Если бы меня спрашивали иностранцы, эти инопланетяне, наши инопланетяне Тральфамадорцы, они бы сказали: охарактеризуй эту планету, я бы сказал: ребята, это чудесная планета, здесь самый передовой, самая передовая Земля на свете, на этом свете, на этой планете самая передовая Земля — Калифорния, которая родит больше всего идей, управляет этим миром, сегодня Калифорния управляет этим миром на уровне идей, вот эта Земля выбрала себе Шварценеггера губернатором, но недавно. Я сказал бы: как для вас это, прикольно?

Э. ХАСАНШИНА: Прикольно.

С. ДОРЕНКО: После чего самая большая держава, самая большая по мощи, могуществу, по всему, по способности организовать мир, самая крутая держава этой планеты выбрала Трампа. Ну ребят, что тут добавить, всё.

Э. ХАСАНШИНА: Да, но они выбрали сами.

С. ДОРЕНКО: Dici, Dici — сказано, Dixi — я сказал, Dixi — я сказал, Dixi — я сказал, все. А дальше мы Тральфамадорцы говорят: планета у вас так себе. А вы говорите: а в России надо было, значит, в слезах обсуждать вот это вот реформу, а с кем? С элитами обсудили, с элитами обсудили, все всё поняли, все всё приняли, успокойтесь, пожалуйста. С ем надо уже обсудили, всё уже обсуждено. 73-73-948. Как без обсуждения.

Э. ХАСАНШИНА: Ну мы хотим, чтобы с нами, у нас есть некая иллюзия.

С. ДОРЕНКО: Но вы-то кто, вы-то кто?

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, доброе утро, можно вам возразить?

С. ДОРЕНКО: Прошу вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Вот эта милейшая женщина — ученый, она сказала одну вещь, просто она ее не сформулировала, сейчас скажу. Она работала, но я сейчас схематично, смотрите, она сказала: ведь это же нечестно. А такого аргумента в споре, в дискуссии уже нет в этой повестке дня, условно с 95-ого года.

С. ДОРЕНКО: Простите, простите, простите, я также скажу, что она указала нам на название нашей передачи хорошей: «Своя правда», а слово: «Своя правда» означает отсутствие правды, у каждого своя правда, нет подождите, подождите. Там в заставке сказано: Ведь у каждого своя правда. Значит ее просто нет. Ну вот и всё, да, хорошо.

СЛУШАТЕЛЬ: И она вырвала аргумент, ведь это же не естественно, так же нельзя. А сейчас нет такой аргументации.

С. ДОРЕНКО: Когда она была, а когда она была?

СЛУШАТЕЛЬ: Она была в 85-м году, можно было ещё сказать, что она последняя.

С. ДОРЕНКО: Драматург Шатров.

СЛУШАТЕЛЬ: Да нет.

С. ДОРЕНКО: Ну что, ну что, сейчас расплачусь.

СЛУШАТЕЛЬ: Еще сказать очень хочется. Я вчера опаздывал на матч, ехал Москве, я вспомнил ощущение августа 74-ого года — пустой город, когда город смотрел «17 мгновений весны». Понимаете, да, вот я тоже опаздывал на серию, был маленький и ехал в троллейбусе, всё было пусто. Вчера было такое, много машин, и вопрос людей нет.

С. ДОРЕНКО: Все смотрели, все припали, я бы сказал, припали.

СЛУШАТЕЛЬ: Припали, да, вожделели, вожделели.

С. ДОРЕНКО: И ребята не подвели, и не подвели. Ребята пахали, ребята пахали каждую секунду как полубоги, полубоги. Не каждый раз удавалось, не каждый раз удавалось дать точный пас, а в остальном, они просто безукоризненны, ну что сказать.

СЛУШАТЕЛЬ: Слушайте, давайте вместе, если может быть 146 миллионов начнут верить во что-то, может оно свершится. Смотрите, давайте верить, что мы выйдем на португальцев и как-то их.

С. ДОРЕНКО: Ненавижу веру, ненавижу, давайте знать, давайте знать.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, Сергей, не спорю с вами.

С. ДОРЕНКО: Я ненавижу веру, как способ познания, мы знаем, что мы победим, мы знаем, что мы победим. Мы знаем, что мы победим, знаем точка и всё. Никакой веры. Нахрен верить, что значит верить? Верить можно во что хочешь в инопланетян можно верить, давайте знать, что мы победим, мы знаем, что мы победим, понятно?

Э. ХАСАНШИНА: Вы как герой этого анекдота, где компьютер Пентагона согласился после миллиардные попытки китайцев ввести пароль Мао Цзэдун и он сказал: да, это пароль Мао Цзэдун.

С. ДОРЕНКО: Да, мы должны знать, что мы победим, вот и всё. А так и будет может быть, понимаешь, сойдется, всяко бывает, понимаешь, всякое бывает. Надо идти, вот они шли вчера, ничего не говорю, но я в любую секунду понимал в любую секунду, что вот это секунда, они дерутся на 100%. Вот это было самое главное, самое главное не верилось, что так можно, я не знал, что так можно. Я честное слово, не знал. Даже Мексика, мне кажется, можно я скажу про Мексику. Даже Мексика убегалась по флангам, вот Мексика начала, как будто капля ртути носиться по флангам мексиканцы. И они убегалась они убегалась, а русские не убегались, ты понимаешь, в чём дело. Но это удивительно, так нельзя, так не бывает, ребят, так не бывает, но там было, просто абсолютно запредельно, Мексика, они поставили 2 людей, которые вскормлены молоком белки, бешеный, бешеные бегуны они по флангам чесали, как просто, как швейная машинка. Они убегались, убегались, пошли. Наши каждую секунду дрались, не устали, что это, что это может быть это наше, наше к ним обожание, любовь может быть это дало им силу. Я не знаю. В движении. Видите какой я футбольный аналитик, нет ты поняла, что я футбольный аналитик?

Э. ХАСАНШИНА: Вы прекрасный.

С. ДОРЕНКО: Я это самое, второй после Уткина, мне кажется. Уткин первый абсолютный гений, абсолютный запредельный гений Уткин, но это просто я сейчас не шучу, да, абсолютный, запредельный, вот, ну в смысле, как комментатор. И конечно, на втором месте я чувствую, что я в это я уже.

Э. ХАСАНШИНА: Вот он сейчас комментировать не будет на первом, будете вы.

С. ДОРЕНКО: Нет на первый не пойду, на первый не пойду, там цена ошибки высока, я не хочу, нет, я не хочу, нафиг надо, я не хочу, хочу чтобы цена ошибки была чуть ниже. 5, 5 баллов и замкнуло знаете что, Лосиный остров внешне очень плохой. Новости.

С. ДОРЕНКО: 10 часов 6 минут, среда, 20 июля. Здравствуй великий город, здравствуйте все — это радио «Говорит Москва», «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина — ведущая этой программы.

