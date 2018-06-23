Столица Чили — как один большой бомжатник

Едва выйдя из моей пятизвездочной гостиницы в центре Сантьяго я понял, что задерживаться здесь больше, чем необходимо я не буду. Это был центр, светило солнце и меня даже встречало автомобиль, который отвез на встречу с местными активистами-правозащитниками.

Меня отлично встречали, я рассказывал про свою историю с Азербайджаном, потом был обед, много общения с интересными ребятами и девчонками. Но первое впечатление о городе, или назовите его шестым чувством, оказалось правильным. После обеда, когда я вернулся в город и отправился гулять, то с каждой минутой все больше убеждался, что здесь не комфортно и опасно.

Такое чувство у меня бывает крайне редко и в последний раз я испытывал его в южно-африканском Йоханнесбурге много лет назад. Более всего мое впечатление о Сантьяго характеризует фотография спящей собаки на центральной площади.

Уже через полчаса прогулки по центру, ко мне обратился полицейский и порекомендовал крепче держать камеру, чтобы не вырвали. Поблагодарив его я осмотрелся, но вокруг было достаточно безлюдно и на первый взгляд опасность не была очевидной. Я и ранее бывал в крупных городах Латинской Америки, будь то Кито, Богота, Буэнос-Айрес, Ла-Пас или Лима и поэтому неплохо представлял, что криминал на всем континенте один из серьезнейших в мире. Мало людей — это как раз еще опаснее, вам в случае чего никто не поможет. Много людей — карманники.

Самый центр города весьма оживленный, но туристов не видно, абсолютное большинство гуляющих это местные чилийцы —

Если Аргентина это страна европейская в плане этническом, то Чили уже в значительной степени это метисы и индейцы. Интересно, вроде бы соседние государства с общей историей испанской колонизации.

Вот я говорю, легкое напряжение меня не оставляло. Самый-самый центр, тут все министерства и главная площадь с Кафедральным собором. Но какое-то все замусоренное, убогое, потрескавшееся. Людей много деклассированных, или просто бедных —

В Чили черного население нет, точнее никогда ранее не было. Сейчас африканцев в стране несколько сот тысяч и это даже не совсем африканцы из Африки, это кубинцы в массе своей, приехавшие в поисках лучшей жизни.

Полиция на каждом шагу —

И с арабами в Сантьяго все хорошо, в смысле, их достаточно много, а общая статистика гласит, что их тут более миллиона из 17 миллионов населения республики. Значительная их часть это ливанцы и сирийцы, массово мигрировавшие в Чили в 70−80 годах из-з войн на Блиднем Востоке.

Я решил погулять по городу, не ограничиваться же парой центральных площадей. Забегая вперед скажу, что за день прошел порядка 15 километров пешком, обойдя всю более или менее центральную часть Сантьяго. Как и во многих других городах Южной Америки, стоит вам немного отдалиться от того места где парламент, ценральный Собор и главная гуляльная улица, как вы попадаете куда-то в подобие пост-апокалипсиса. Сейчас поясню наглядно. Итак, в путь!

Полицейские машины тут как из кинофильма про «Терминатора» —

Много также конной полиции —

Вид на могучие вершины Анд, чем-то Алмату напоминает —

Вот отошел всего 15 минут от центра и попадаю в какое-то запустение. Здесь мне еще раз случайный прохожий делает знак, мол, с камерой осторожно. Уже второй раз за день.

Почему в городе с населением в 5 миллионов жителей абсолютно пусто в центре — я не понимаю. Ощущение, что в подобных мегаполисах народ старается покидать центры и переезжать на окраины, где живет средний класс и где тихо и спокойно. Центры же заселяются понаехавшими из провинции бедняками и откровенным криминалом. Та же ситуация, кстати, во многих городах США.

Хорошее место для сьемок ужастика на тему того, как люди вымерли от ужасного вируса. Где-то здесь прячутся зомби.

Интересно, тот мужик в машине он уже укушен?

Для полноты картины не хватает стаи злобных собак, которые скушают бомжа. Шутка!

Блин, это вообще шо такое? Это центр чилийской столицы, страны, для которой США в прошлом году визы отменили, или это трущобы в Уганде и Эфиопии? Ну реально треш. Напоминаю, по прямой линии до Парламента Чили нет и километра —

Когда я фоткал спящего бомжа, из проезжавшей машины тетенька мне указала пальцем на тех африканцев вдали, мол, осторожно. Это уже третье предупреждение. Похоже, местные жители всерьез озабочены криминалом в городе.

Вот это номер! Осел в центре Сантьяго —

Город очень сильно замусорен —

Ощущается какой-то сереьзный упадок и пессимизм во всем —

Церковь ливанских маронитов, уродливо разрисованная граффити и для пущего колорита со спящим бомжом при входе —

Да, граффити неплохо отражают то, что я наблюдаю на улицах —

Ох, ну хотя бы небольшое подобие светлого. Хотя бы не серые трущобы —

Вроде зелени побольше стало, люди появились, машины —

Уффф, кажется выбрался худо-бедно в цивилизацию —

Пошел в зоопарк, но он оказался закрыт. Расположен зоопарк на склоне здоровенной горы, возвышающейся в северо-восточной части центра Сантьяго. Оттуда открываются прекрасные виды на сам город и Анды —

Издалека все смотрится очень солидно, главное не заглядывать ближе —

Железнодорожный вокзал Сантьяго, откуда можно уехать… да собственно никуда особенно не уехать. Электрички по пригородам столицы и много лет ведущийся ремонт на линии в Консепсьон и Пуэрто-Монтт. Сейчас вокзал превратился в бомжатник. возле которого путеводитель Lonely Planet не рекомендует гулять. Да и нечего там делать, сплошные лавки африканских торговцев.

Насколько прекрасная страна Чили, настолько же мне не понравилась столица, Сантьяго. Улетаю куда глаза глядят.