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Как поставить розетку в машину. Выбираем инвертор
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Как поставить розетку в машину. Выбираем инвертор 

iPhones.ru 13 часов назад
Фото: iPhones.ru
Выбираем инверторЛето — сезон отпусков, покатушек на море и в лес, время невероятных историй и безумных приключений. Уже предвкушаешь, когда начальник отпустит тебя на отдых, чтобы прыгнуть в любимый таз и отправиться исследовать места, где не ступала нога человека?
Не забудь обзавестись розеткой в машине, чтобы заряжать все свои гаджеты хоть на пляже! Странно, но многие не знают, что в автомобиль ее очень просто добавить, и сегодня мы поговорим об этом.
В работе над этим материалом мне помогал автомобильный мастер с золотыми руками Богдан Д., дружно скажем ему спасибо, разложил все нюансы по полочкам.
Тебе понадобится автомобильный инвертор, что это такое?
В современных тачках масса электрических приборов, работающих от аккумулятора. Им нужно напряжение 12В, и вся электроника внутри твоего таза разработана именно под него. Но тебе нужно 220 или около того, где его взять?
Представь, хочешь поехать с друзьями на природу, загрузить в сковородку креветок, бросить все это на костер и отметить любой день лета с хорошим европейским пивом. Берешь из дома самую обычную аудиосистему и подключаешь в розетку прямо в машине. Отличный план!
Чтобы реализовать задуманное, тебе нужно купить пару кило морепродуктов, ящик нефильтрованного и автомобильный инвертор.
Это такой прибор, который поможет преобразовать ток в электросистеме машины необходимым образом и даст возможность подключить через себя не только домашнюю аудиосистему, но даже телевизор или холодильник.
Автомобильный инвертор преобразовывает постоянное напряжение в тачке в переменное — такое используется у тебя дома. Для этого нужен встроенный генератор тока. Он создает гармоничную волну, которая и переделывает твои 12В в 220 или около того.
В нормальном инверторе также есть защитные механизмы. Они нужны, чтобы девайс не загорелся, когда слишком сильно нагреется от высокой нагрузки. Есть даже модели, в которых предусмотрено активное охлаждение воздушного типа.
А какие инверторы внешне? Чаще всего это такие небольшие коробки, которые можно подключить или к прикуривателю, или прямо к электрической системе автомобиля.
В них есть несколько розеток для подключения самых обычных вилок от бытовых приборов, а на некоторых — даже пара USB, и в них можно засунуть любые мобильные гаджеты.
В общем, если планируешь ехать на поиски приключений, тебе точно нужен инвертор.
Чем дорогой инвертор отличается от дешевого и наоборот
Уверен, ты уже побежал по интернет-магазинам искать подходящий инвертор. Когда поймешь, что цена на эти устройства может отличаться в десятки раз, возвращайся к этой статье и изучай дальше.
Будь уверен, дело не только в именитости бренда. Нет, в большинстве случаев на стоимость влияет именно функциональность девайса — например, его мощность.
Эксперт, которого я пригласил, чтобы подкрепить информацию опытом, предлагает делить все инверторы в этом плане на три категории.
До 300Вт. Это самые слабые модели, которые в большинстве случаев подключаются именно через прикуриватель. Есть варианты, когда такие можно прицепить напрямую в электросеть автомобиля, но это бессмысленно — слишком много мороки.
Чаще всего такие берут для подпитки мобильных устройств и некоторых ноутбуков. Но иногда проще просто засунуть в прикуриватель автомобильную зарядку.
300 — 1500Вт. Такие автомобильные инверторы называют стандартными или обычными. Они запитываются только напрямую от электросети машины.
Их можно использовать для подключения телика, любого ноута и даже микроволновки.
Больше 1500Вт. Эти особо мощные инверторы подключаются только сразу к электросети, а выбирают их в основном для сложных работы на дикой местности (например, стройки).
К такому и дрель можно легко подключить, и болгарку, если это реально нужно.
Смотри, когда выбираешь инвертор, ориентируйся, чтобы он превосходил твои устройства по мощности хотя бы на 20-30%. Если подключишь что-то чересчур мощное, он сгорит и рискует спалить проводку в тачке (по крайней мере, в теории). И на 100% длительное время не загружай, рискуешь испортить.
Если устройства, которые ты планируешь подключать к инвертору, требуют стабильные 220В, выбирай самый мощный — больше 1500 Вт. Модели на 300Вт вряд ли выдадут больше 200В.
Каждый автомобильный инвертор может работать в 3 режимах:
Режим запуска — на нем аппарат быстро отдает максимальную мощность, чтобы «завести» что-то требовательное. В таком режиме он долго не протянет.
Обычный режим — в таком инвертор поддерживает свою обычную мощность сколько нужно.
Режим перегрузки — особо мощный режим. В таком инвертор проработает до 30 минут, в данном случае он выдает до 1,5 больше заявленной мощности.
Инженер со стажем подтвердит, что на максимальной мощности любое устройство не проживет долго.