Э. ХАСАНШИНА: И Сергей Доренко, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Под Новоспасским мостом ДТП с мотоциклом, но там ерунда, дайте посмотреть, дайте посмотреть. Спасский мост, да но какой-то цепанул его на Тойоте что ли не пойму, на беленькой, там ещё этот самый. Но я так понимаю, что сам мотоциклист там уже не один мотоциклист.

Э. ХАСАНШИНА: Но стоит вроде бы, да.

С. ДОРЕНКО: Хорошо действительно, сразу останавливаются другие мотоциклисты, вижу четверых мотоциклистов сразу, как только что-то произошло, останавливаются другие мотоциклисты, ребята правильно, мы все должны быть вместе, очень правильно. Ну все четверо мотоциклистов стоят, то есть всё нормально, никто там не лежит ничего такого, спасибо, спасибо leatherок. Значит, Уткина и Канделаки. Значит так товарищи, я не знаю, почему убрали Уткина с первого канала. Слуцкий тренер отказался комментить. Ребят, я не знаю, я не на Первом канале работаю, как вы хорошо знаете и я вот вы там пресс-релиза почитайте, я вам говорю, что я думаю. Я говорю, что я думаю. А я думаю, что Уткин — лучший комментатор футбола всех времен и народов. Ну я так думаю, я так думаю. Можно я так буду думать? А вы, например, думаете иначе, ну и катись к чёртовой матери со своими мыслями тогда. А я, например, так думаю всё. Всё. А первый канал думает, первый канал может быть думает, что он не заслуживает такого комментатора, как Уткин.

Э. ХАСАНШИНА: Может быть. Они почувствовали свою униженность.

С. ДОРЕНКО: Но вот ты простецкая девчонка тебе дают 10 каратник, 10 каратник.

Э. ХАСАНШИНА: Так.

С. ДОРЕНКО: И говорят пойдёшь с ним, но ты говоришь я не заслуживаю этого, во-первых, во-вторых всё-таки я на работу.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно.

С. ДОРЕНКО: Работаю, куда.

Э. ХАСАНШИНА: Как я в метро-то буду ехать с 10 каратником?

С. ДОРЕНКО: И по 5 карат в уши и 10, пусть 5, а то 10 я уже не в силах представить. У меня голова кружится, голова кружится от десятки. Хорошо, 5 карат в уши и 5 на палец тебе дают, ок? Ты говоришь: я не заслуживаю, я не понимаю.

Э. ХАСАНШИНА: Да, не за что не надену. Всё где. Зачем это нужно, ну вас нафиг всё правильно?

Э. ХАСАНШИНА: Конечно.

С. ДОРЕНКО: Так и Первый канал, вы что с ума посходили? Это же Уткин, это же.

Э. ХАСАНШИНА: Это же Уткин. Где он и где мы.

С. ДОРЕНКО: Ку-ку, они говорят: мы ни разу не заслужили Уткина, но это может быть такого, конечно, естественно. Ии Уткин говорит: Да ладно, ну вас нафиг, такого не может быть, ну вас нафиг, может быть и заслужили. Они говорят, нет, мы не заслужили из скромности, из скромности, первый канал, такое бывает, ну хорошо. Значит, секундочку нельзя говорить про сборную Исландии. Так, я вам говорю 10-й раз, что Уткин лучший и точка. Сейчас мне все пишут: не путайте Гусева и Уткина. Значит, он получил за Исландию правильно, еще что-то, еще что-то. Уткин — лучший комментатор тчк. Все кому не нравится эта моя фраза, могут пойти и повеситься. Но я не хотел сказать повеситься, потому что это не призыв к самоубийству, могут пойти и как это сказать.

Э. ХАСАНШИНА: Поплакать в углу.

С. ДОРЕНКО: Фигурально повеситься, фигурально, в фигуральном смысле. Да? Доллар никого не интересует, рубль никого не интересует, вы как живете. Деньги, деньги интересует вас? 63,59.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно, скоро в отпуск всем.

С. ДОРЕНКО: Ну я и говорю, сегодня, что среда что ли?

Э. ХАСАНШИНА: Среда.

С. ДОРЕНКО: 64 было с копьем там что-то носилось там, да, сейчас пожалуйста было 64,40 было там по-моему вечером после обеда в понедельник, потом с утра во вторник было 64,02, 64,04. Не помните что ли? Сейчас 63,58. Рубль мальца отработал чуть-чуть, конечно, он слабенький, ну и ничего, ничего.

Э. ХАСАНШИНА: По копеечке, по копеечке.

С. ДОРЕНКО: Какой ни есть. Какой ни есть. 73,58, 73,58 — евро, нефть мальца поднялась, маленечко, что-то я вдруг, как крестьянин заговорил, что это во мне, мальца поднялась, народные мудрости сейчас начнут сыпать, короче какая-то помойка.

Э. ХАСАНШИНА: Поговорочки.

С. ДОРЕНКО: Да, человеческая помойка, хорошо, 75,47 наконец у нас нефть, видите до 73 же укатывались, а сейчас. И наконец евро-доллар, всегда всё возвещал, возвещал, что ему надо расти доллару, я вам говорил же, что в понедельник было что-то такое 16,16, потом 16,27 к вечеру, потом, а сейчас 1 15 74, пожалуйста. В пятницу мы видели его на 1 15 и с утра, кстати говоря, в понедельник мы увидели на 1 15, а потом он ушел на 1 16, сейчас назад на 1 15 73, вот, пожалуйста, видите, как хорошо живется нам в этой самой в стране Советов. Секундочку 6 630 ну это как вчера, вчера было 6 640, сейчас 6 630 биток. Ладно, давайте посмотрим, что у нас новости, а у нас есть сексуальные новости. Я думаю, что без сексуальности вы какое-то время увядаете, чего вы хотите по-настоящему, что-нибудь про секс, я знаю. Порнуха вас интересует. Китаянка, китаянка из Австралии вот, что творит демократии с китайцами, приехала в МСК, нашла секс с аргентинцами с двумя, с двумя.

Э. ХАСАНШИНА: Умеют люди налаживать межкультурный диалог.

С. ДОРЕНКО: Нет не умеют, которые умеют, те с тремя, а эти, ну мне кажется, которые не умеют, те с двумя, уровень недоверия на самом деле.

Э. ХАСАНШИНА: У них не было третьего просто.

С. ДОРЕНКО: Значит нет, гражданка Китая, она сама гражданка Китая, но приехала из Австралии, почему она приехала из Австралии, гражданка Китаея, зарегистрированная в Сиднее, познакомилась с двумя болельщиками из Аргентины, значит, и занялась с ними групповым сексом. Как справедливо говорил Вуди Аллен, может быть ты не знаешь, может быть ты не знакома с этой великой цитатой, он говорил: секс между двумя людьми — это блистательно. А вот секс между пятью — это непередаваемо. То есть это намного лучше. Между пятью — это намного лучше. Двое — это, — говорит, — очень классно, а пятеро — это совсем просто запредельно. Ян не знаю, потому что я не пробовал. Вот, с двумя болельщикам из Аргентины, занялась с ними групповым сексом. Попрощавшись она сообразила, что надо было настоять на удалении видео, один из аргентинцев снимал видео. Она, значит, что сделала, она пошла в полицию и сказала полицейские, русские полицейские, я верю в вас, найдите аргентинцев, у которых в телефоне есть мой трах с двумя чуваками и сотрите этот файл. Русские полицейские приняли заявление. Почему она говорит, потому что я им должна была сказать, чтобы они сразу жахнули этот файл, но говорит я забыла, и теперь сейчас.

