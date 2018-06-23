Как поставить розетку в машину. Выбираем инвертор

Выбираем инверторЛето — сезон отпусков, покатушек на море и в лес, время невероятных историй и безумных приключений. Уже предвкушаешь, когда начальник отпустит тебя на отдых, чтобы прыгнуть в любимый таз и отправиться исследовать места, где не ступала нога человека?

Не забудь обзавестись розеткой в машине, чтобы заряжать все свои гаджеты хоть на пляже! Странно, но многие не знают, что в автомобиль ее очень просто добавить, и сегодня мы поговорим об этом.

В работе над этим материалом мне помогал автомобильный мастер с золотыми руками Богдан Д., дружно скажем ему спасибо, разложил все нюансы по полочкам.

Тебе понадобится автомобильный инвертор, что это такое?

В современных тачках масса электрических приборов, работающих от аккумулятора. Им нужно напряжение 12В, и вся электроника внутри твоего таза разработана именно под него. Но тебе нужно 220 или около того, где его взять?

Представь, хочешь поехать с друзьями на природу, загрузить в сковородку креветок, бросить все это на костер и отметить любой день лета с хорошим европейским пивом. Берешь из дома самую обычную аудиосистему и подключаешь в розетку прямо в машине. Отличный план!

Чтобы реализовать задуманное, тебе нужно купить пару кило морепродуктов, ящик нефильтрованного и автомобильный инвертор.

Это такой прибор, который поможет преобразовать ток в электросистеме машины необходимым образом и даст возможность подключить через себя не только домашнюю аудиосистему, но даже телевизор или холодильник.

Автомобильный инвертор преобразовывает постоянное напряжение в тачке в переменное — такое используется у тебя дома. Для этого нужен встроенный генератор тока. Он создает гармоничную волну, которая и переделывает твои 12В в 220 или около того.

В нормальном инверторе также есть защитные механизмы. Они нужны, чтобы девайс не загорелся, когда слишком сильно нагреется от высокой нагрузки. Есть даже модели, в которых предусмотрено активное охлаждение воздушного типа.

А какие инверторы внешне? Чаще всего это такие небольшие коробки, которые можно подключить или к прикуривателю, или прямо к электрической системе автомобиля.

В них есть несколько розеток для подключения самых обычных вилок от бытовых приборов, а на некоторых — даже пара USB, и в них можно засунуть любые мобильные гаджеты.

В общем, если планируешь ехать на поиски приключений, тебе точно нужен инвертор.

Чем дорогой инвертор отличается от дешевого и наоборот

Уверен, ты уже побежал по интернет-магазинам искать подходящий инвертор. Когда поймешь, что цена на эти устройства может отличаться в десятки раз, возвращайся к этой статье и изучай дальше.

Будь уверен, дело не только в именитости бренда. Нет, в большинстве случаев на стоимость влияет именно функциональность девайса — например, его мощность.

Эксперт, которого я пригласил, чтобы подкрепить информацию опытом, предлагает делить все инверторы в этом плане на три категории.

До 300Вт. Это самые слабые модели, которые в большинстве случаев подключаются именно через прикуриватель. Есть варианты, когда такие можно прицепить напрямую в электросеть автомобиля, но это бессмысленно — слишком много мороки.

Чаще всего такие берут для подпитки мобильных устройств и некоторых ноутбуков. Но иногда проще просто засунуть в прикуриватель автомобильную зарядку.

300 — 1500Вт. Такие автомобильные инверторы называют стандартными или обычными. Они запитываются только напрямую от электросети машины.

Их можно использовать для подключения телика, любого ноута и даже микроволновки.

Больше 1500Вт. Эти особо мощные инверторы подключаются только сразу к электросети, а выбирают их в основном для сложных работы на дикой местности (например, стройки).

К такому и дрель можно легко подключить, и болгарку, если это реально нужно.

Смотри, когда выбираешь инвертор, ориентируйся, чтобы он превосходил твои устройства по мощности хотя бы на 20-30%. Если подключишь что-то чересчур мощное, он сгорит и рискует спалить проводку в тачке (по крайней мере, в теории). И на 100% длительное время не загружай, рискуешь испортить.

Если устройства, которые ты планируешь подключать к инвертору, требуют стабильные 220В, выбирай самый мощный — больше 1500 Вт. Модели на 300Вт вряд ли выдадут больше 200В.

Каждый автомобильный инвертор может работать в 3 режимах:

Режим запуска — на нем аппарат быстро отдает максимальную мощность, чтобы «завести» что-то требовательное. В таком режиме он долго не протянет.

Обычный режим — в таком инвертор поддерживает свою обычную мощность сколько нужно.

Режим перегрузки — особо мощный режим. В таком инвертор проработает до 30 минут, в данном случае он выдает до 1,5 больше заявленной мощности.

Инженер со стажем подтвердит, что на максимальной мощности любое устройство не проживет долго.

Вот и инвертор в 95% случаев должен использоваться в обычном режиме, и для этого к нему не нужно подключать устройства, которые не подходят по его мощности.