Вот и инвертор в 95% случаев должен использоваться в обычном режиме, и для этого к нему не нужно подключать устройства, которые не подходят по его мощности.
Как выбрать нормальный автомобильный инвертор и не промазать
Есть откровенно дешевые некачественные инверторы, которые нужно обходить стороной. А в остальном правильный выбор такого устройства у каждого будет своим.
Инвертор подбирают под конкретные девайсы, которые будут в него подключаться, и вот 6 моментов, которые нужно учесть.
1) Проверь мощность генератора авто. Есть золотое правило: мощность инвертора не может быть больше 50% мощности генератора.
Только в этом случае, когда твоя тачка заведена, инвертор не будет разряжать аккумулятор — по крайней мере, с подключенными в него устройствами. Около одной половины его мощности пойдет на нужды систем авто, поэтому у тебя остается вторая.
Если не соблюдаешь это правило, рискуешь оказаться где-то в лесу с разряженным аккумулятором. Звучит не слишком радужно, не так ли?
Смотри, преобразователь на 750Вт работает при напряжении 13В — это 58А. ВАЗовская 10-ка на холостых оборотах не выдаст такой ток, поэтому инвертор будет есть заряд аккумулятора и подведет тебя в самый неподходящий момент.
Максимально генератор этого автомобиля может выдать 80А, но этого получится достигнуть только при 5000 оборотах двигателя в минуту.
2) Определи для него устройства. Желательно внимательно изучить девайсы, которые ты будешь подключать к инвертору: сколько мощности им нужно на запуске, в обычном режиме и на пике.
Также учитывай, что от мощности инвертора зависит напряжение, и 220В более менее стабильно смогут выдать только самые мощные.
Xiaomi Mi Car Inverter Mijia изнутри
3) Пойми модель его использования. Прикуриватель в авто обычно выдает не больше 100Вт, поэтому при покупке инвертора, который будет подключаться к нему, обрати на это внимание.
Если тебе нужно что-то более мощное, продумай, что и как туда будет подключаться, где должна быть розетка: внутри салона или нет — все это сильно повлияет на твой выбор.
Xiaomi Mijia SMARTMI
4) Обрати внимание на его бренд. Нормальный инвертор оснащается защитой от короткого замыкания и перегрева, китайский неизвестного происхождения — нет.
Лучше всего ищи подходящую модель в крупных сетевых магазинах, там тебе точно не всучат что-то откровенно дикое.
Если же обожаешь AliExpress, обязательно обрати внимание на инверторы Xiaomi:
Xiaomi Mi Car Inverter Mijia (3 550 руб.) — инвертор для подстаканника
Xiaomi Mijia SMARTMI (3 350 руб.) — традиционный инвертор
Оба инвертора на 100Вт — они подключаются в прикуриватель именно для мобильных гаджетов.
Xiaomi Mi Car Inverter Mijia
5) Уточни тип розетки инвертора. Смотри, например, в Xiaomi Mi Car Inverter Mijia для подстаканника не наша розетка, поэтому тебе понадобится переходник.
А вот в Xiaomi Mijia SMARTMI универсальный вход под любые вилки, но абсолютно другой форм-фактор. Выбирай, что тебе ближе по душе, если рассматриваешь именно Xiaomi.
6) Зацени доп. фичи инвертора. Дорогие инверторы предлагают массу вспомогательных возможностей: информационные экраны, изменение напряжения и USB. Если в этом нет необходимости, не переплачивай.
Мне нравятся инверторы для прикуривателя с USB. С одной стороны, ты получаешь полноценную розетку, с другой стороны, не лишаешься интерфейса для зарядки своего iPhone.
Инвертор сложный прибор, и его нужно правильно использовать
Несмотря на массу защитных механизмов, инверторы все равно остаются достаточно сложными устройствами, которые не любят наплевательского отношения.
Чтобы не сжечь всю электрику в своем автомобиле, запомни простую последовательность действий по его использованию из 3 шагов.
Во-первых. Когда ты заводишь тачку, инвертор обязательно должен быть выключен.
Во-вторых. Когда ты завелся и включил инвертор, подожди секунд 10-15.
В-третьих. Только после этого подключай в инвертор свои устройства.
Если ты выбрал нормальный инвертор и правильно его используешь, у тебя не будет ровным счетом никаких проблем.
Вместо вывода: а нужен ли тебе вообще именно инвертор?!
На самом деле, вот это очень непростой вопрос, в котором ты должен разобраться в первую очередь.
Например, для всех мобильных устройств у тебя точно есть зарядные банки, которые продлят им жизнь на несколько дней. Такая же история с современными ноутбуками, а нормальные переносные колонки проживут от одного заряда не одни сутки.
Тем не менее, у тебя может быть не самый новый ноутбук, зарядка для аккумуляторов от фотоаппарата, домашние колонки, которые можно использовать на вынос, и другие гаджеты, для которых инвертор за городом станет настоящей находкой.
По традиции пиши свое мнение по поводу розетки в машине. Абсолютный мастхэв или безумно бесполезная ерунда?
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