Э. ХАСАНШИНА: Но по одной из версии, она сказала на выходе одному из этих друзей, но он не удалял.

С. ДОРЕНКО: Но не настояла. А теперь полиция найдет аргентинцев, спросит их и всё.

Э. ХАСАНШИНА: Нет, они будут искать всех аргентинцев и у всех спрашивать. А вот случайно у вас на телефоне нет вот такой видеозаписи.

С. ДОРЕНКО: Да, абсолютно верно.

Э. ХАСАНШИНА: И переминаясь с ноги на ногу неловко говорить о его содержании.

С. ДОРЕНКО: Вот они так будут спрашивать.

Э. ХАСАНШИНА: У нас нет столько переводчиков, чтобы они у всех спросили.

С. ДОРЕНКО: А аргентинцы будут кричать. И всё, и всё, всё будет хорошо, началась смешная сексуальна новость, пожалуйста, она теперь, она дальше пойдёт. Мне кажется надо изымать теперь мобильные телефоны, на входе, когда груповуха.

Э. ХАСАНШИНА: Безусловно.

С. ДОРЕНКО: Вот эта же рыбка, ну рыбка.

Э. ХАСАНШИНА: Мне все кажется вообще на входе в отель, прямо сразу все.

С. ДОРЕНКО: Настя рыбка, вот это вся тема, че он там сидел с телефоном, правильно, это всё надо на входе изымать правильно? И всё, щелкай глазом.

Э. ХАСАНШИНА: Вот такая вот коробочка, пожалуйста, сдайте мобильные телефоны.

С. ДОРЕНКО: Ну конечно, ну конечно, для этого надо кого-то иметь помощника какого-то.

Э. ХАСАНШИНА: Так я говорю, сразу на входе в отель швейцар, он говорит: пожалуйста, сдайте мобильные телефоны.

С. ДОРЕНКО: Тогда он должен быть в деле, тогда он должен быть в деле.

Э. ХАСАНШИНА: Ну я думаю вообще у всех, всё равно отели для любви.

С. ДОРЕНКО: Тогда он должен быть в деле или ему надо платить тут что-то одно из двух. Хорошо, во время Чемпионата Мира 2018 вырос интерес к сервису знакомств тиндер. Российские сотовые операторы отметили, что во время Чемпионата мира по футболу вырос трафик на тиндере — сообщают ведомости. В МТС рассказали Ведомостям, что трафик этого приложения вырос в 11 раз. У тиндера трафик вырос в 11 раз.

Э. ХАСАНШИНА: Всё очень правильно.

С. ДОРЕНКО: Да, 30 тысяч абонентов, не только, нет, вы не думайте что это туристы, постоянные клиенты, постоянные клиенты. То есть постоянно сидящие в тиндере люди в 11 раз чаще испытывают зуд. Вот это интересно. Рост тиндера среди абонентов отмечает и Tele2.

Э. ХАСАНШИНА: Понимаете там такая система, ты туда заходишь в радиусе и он там в радиусе определенного расстояния ищет тебе ближайших людей, которые тоже в эту систему загружены. И соответственно вы в одном месте сталкиваетесь с огромным числом иностранцев, если вы пойдете на Никольскую, будет просто вах.

С. ДОРЕНКО: Я бы обратил внимание на осведомленность Хасаншиной просто.

Э. ХАСАНШИНА: Вообще, я думаю, что все молодые люди осведомленные как работает тиндер.

С. ДОРЕНКО: Наоборот, кто их научил, кто придумал всё это, кто научил молодых людей? Люди постарше, люди постарше люди, постарше всё придумали, мы придумали интернет, не вы, мы придумали интернет, не вы, понятно? И вы пришли на всё готовенькое. И tinder тоже в том числе.

Э. ХАСАНШИНА: Ну вы его придумали, а мы его пользуем, опа. Это не тот случай: кто даму кормит, тот ее и танцует.

С. ДОРЕНКО: Прекрасная фраза, эту фразу этого сказал Лужков когда-то, когда он покупал эти самые Mercedes как же, машины поливальные вот эти Mercedes, да, значит, он сказал мне. Я говорю: немцы же делают. Он сказал: немцы делают, а мы имеем. Вот это хорошая фраза: немцы делают, а мы имеем — это фраза Лужкова, чистая цитата. послушай меня, значит рост интереса к тиндер среди абонентов отмечает и Tele2. Как рассказал представитель Ведомостям представитель оператора, трафик тиндера вырос в 3,5 раза, в 3,5 раза. В МТС в 11 раз. В Tele2 в 3,5 раза. Мегафон тоже подтвердил огромный интерес к сервису тиндера во время матчей. Значит, причём среди постоянных пользователей, внимание. 72 на WhatsApp. Хорошо. Тиндер также, вот это значит, вот эта вот тема, что не приезжие загружает тиндер, а тутошние, вот такая тема.

Э. ХАСАНШИНА: В смысле они заходят чаще, необязательно, что они загружают в первый раз, просто они стали заходить чаще?

С. ДОРЕНКО: Может быть они сублимируют каким-то образом?

Э. ХАСАНШИНА: Ну вообще, даже не говоря там что это хороший повод для знакомства, да, это повод потренировать язык. И в принципе в этом сфере радости завести друзей, к которым ты потом сможешь поехать в гости.

С. ДОРЕНКО: Хасаншина ходит всё время по краю, все рвемя, обрати внимание, значит, хорошо, она ходит по краю все время. Так звезда «Игры престолов» секундочку попрощалась с сериалом. Британская актриса Эмилия Кларк сообщила о завершении съемок в «Игре престолов». Актриса рассказала, что в последний раз посетил одну из локаций, где проходила работа над картиной, высадилась с лодки на остров, чтобы попрощаться с землей, которая была моим домом 10 лет. Значит, это наша Кхалиси Бурерожденная Матерь драконов Эмилия Кларк, все. Она говорит всё, подписала, закончила, штык в землю больше ничего.

Э. ХАСАНШИНА: И все сразу такие, что же там будет.

С. ДОРЕНКО: Что будет, монтаж, теперь будет монтаж, монтаж.

Э. ХАСАНШИНА: Нет, я имею в виду в сюжетном плане.

С. ДОРЕНКО: Нет я тебе скажу.

Э. ХАСАНШИНА: Умрет, не умрет.

С. ДОРЕНКО: Неважно.

Э. ХАСАНШИНА: Важно.