Как выбрать нормальный автомобильный инвертор и не промазать

Есть откровенно дешевые некачественные инверторы, которые нужно обходить стороной. А в остальном правильный выбор такого устройства у каждого будет своим.

Инвертор подбирают под конкретные девайсы, которые будут в него подключаться, и вот 6 моментов, которые нужно учесть.

1) Проверь мощность генератора авто. Есть золотое правило: мощность инвертора не может быть больше 50% мощности генератора.

Только в этом случае, когда твоя тачка заведена, инвертор не будет разряжать аккумулятор — по крайней мере, с подключенными в него устройствами. Около одной половины его мощности пойдет на нужды систем авто, поэтому у тебя остается вторая.

Если не соблюдаешь это правило, рискуешь оказаться где-то в лесу с разряженным аккумулятором. Звучит не слишком радужно, не так ли?

Смотри, преобразователь на 750Вт работает при напряжении 13В — это 58А. ВАЗовская 10-ка на холостых оборотах не выдаст такой ток, поэтому инвертор будет есть заряд аккумулятора и подведет тебя в самый неподходящий момент.

Максимально генератор этого автомобиля может выдать 80А, но этого получится достигнуть только при 5000 оборотах двигателя в минуту.

2) Определи для него устройства. Желательно внимательно изучить девайсы, которые ты будешь подключать к инвертору: сколько мощности им нужно на запуске, в обычном режиме и на пике.

Также учитывай, что от мощности инвертора зависит напряжение, и 220В более менее стабильно смогут выдать только самые мощные.

Xiaomi Mi Car Inverter Mijia изнутри

3) Пойми модель его использования. Прикуриватель в авто обычно выдает не больше 100Вт, поэтому при покупке инвертора, который будет подключаться к нему, обрати на это внимание.

Если тебе нужно что-то более мощное, продумай, что и как туда будет подключаться, где должна быть розетка: внутри салона или нет — все это сильно повлияет на твой выбор.

Xiaomi Mijia SMARTMI

4) Обрати внимание на его бренд. Нормальный инвертор оснащается защитой от короткого замыкания и перегрева, китайский неизвестного происхождения — нет.

Лучше всего ищи подходящую модель в крупных сетевых магазинах, там тебе точно не всучат что-то откровенно дикое.

Если же обожаешь AliExpress, обязательно обрати внимание на инверторы Xiaomi:

Xiaomi Mi Car Inverter Mijia (3 550 руб.) — инвертор для подстаканника

Xiaomi Mijia SMARTMI (3 350 руб.) — традиционный инвертор

Оба инвертора на 100Вт — они подключаются в прикуриватель именно для мобильных гаджетов.

Xiaomi Mi Car Inverter Mijia

5) Уточни тип розетки инвертора. Смотри, например, в Xiaomi Mi Car Inverter Mijia для подстаканника не наша розетка, поэтому тебе понадобится переходник.

А вот в Xiaomi Mijia SMARTMI универсальный вход под любые вилки, но абсолютно другой форм-фактор. Выбирай, что тебе ближе по душе, если рассматриваешь именно Xiaomi.

6) Зацени доп. фичи инвертора. Дорогие инверторы предлагают массу вспомогательных возможностей: информационные экраны, изменение напряжения и USB. Если в этом нет необходимости, не переплачивай.

Мне нравятся инверторы для прикуривателя с USB. С одной стороны, ты получаешь полноценную розетку, с другой стороны, не лишаешься интерфейса для зарядки своего iPhone.

Инвертор сложный прибор, и его нужно правильно использовать

Несмотря на массу защитных механизмов, инверторы все равно остаются достаточно сложными устройствами, которые не любят наплевательского отношения.

Чтобы не сжечь всю электрику в своем автомобиле, запомни простую последовательность действий по его использованию из 3 шагов.

Во-первых. Когда ты заводишь тачку, инвертор обязательно должен быть выключен.

Во-вторых. Когда ты завелся и включил инвертор, подожди секунд 10-15.

В-третьих. Только после этого подключай в инвертор свои устройства.

Если ты выбрал нормальный инвертор и правильно его используешь, у тебя не будет ровным счетом никаких проблем.

Вместо вывода: а нужен ли тебе вообще именно инвертор?!

На самом деле, вот это очень непростой вопрос, в котором ты должен разобраться в первую очередь.

Например, для всех мобильных устройств у тебя точно есть зарядные банки, которые продлят им жизнь на несколько дней. Такая же история с современными ноутбуками, а нормальные переносные колонки проживут от одного заряда не одни сутки.

Тем не менее, у тебя может быть не самый новый ноутбук, зарядка для аккумуляторов от фотоаппарата, домашние колонки, которые можно использовать на вынос, и другие гаджеты, для которых инвертор за городом станет настоящей находкой.

По традиции пиши свое мнение по поводу розетки в машине. Абсолютный мастхэв или безумно бесполезная ерунда?