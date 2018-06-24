«Первым делом — футбол, а девушки потом»: чем живут иностранцы, приехавшие в Ростов

Сегодня в Ростове было много мексиканцев

Мы продолжаем серию материалов о зарубежных футбольных фанатах, посетивших донскую столицу. Корреспондент 161.ru накануне матча Мексика — Южная Корея пообщался с иностранцами, которые рассказали о насущных проблемах ростовских баров и о том, почему мексиканцу Хавьеру стоило сразу приехать в Ростов.

Аугусто. Мексика

Аугусто понравился Петербург, потому что там прохладно

Я приехал из Мексики три дня назад. Был в Москве, Санкт-Петербурге. Петербург понравился больше, потому что там прохладно. Я не ожидал, что в Ростове будет так жарко. В вашем городе гулял по Соборному переулку, посмотрел храм, набережную, парк Горького, Театральную площадь. Один матч посмотрел в вашем местном кинотеатре. Надеюсь, что победит Мексика, но точно не могу сказать. Если говорить о чемпионате в целом, то Германия, Аргентина и Бразилия играют ужасно. Хорошо играют Дания и Мексика.

Элбис и Паула. Мексика

Элбис и Паула говорят, что в Ростове жарче, чем в Мексике

Приехали из Москвы. Перед поездкой нам сказали, что провоз багажа бесплатный, а на месте оказалось, что за него нужно платить. В Ростове мы успели побывать в храме. Нам очень понравилось. Еще походили на набережной, по нескольким известным улицам, были на фан-фесте. Странно, но в Ростове жарче, чем в Мексике. Мы верим, что в этом чемпионате победит Мексика. Хотя есть немало других достойных стран. Второе место обязательно займет Россия. Нам очень нравится ваша команда.

Серхио. Мексика

Серхио считает, что русские не очень хороши в футболе

Я еще ничего не видел в Ростове, потому что приехал только вчера. Хочу посмотреть музеи, памятники, церкви. Я знаю, что у России богатая история. Слышал о вкладе вашей страны в победу во Второй мировой войне, знаю о распаде СССР. Медведей на улице увидеть не ожидал — это же просто шутка. На поездку сюда я потратил всего тысячу долларов, потому что смог поехать по специальной акции. Разумеется, болею за свою страну, но Испания — сильный соперник. Еще может победить Бразилия. У русских доброе сердце, но футболисты они неважные.

Минг Парк. Южная Корея

Минг Парк уже восемь лет живет в России

Я приехал в Ростов в составе организованной группы болельщиков. Я уже восемь лет учусь и работаю в Москве. Сейчас — гид и переводчик. Русский язык для меня оказался очень трудным. До донской столицы наша группа добиралась из Санкт-Петербурга 30 часов. Мы даже успели побывать в Азове. Там нам очень понравилось, особенно по душе пришлось то, что там тихо и спокойно.

Гонзало. Мексика

Гонзало считает, что у настоящего мексиканца на первом месте должен быть футбол

Мы в Ростове уже четыре дня. До Ростова я был в Москве и Санкт-Петербурге. Больше всего понравилась Москва, потому что это столица и там много музеев. Не думал, что в России может быть так жарко, как сейчас в Ростове. Побывал на набережной, Пушкинской, в парке Горького. В русских ресторанах пробовал гороховый суп, пельмени и торт «Наполеон». Мне кажется, наша еда более острая.

Я слышал про Хавьера, которого девушка не пустила на ЧМ. Мне кажется, это всё женские глупости. Вообще для мексиканцев на первом месте должен быть футбол, а девушки уже потом. Лично я бы в такой ситуации не послушал и поехал в Россию всё равно.

Я думаю, что на ЧМ победит Бразилия, Германия или Испания.

Адольфо, Алонсо, Рубен, Луис, Рубен Эрера. Мексика

Мексиканцам понравились шашлыки

До Ростова мы были в Сочи и Москве. В России столько исторических музеев. Вообще, каждый город как музей. У вас богатая история. Особенно нас восхищает Юрий Гагарин . Это удивительно — первый человек, попавший в космос!

А еще у вас вкусная еда. Вот только что попробовали ягненка на вертеле. У вас это называется «шашлык». Невероятно!

Даниэль и Карлос. Мексика

Даниэля и Карлоса расстроило теплое пиво в ростовских барах

Мы здесь три дня. Были на фан-фесте, набережной, в центре города и в нескольких барах. Бары нам понравились, там много разных сортов пива. Самое вкусно — светлое. Единственный минус: мы хотели холодного пива, но нигде его так и не нашли. Мы думали, что русские люди ужасны. А оказалось, что вы очень приветливые и гостеприимные. Но вот про Путина — без комментариев.

Думаем, что на ЧМ победит Испания, а Россия выйдет в полуфинал.

Альберто. Мексика

Альберто даже довелось попробовать самогон

Приехал в Ростов восемь часов назад. Я сам из Монтеррея. На поездку потратил пять тысяч евро. Год назад уже был в России. И тогда, и сейчас успел посетить Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В этот раз пробуду в вашей стране до августа. Уже познакомился с вашей едой, понравились пельмени и борщ. Я даже успел попробовать самогон, русская девушка угостила. Забавно, что мне после трех рюмок стало плохо, а девушке — нет.

Со Дун Ял, По Кьонг Хва, Чжун Кюнг Им, Со Чи У. Южная Корея

Корейцы считают, что первое и второе место на ЧМ разделят Германия и Франция

Им очень нравится и Россия в целом, и Ростов в частности. Погода здесь, как в Мексике. В Ростове были на Пушкинской, там много красивых кафешек.

Первое и второе места на ЧМ разделят Германия и Франция, а на третьем будет Португалия.

Джордж, Ингрид и Мерикамен. Мексика

Мексиканцы уверены, что Россия займет на ЧМ второе место

В Ростове гораздо жарче, чем в Москве. Мы не ожидали этого. У вас очень красивая река Дон и набережная, даже на теплоходе покатались. Ростовчане приветливые и дружелюбные, они нас приняли с радостью. Надеемся, что Мексика победит. Думаем, что второе место займет Россия, третье — Бразилия.

Роберто и Уберто. Meксика

Роберто и Уберто утверждают, что в Ростове гораздо чище, чем в Лос-Анджелесе

В Ростове очень чисто. Мы какое-то время жили в Лос-Анджелесе. Так вот, по сравнению с ним ваш город просто прекрасно убран. Кроме того, здесь живут красивые девушки, это правда. Что касается мундиаля, то победителем станет Мексика.

Рубен. Мексика

Благодаря ЧМ Рубен смог подтянуть знание английского

У меня целое двухнедельное путешествие по России. Эта поездка помогла мне повысить уровень английского языка — приходилось попадать в разные ситуации и уметь объясняться. Я счастлив, мундиаль — как большая вечеринка. Мне нравится здесь находиться. Думаю, Россия войдет в тройку лидеров, потому что ваша команда хорошо себя проявила на предыдущих матчах.