С. ДОРЕНКО: Главное, что сейчас пойдет монтаж, моделинг, потом рендеринг и так далее, снова моделинг потом значит, и всё это подряд, подряд, подряд, vfx и так далее. Я думаю, что они сейчас будут полгода мастерить всё остальное, они там прошли в джинсовых рубашках такие, им сейчас латы дорисуют, драконов дорисуют, всю эту хрень дорисуют. Представляешь, какая там работа vfx, представляешь какая там работа vfx? в матери драконов, в «Игре престолов».

Э. ХАСАНШИНА: Я даже не представляю, но поскольку я люблю анимацию и все такие эффекты, то я думаю, что это тяжкий, тяжкий труд.

С. ДОРЕНКО: Сериал снят до конца, сериал досняли до конца, всё, но сейчас его будут до следующей, Кхалиси, страшная? Вы очень ошибаетесь. Какой же вы. хорошо. Написали же, что в апреле 19 выпустят — конечно, в том-то и дело, дак они его сейчас будут 11 месяцев фигачить. Я же вам говорю, там vfx будет Бурерождённая или ее Красная ведьма воскресит? Товарищи, не путайте меня пожалуйста, осторожно, ладно, осторожно. И не ругайте Кхалиси, она наш человек, мы же за неё. Мы же за Таргариенов, ты за Таргариенов? Или за кого, за Старков?

Э. ХАСАНШИНА: Нет, я перестала смотреть.

С. ДОРЕНКО: Мы понимаем, мы понимаем, что.

Э. ХАСАНШИНА: Но она мне нравилась, да.

С. ДОРЕНКО: Но симпатичный, но мы за Таргариенов, потому что с «Игрой престолов» невозможно поспорить, правильно совершенно.

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Там же сиськи, неужели ее убили, Ланнистеры же. Так что Ланнистеры, кроме Тириона никого приличных, за кого вы из Ланнистеров? Мы за Старков. Дайте мне опять эту песню, дайте мне песню эйджойкина, я хочу ее поставить, чтобы ознаменовать прекрасный, прекрасный сериал. Энджойкин, сейчас мы пишем энджойкин, значит, да, энджйокин, сейчас это не просто, там весь сиськи, сиськи, сиськи.

Э. ХАСАНШИНА: И драконы.

С. ДОРЕНКО: Сиськи и драконы, совершенно верно, и драконы навсегда. Это не то, секундочку: можно написать на русском сейчас я быстренько, извини. Сейчас я напишу, сиськи, драконы. Это у меня постоянно в голове, но надо чтобы всех это было в голове, секундочку вот. «Игра престолов» и рыжухи. Да вот вы должны послушать это обязательно. Хорошо, ждём 19-ого года ребята, ждём есть для чего жить, если для чего жить, ну правда же? Я хотел сказать, я думал читал вчера эту новость: арестовали румынскую шпионку. Последнее, что я слышал о румынских спецслужбах — это когда в «Золотом теленке» Остап Бендер, значит, переходит границу по Днестру, если я не ошибаюсь, тогда граница с Румынией было по Днестру, он переходит лед Днестра и там его грабят сигуранца румынская, по-моему так, я давно уже читал. Его грабит сигуранца и я читаю и думаю, Господи, это наваждение, это наваждение. По подозрению в шпионаже в пользу Румынии арестован член правления Интеррао Карина Цуркан.

Э. ХАСАНШИНА: Там ещё такая интересная история.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, что она сама румынка Карина Цуркан.

Э. ХАСАНШИНА: Там ещё история о том, что они нашли ее полную чашку, предполагают, что таких совпадений нет, что она работает в интеррао, но она гражданин, гражданка России, а это значит что ее могут обвинить в гос. измене а не в шпионаже.

Э. ХАСАНШИНА: И правильно сделал.

Э. ХАСАНШИНА: И тогда почему шпионаж?

С. ДОРЕНКО: Ну как это почему, она что-то выдавало.

Э. ХАСАНШИНА: Да, тогда — это гос измена, она потому что она гражданка России вот так который работает в интервал она гражданка России.

С. ДОРЕНКО: А тогда гос. измена.

Э. ХАСАНШИНА: И журналисты не понимают почему эта статья, почему шпионаж.

С. ДОРЕНКО: А если шпионаж, тогда она должна быть гражданкой той.

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: А может быть она внедренная гражданка Румынии, латентная такая латентная гражданка.

Э. ХАСАНШИНА: Скрывала?

С. ДОРЕНКО: Да, проживала, да проживала на территории Одесской области, оккупированной в каком-нибудь там 38-м году, на территориях Одесской области, ты знаешь, что это основание, чтобы получить румынское гражданство?

Э. ХАСАНШИНА: Так это ж сколько ей лет?

С. ДОРЕНКО: Нет у нее мама могла проживать, достаточно, дедукша, я не знаю, неважно. Ну вот слушай. Суд арестовал члена правления энергетического холдинга интеррао, я не знаю, а что она там могла нашпионить.

Э. ХАСАНШИНА: Что там так надо румынам?

С. ДОРЕНКО: Сегодня 20 число, 20 число, с 15, нет с 16 по 26 мы сдаем как раз в Мосэнергосбыт данные, правильно? Сейчас 20, сегодня мой садовник обойдет все мои щечки и пришлет мне фотографию счётчиков.

Э. ХАСАНШИНА: Ненавижу фотографировать счётчики.

С. ДОРЕНКО: Но он это делает, потому что я его прошу, он наверное тоже ненавидит, всегда ждет напоминание.

Э. ХАСАНШИНА: Там нужно сделать такую фотку, чтобы цифры были четко видны.

С. ДОРЕНКО: Да он всегда ждёт напоминание, вот почему он ненавидит. Но неважно, значит сегодня я передам эти данные Карине Цуркан, например, чтобы если бы она работала, да, а она передаст в Румынию, кому это на хрен нужно, можно я скажу, можно я скажу, можно я скажу это очень важно, кому это надо там в Румынии узнать, что у меня на счётчиках? Объясни, пожалуйста. Если бы я устроился в интеррао и задумал придать родину в интересах Румынии, например, я бы затруднился, что же такое им загнать-то. Я серьёзно, тебе сейчас говорю.

Э. ХАСАНШИНА: Да, пришлось бы постараться.

С. ДОРЕНКО: Ребят, ну правда, представьте себе, что вы пошли в интеррао на какую-то большую должность и вы думаете, как бы мне предать родину и чего-нибудь такого продать румынам? И вот мы с вами сидим такие сидим, сидим и такие курим кальян такие и думаем, что же нам продать румынам, елочки с палочками.

Э. ХАСАНШИНА: И потом у вас рождается гениальная мысль: Давайте продадим счета за электроэнергию.

С. ДОРЕНКО: А что продать-то, а что продать-то, и такие сидим, такие ну давайте что-нибудь румынам продадим. Не знаю, что черт его знает, что им надо, что им надо-то румынам.

