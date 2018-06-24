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Васильева назвала праздник выпускников «Алые паруса» символом надежды, мечты и цели
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Васильева назвала праздник выпускников «Алые паруса» символом надежды, мечты и цели 

RT на русском 5 часов назад
Это самый, наверное, главный день в жизни — ещё сегодня вечером ты школьник, а завтра — взрослая жизнь. «Алые паруса» — это символ надежды, мечта и цель. И, конечно, немного чудо, — отметила министр в интервью Пятому каналу.
Глава Минпросвещения пожелала вчерашним школьникам верить в себя, всегда быть человечным и помнить, что самые лучшие и надежные друзья появляются в юности.
«Но самое главное — верить в цель и идти к ней. И, конечно, удачи», — добавила она.
Ранее Inforeactor сообщал, что петербургский метрополитен будет работать без перерыва в ночь на 24 июня из-за праздника «Алые паруса».
RT на русском: последние новости
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