Э. ХАСАНШИНА: Солнышко есть и всё.

С. ДОРЕНКО: Как говорила моя бабушка Олена Димитровна, если ты слышишь как работают, стучат молотки, звенят пилы, идёт обсуждение работы, знай, это украинцы. Олена Димитриевна мне говорила, если ты слышишь, как хохочут девки, и как какой-то придурок в шапочке, в шляпке фетровой играет им на скрипке — это румыны. Значит, вот она говорит, как отличить румынов от украинцев. Румыния — это молотки, пилы, что-то работают, работают, это украинцы. А если скрипочка и девки хохочут — это румынцы, она говорят. Вот это так вот примерно. Я говорю хорошо, я когда совсем маленькой был, меня уже бабушка учила, знаешь. Я хочу сказать что им надо, что им надо на скрипочке пиликать перед девками, что им можно продать? Я не знаю. Не знаю. Давайте так сделаем, мне кажется нам надо с вами воссоединиться, кто знает Михаил Иванович знает. Михаил Иванович, что можно продать Румынии?

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Значит, есть такая система, как коды управления.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Системами рао и интеррао. Коды блокировки и так далее и тому подобное, это конкретно, конкретно безопасность страны.

С. ДОРЕНКО: И она могла это загнать?

СЛУШАТЕЛЬ: Ну она могла передавать определенную информацию.

С. ДОРЕНКО: А они меняются хоть или нет надо сейчас немедленно заменить, сегодня.

СЛУШАТЕЛЬ: Но я предполагаю, что меняется.

С. ДОРЕНКО: Слушайте, спасибо огромное, слушайте ребята, гбушка, надо же сегодня поменять эти коды нафиг, если она их продала, надо сегодня быстро поменять и снова продать, вот в чём дело. Ладно, хорошо. Новости.

С. ДОРЕНКО: Меня укоряет 82-й ты-то тоже румын. Я румын на четвертую часть, у меня дед румын, спокойно, успокойтесь, на четвёртую часть. Практически на такую же, как я поляк и болгарин, я поляк, болгарин и румын в равной степени. И вдобавок, да.

Э. ХАСАНШИНА: Ещё вы кельт, я помню.

С. ДОРЕНКО: Кельт, кельт в силу того, кельт в силу того, что валлахи — Южные румыны, южнее Дуная также как валлахи, также как волонцы, валийцы — это слова, означающие люди по-кельтски, ты знаешь, да. То есть вот эти все народы Уэльс и так далее — это всё слова, означающие с кельтского языка люди, люди. Поэтому мы люди, мы кельты. Мы люди, да. Ну что делать, извините, конечно. Я не против, когда индоевропейцы пришли, мы уже здесь сидели и смотрели на вас я бы сказал с удивленными глазами. Понаехали, понаехали. Да, значит, нет, нет спокойно, значит всё хорошо, товарищи. Значит, я хотел сказать вот что, у меня другая тема, в Play маркете нет вашего приложения — почему говорит. Да, щирый украинец, как говорит дед Пихто, щирый украинец, как моя бабуля говорила. Я говорю Бабуля: а как может быть, Олана Дмитриевна, а как может быть, что мать твоя — полька, а отец твой болгарин? А ты хохлушка, я говорю, как это может быть?

Э. ХАСАНШИНА: А она?

С. ДОРЕНКО: Тоже есть, она говорит, отец — болгарин, мать — полька, а я шира украинка, шира украинка так и выходит, она говорит, это на Украине запросто. Я говорю: хорошо. Не надо спорить, зачем спорить, Боже мой, она так решила. Слушай меня. Штрафной балл, в Астраханской области хотят лишить школьников права на высшее образование за плохое поведение на выпускном бале. Вот это мне не нравится, как это лихо сделано.

Э. ХАСАНШИНА: Почему вам это не нравится?

С. ДОРЕНКО: Потому что я убеждён, что в молодости свойственна демонстрация собственной лихости. Разве нет?

Э. ХАСАНШИНА: Я согласна.

С. ДОРЕНКО: Ты вытворяла что-нибудь на выпускном, расскажи, сейчас она нам расскажет.

Э. ХАСАНШИНА: Ну запрещённого ничего, но у нас был выезд с палатками на речку.

С. ДОРЕНКО: Да.

Э. ХАСАНШИНА: Вот и.

С. ДОРЕНКО: С палатками на речку, и там что-нибудь непотребство.

Э. ХАСАНШИНА: Нет, мы там бегали, играли, мы же с родителями были, потом нас хотели оттуда выгнать.

С. ДОРЕНКО: Пьянка?

Э. ХАСАНШИНА: И безусловно, без пьянки, ну как без пьянки безусловно как под строгим присмотром родителей.

С. ДОРЕНКО: Я за ночь во время выпускного выпил 1,2 водки, 1,2 — это в литрах или в граммах, что, что вы можете нормально сказать?

Э. ХАСАНШИНА: Ну видимо полторы бутылки, не знаю как.

С. ДОРЕНКО: 1,2 что это значит, а литра, литра, литра. Вы практиковались уже лет с 11, Евгений, если бы вы выжрали 11,2 литра, то вы практиковались лет с 11, вы должны были иметь хорошую практику для того, чтобы она зашла, правильно? Но если бы я бы попробовал 1,2 литра на выпускном. А Евгений говорит — практиковался с 9 класса и быстро достиг формы. Не знаю.

Э. ХАСАНШИНА: Готовился к выпускному.

С. ДОРЕНКО: Власти Астраханской области решили весьма странным образом, весьма странным образом об этом пишет Российская газета, газета Правительства Российской Федерации между прочим, государственный правительственный орган, таким образом, мне кажется власти Астраханской области на них накинули узду в сущности.

Э. ХАСАНШИНА: Может быть у них там особо буйные какие-то?

С. ДОРЕНКО: Они одумаются теперь, когда Российская газета об этом пишет. Власти Астраханской области решили весьма странным образом пишет Российская газета бороться с выпускниками дебоширами, чтобы выпускной вечер прошел без эксцессов, выпускников решено кастрировать. А нет простите, простите, выпускников решено отказать в поступлении в ВУЗы тем, кто будет плохо себя вести на выпускном. Что в юбочках прийти всем парням, что делать, я не понимаю.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно, колокольчики.

С. ДОРЕНКО: Кастрируйте мальчиков, наденьте на них юбочки, вас будут хорошие мерина, это будут мерина, столь странное нововведение согласованное с ректорам ВУЗов региона, Астрахань — это дикое место, это абсолютно дикое место, ты знаешь, что я там гостил. Мне принял там.

Э. ХАСАНШИНА: Я не знаю.

С. ДОРЕНКО: Я серьезно, я гостил в Астрахани в 2009-м году в августе, я приехал туда, меня встретил премьер-министр этой дивной области в белых тапочках, это было что-то нереальное, клянусь.

Э. ХАСАНШИНА: На улице?

С. ДОРЕНКО: Да на улица, конечно, он банкет от имени правительства области закатывал, банкет. Хорошо, потом на завтра ко мне подходит чувак — директор санатория и говорит это.

Э. ХАСАНШИНА: У нас тоже есть тапочки, вот возьмите, у нас тут все так ходят.

С. ДОРЕНКО: Банкет говорит это ну я поставил вам в счет, а остатки от банкета вам в холодильник понес. Я говорю: какой счёт? Меня правительство Астрахани меня принимало, тосты говорили, как они рады видеть меня на Астраханской земле. А директор санатория мне говорит: но они не заплатили. Я говорю: и что, позвоните, пусть приедут, заплатят. Он говорит: я это включил вам в счёт.

С. ДОРЕНКО: Я говорю: ну ладно, хорошо, я заплачу.

Э. ХАСАНШИНА: За банкет?

С. ДОРЕНКО: Банкет от имени правительства Астраханской области, премьера Астраханской области, за который я заплатил, внимание, это очень важно, я заплатил, они ходили в белых тапочках, у меня сложилось впечатление, что они идиоты. Власти Астраханской области ВУЗы во время нынешней приемной кампании будут отклонять заявление на поступление, которые имели, хорошо. Ты помнишь это Жомини, да Жомини.

Э. ХАСАНШИНА: Нет.

С. ДОРЕНКО: Ты не помнишь, я должен рассказать всем ведущим в результате, нет, ну правда, потому что я постоянно читаю из Дениса Давыдова. Это Денис Давыдов, который в 17-м, 1817-м году, в 1817-м году. Ты помнишь, что мы заняли Париж в 1815-м году, соответственно они вернулись из Парижа в 817-м году, он пишет о молодёжи, что молодежь дрянь. Молодёжь дрянь.

Э. ХАСАНШИНА: Слушайте, ну об этом все писали, мне кажется и Сократ какой-нибудь.

С. ДОРЕНКО: Вот как было раньше, он пишет, частично:

Трубки черные в зубах;

Все безмолвны — дым гуляет

На закрученных висках

И усы перебегает.

Ни полслова… Дым столбом..

Ни полслова… Все мертвецки

Пьют и, преклонясь челом,

Засыпают молодецки.

Ну этот самый, как раньше было, хорошие люли непрерывно пили.

Но едва проглянет день,

Каждый по полю порхает;

Кивер зверски набекрень,

Ментик с вихрями играет.

Конь кипит под седоком,

Сабля свищет, враг валится…

Бой умолк, и вечерком

Снова ковшик шевелится.

Ковшик с водкой.

А теперь что вижу?—

Нынешняя молодежь.

Страх!

И гусары в модном свете,

В вицмундирах, в башмаках,

Вальсируют на паркете!

Говорят умней они…

Что слышим от любова?

Жоминида Жомини!

А об водке — ни полслова!

Вот это вот молодежь которая из Астрахани к нам приедет в ближайшее время. Внимание, Жомини да Жомини, а об водке — ни полслова.

Э. ХАСАНШИНА: Ну не те нынче гусары. Понимаешь ли, в университет хотят поступать.

С. ДОРЕНКО: Да, Жомини — это был преподаватель, преподаватель, которого, в которого была влюблена вот эта вот образованная молодежь Антуан Анри Жомини. Насколько я поднимаюсь из Нижегородской области, он из Нижегородской области, внимание, как Минин и Пожарский. Антуан Анри Жомини, он из Нижегородской области, подобно Минину и Пожарскому. Ну так вот он преподавал. Хорошо, они хотят, чтобы молодежь была кастрированная — это очень глупо. У вас выпускной.

Э. ХАСАНШИНА: Но не получится на самом деле, даже если они хотят.

С. ДОРЕНКО: Алло, здравствуйте. Получится, получится, получится, получится, получится.

Э. ХАСАНШИНА: Не получится.

С. ДОРЕНКО: Получится

Э. ХАСАНШИНА: Покатайтесь в трамвае, не получится.

С. ДОРЕНКО: 20 лет назад я тоже говорил, что не получится, всё получится у них кастрировать всех, да, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Вот вы знаете, я в 82-м году в школу закончил, ну давно, может быть в 81-м, у нас была подобная история, у нас класс был совершенно бандитский. Между прочим на Кутузовском проспекте я жил в 26-м доме, где Брежнев и у нас нам сказали, что: ребята вы не получите эту, как она называлась, чуть не сказал страховку.

С. ДОРЕНКО: Аттестат, аттестат.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, характеристика, вы просто не получите характеристику, если кого-нибудь мы учуем, что вы пили. И нам характеристику выдавали уже после вот этого всего, после парохода, после всего. Так что это не новая история, вот то, что там придумали, но опять же понимаете, что мешает молодёжи напиться и устроить дебош на следующий день?

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, что молодёжь, она не так пьёт, как они показывают друг другу удаль.

СЛУШАТЕЛЬ: Да вы правы абсолютно, абсолютно правы, да вот мы тоже не пили, из-за этой, но мы кидались там какими-то помидорами, я помню какими-то бутылками тоже кидались от лимонада, так что удаль была.

С. ДОРЕНКО: Надо делать что-то, что вы на завтра будете описывать следующими словами: а я такой раз, а она такая раз, а он такой смотрит, а я такой раз.

СЛУШАТЕЛЬ: Абсолютно с вами согласен.

С. ДОРЕНКО: Вот это и есть рассказ о вчерашнем вечере, объективный рассказ о вчерашнем вечере. А я такой, а она такая оля-оля, но по-другому только надо сказать. А я такой, а она такая смотрит, и вот это и есть рассказ о вчерашнем вечере. Но если ты ничего вчера не делал, то как сказать я такой раз, а она такая раса, как можно сказать это? Никак. То есть надо что-то сделать, намёк, может быть понюхать пробку от бутылки, еще что-нибудь, постоять рядом с курящим, ну что-нибудь сделать плохое для того, чтобы потом этим гордиться всю жизнь, разве нет? 73-73-948, алло, здравствуйте, слушаю.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, доброе утро.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Но если честно, мне кажется, что нет нужды ничего совмещать, потому что у меня старший сын недавно в девятый класс экзамены кончились, был выпускной. Но я вот грешен признаюсь в девятом классе водку пил ну так порядочно, но это лихие 90-е, там подъезды, скамейки, Чистые пруды, футбольные фанаты и так далее.

С. ДОРЕНКО: Да и водка была лучше.

Слушатель. Водка была палёная, конечно, омерзительная.

С. ДОРЕНКО: Осетинская паленая водка.

СЛУШАТЕЛЬ: Надо признать, да, да, да, но они не пьют совершенно, я даже не знаю плохо это или хорошо, у них главное — компьютер помощнее, чтобы видеокарта была хорошая и интернет и всё. Больше ничего не надо.

С. ДОРЕНКО: Да, но нужно что-то, нужно что-то зинстаграмить и для этого нужно хотя бы имитировать какое-то непотребство, ну чуть-чуть.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну вот да даже этого как-то нет, я удивлён на самом деле, но нет, не знаю у меня еще есть надежда 11 класс, конечно.

С. ДОРЕНКО: Они даже о водке ни полслова.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, вот.

С. ДОРЕНКО: На выпускном обязателен секс с одноклассницей — это очень запоминается, рассказывает нам лимузин, который придумал это и потом всю жизнь повторяет, очень действенно, очень действенно, очень действенно.

Э. ХАСАНШИНА: Слушайте, у нас видимо был очень приличный класс, потому что мы просто сидели в палатке под дождем и рассказывали те истории, которые за 10 лет не рассказали.

С. ДОРЕНКО: Лимузин, для того, чтобы секс с одноклассницей случился на выпускном, ее надо тренировать с самого сентября выпускного года. то есть в сентябре еще загорелый весь в распахнутой белой рубашке весь, чуть-чуть на несколько пуговиц открытой белой рубашке, на каком-то корпорате или как там у них называется, наскок на какой-то, ты показываешь загорелый свой торс и ты ее тренируешь довольно долго и потом уже на выпускном может быть секс. А так на скоку я н верю. Лимузин, вам надо подробно описать эту историю.

Э. ХАСАНШИНА: Ну подождите, есть фильмы на эту тему, американские правда, не наши.

С. ДОРЕНКО: У меня так и было — говорит Лимузин, вот это другое дело. вот это другое дело. то есть он ее пестовал целых 9 месяцев и вывел на секс в июне — это нормально, так можно, правильно? С 11-классницей, так можно, ну я думаю, мне кажется. А так вот прямо побежать о-ля-ля, та не будет, нет. К одному моему однокласснику приставала пьяная завуч, пьяная завуч.

Э. ХАСАНШИНА: Это травма на всю жизнь.

С. ДОРЕНКО: Ну не знаю, не знаю.

Э. ХАСАНШИНА: Да, у вас не такое отношение к этому?

С. ДОРЕНКО: Как сказать, сколько было завучу лет? Мы оценили.

Э. ХАСАНШИНА: Ну все-таки побольше, чем школьнику.

С. ДОРЕНКО: Это же sugar mama — это сахарная мама.

Э. ХАСАНШИНА: Не очень понимаю это радость от такого.

С. ДОРЕНКО: Любовник существенно старше — это пришло из Америки, называется sugar daddy — сахарный папочка или sugar mama — сахарная мамочка. Они дико заботливые.

Э. ХАСАНШИНА: Вон, доктор Джекил подтверждает, завуч, завучу рознь.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно, это может быть sugar mama, это может быть сахарная мама и это тогда под 50.

Э. ХАСАНШИНА: Ну знаете, я бы свою даже не представила, нет.

С. ДОРЕНКО: 50 тоже разные бывают. Ладно. Что, что, что, давайте. почему у вас романтика постоянная в голове? Можно я спрошу вас, та еще аудитория, что у вас в голове?

Э. ХАСАНШИНА: Ну лето же.

С. ДОРЕНКО: Что у вас в голове, то футбол, то секс, мне стыдно за вас, где созидательный труд какой-нибудь, что-нибудь такое, алло, здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Да, нет, человек провал. Извините, это наверное у меня со связью что-нибудь, да, 73-73-938. Я заканчивал 11 класс в начале 90-х тогда была совершенная распущенность, да это правда. Тогда на 6 канала этот самый, я уже говорил об этом Сагалаев Эдуард Михайлович свет интеллигенции показывала нам историю о и возвращения в Россию. А там electric blue шел постоянно, electric blue это такая эротика финская такая, ну ничего тоже так. Но в то время катила нормально. 73-73-948, алло, здравствуйте, здрасьте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Сегодня выпускной у ребенка, 9 класс, киньте каких-нибудь лайфхаков, как детям развлечься, мы кроме гелевых шариков и поржать над ними ничего не придумали, ну после официальной части.

С. ДОРЕНКО: Вы знаете, мне кажется они питаются уже друг другом, как бы идеями поколения, то есть поколение становится важнее, чем родители, или нет? Или я ошибаюсь?

СЛУШАТЕЛЬ: Вы знаете. Было очень много предложений чем детям заняться после выпускного. Предложили два лимузина. Дети сказали там пятеро согласились, сказали поедем на лимузине.

С. ДОРЕНКО: А чего они хотят сами, вот вы как чувствуете?

Э. ХАСАНШИНА: Ну я так понимаю, что половина родителей, которые не хотят всяких непотребств, которые могут быть, они этого боятся, поэтому не пускают своих детей и в основном дети после официальной части идут после куда-то по дворам гулять и так далее, но это абсолютно неправильно.

С. ДОРЕНКО: Как вас зовут, как вас зовут?

СЛУШАТЕЛЬ: Наталья.

С. ДОРЕНКО: Наталья, а меня Сергей. Знаете как я думаю мы сделаем, сегодня читал статью абсолютно про другое, про контроль над эмоциональным миром. И там, значит, что в 2 года уже начинается ну у детей в 2 года уже начинается контроль над эмоциями постепенно и в 7 он завершает. В 7 завершается в основном и к 10 крепнет окончательно. То есть условно говоря, мне кажется, что если ребенка сильно пасти, то потом может возникнуть эффект институтки. Вот этот эффект институтки, который описан начале XX века, когда девочки из благородного института попадают в плохой Петербург и пускается во все тяжкие. Да. Может быть.

СЛУШАТЕЛЬ: Да конечно, я полностью согласна, да и я не хочу этого, я наоборот хочу чтобы у них был праздник, чтобы они оторвались, ну в рамках дозволенного.

С. ДОРЕНКО: И также увидели и недозволенные. Вот надо увидеть недозволенное и отвергнуть его самостоятельным решением, понимаете? Самостоятельно.

СЛУШАТЕЛЬ: Конечно, конечно. Ну вот как-то, какая-то педагогика должна быть.

С. ДОРЕНКО: Но какая-то педагогика должна быть. Я считаю, я считаю, что молодой человек, начинающий всю жизнь, должен увидеть не только дозволенное, увидеть не только дозволенное, но и отказаться, отказаться на основе собственного решения. Понимаешь? Вот я в 13 лет играл, можно я про себя расскажу, потому что я очень люблю себя, значит, я в 13 лет играл на бас-гитаре, наши курили анашу ребята, курили анашу, план, в основном план ну и значит вот и соцветия, разные вещи, все это казалось вокруг всё это было маньчжурской конопли, крутилось. И они такие давай в кружок садись, я сажусь один круг дернул встал: ребята, надо настраивать гитару, побежал. Я вежливый не хочу ругать никого, мне надо гитару настраивать, я побежал, побежал уклонился, ещё уклонился, уклонился понятно, да. То есть я видел недозволенное, никогда не ругал, никогда не критиковала, просто братцы надо настраивать гитару, от каптерки ключ у кого? Я пойду поищу. То есть типа смылил куда-то свинтил, раз свинтил. Вот так я делал понимаешь? Какие-то там я ездил к ребятам на 4 дня пьянствовали ну ездили в другой город, опять там тоже такое начинается, я такой хочу свинтить, раз и свинтил, я с ними, но я свинтил, понимаешь. Ещё какое-то место, где я переступал через трахающиеся пары на полу, ну переступил, что сказать я мог и прилечь, а мог и не прилечь. Но свинтил, пошёл пешочком в общагу свою. В общагу пешочком по Ленинскому проспекту в 4 утра прекрасно, лето было так хорошо, уже светло в 4 утра, вот, свинтил. Почему если бы я с мамочкой всюду ходил, то мамочка мне бы не велела вообще туда приходить даже вот в это место, где на полу трахающиеся люди, зачем это нужно, правильно? Но поскольку я был без мамочки, я всё это посмотрел, где эти ребята, ребята в разных местах, не знаю. То есть я как бы аккуратно всё это видел, аккуратно проходил мимо и также все дети, если им не показывать, ты видела плохое?

Э. ХАСАНШИНА: Ну не то чтобы плохое, на первом курсе тусила да, так что прямо на первую пару после клуба и потом в общем спокойно к этому относишься.

С. ДОРЕНКО: То есть ты видела всякое запретное тоже?

Э. ХАСАНШИНА: Конечно, стриптиз и люди, которые сами напивались и раздевались полностью вот.

С. ДОРЕНКО: И курение всевозможных, в том числе недозволенное всякое и так далее? И пьянки, и пьянки.

Э. ХАСАНШИНА: Вот уже гораздо позже.

С. ДОРЕНКО: И секс и так далее вот, правильно? И ты говоришь себе, ок ребята это ваш выбор, ну всё. Значит, мне кажется нужно поступить, надо просто сформировать у них некий щит.

Э. ХАСАНШИНА: Установки?

С. ДОРЕНКО: Щит, установки, не путать с sheet, значит, просто надо сформировать у них внешнюю оболочку защитную, в которой они будут говорить, что это чужая жизнь, это чужая смерть, это не ко мне относится, это не ко мне относится. Это то, что я говорил своему сыну. Я говорил с сыном, слушай, тебе там 16 условно, ну 16. Вот вокруг тебя окружают не знаю там 10 человек, мысленным взором ты видишь 10 человек, да. Значит парадоксальную фигню тебе скажу, я говорю, что в 30 двое из них умрут, ну вот просто, я знаю почему., от передоза там с 10 человек. В 30 ну хорошо, один по крайней мере умрет от передоза, один, из 30 один точно умрет, либо сопьется и будет уже нулевым алкоголику ну вот у меня было такое, у меня один в 30 уже был один из моих друзей, нет в двое. У меня в 27 уже был ну окончательный алкоголик всё больной и он умер просто. И второй в 30. Значит, из моих там 10 человек, которых я видел внутренним взором, зажмурившись я видел человек вокруг себя, двое к 30 годам стали алкоголиками. Ну я считаю, что умерли тоже самое, потому что потом они больше никогда не приходили в сознание, всё. Как бы укатили по ту сторону добра и зла. В 40, значит, тебе 16 лет, значит в 30 двое умрут из друзей или станут алкоголиками, ок. В 40, может быть, не в 40, от 45 до 50 ещё трое умрут или четверо, там будут.

Э. ХАСАНШИНА: По каким причинам, болезни?

С. ДОРЕНКО: Там будет рак, там ну ещё что-нибудь. Вот ну к 50 вот рак и так далее.

Э. ХАСАНШИНА: Авария какая-нибудь.

С. ДОРЕНКО: Авария тут как раз в 40, в 40 авария кто-то уйдет, но к 50 еще три-четыре человека улетят с копыт, рак там ну в основном рак, вот. Ну по крайней мере двое точно, вот. И дальше уже вы будете, дальше уже всё, вы будете умные, с 50 вы будете умные и все будут умные при том, и все будут как бы уже себя беречь и дальше у вас начинается гонка с 50. Сколько людей ты увидишь в 80. Сколько? 1-2, 1-2, вот и весь разговор, вот и весь разговор. Вот это то, что я говорил сыну и готов рассказать вашим детям, если вы хотите. Просто начните с того, что вот им 16 сколько там, и в 30 двое умрут.

Э. ХАСАНШИНА: Лариса написала тоже: согласна я с вами, детям интересны сами дети, дайте им свободу, счастье, безответственности с последней минуты не системности.

С. ДОРЕНКО: И кроме этого сообщите им, что в 30 двое умрут, в 40 двое разобьются на машинах, в 50 еще двое умрут от рака, а дальше там уже пойдёт плавненько, аккуратненько кто-то до 50 дотянет, тех ломом не добьешь. Кто до 50 до тянет, те будут дальше уже шкандыбать тихонечко долго. Ну по-разному, но долго, потому что они уже умные, хитрые и подлые. Они дальше уже будут аккуратненько, аккуратнее ползти, хорошо, в движении. Движение. Давайте, давайте попробуем посмотреть карты, значит, что у нас 4 балла было. Сейчас перезагружается у меня 5 баллов, лосиный остров по-прежнему очень трудный и на подъезде сюда в Москве прямо от Пушкина начинаются проблемы на Ярославке, от Пушкино. Затем новая проблема в Мытищах, какой-то мужик нарисован с киркой, видать там что-то раскопали. И в Лосином Острове я говорил внешние просто там аварии кирка, чувак с киркой какой-то стоит. Напротив Капотни на 4 часа по циферблату внутренний МКАД тяжелый, а юг нормальный и въезжает тяжеловатенько m2, но не настолько, чтобы прямо об этом говорить. И надо сказать, что перед рублевкой кланяться Можайка так и подобает, так и подобает перед господами надо кланяться, очень правильно. В пояс или в землю, в землю кланяться. Потому что Можайка видать не пускает, она стоит перед рублевкой такая большая мощная пробка. А потом уже, когда вас пустят, вы обнаружите, что съездить на 3 транспортное кольцо невозможно, там какая-то авария и она всех держит напротив, напротив, начиная от сети, а потому же Кутуза и ещё дальше и всё время на внешнем третьем транспортном на 9 часов по циферблату хочет скверно. Давайте приедем в город, например, и посмотрим. В город, я говорю в город, потому что это всё было не город, а какие-то захолустные, захолустные как-то называется ну когда зажопинск это можно скажу.

Э. ХАСАНШИНА: Ну что вы обижаете наши районы, в которых мы живем.

С. ДОРЕНКО: Знаешь кто там живет? Забульварыши, забульварыши, вот вы кто.

Э. ХАСАНШИНА: Теперь мы знаем, как себя называть.

С. ДОРЕНКО: Чертовы забульварыши. Но когда мы приезжаем наконец в город, мы обнаруживаем что Кремлевская набережная стоит и Большой Каменный мост. Мы пойдем и проживём ее, эту среду, 20 июня.