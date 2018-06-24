Два брата ввязались в горький спор. Они были шокированы, когда увидели это!

Наличие брата (ьев) является великим даром, который многие из нас часто принимают, как должное.

Давным-давно два брата, живших на прилегающих фермах, вступили в конфликт. Это был первый серьезный разлад за 40 лет ведения сельского хозяйства бок о бок, обмена машинами и торговли рабочей силой и товарами по мере необходимости без заминок. Затем долгое сотрудничество развалилось. Небольшое непонимание переросло в крупную ссору, и, наконец, он взорвалось обменом горькими словами, за которыми последовали недели молчания.

Однажды утром в дверь Джона постучали. Он открыл ее, чтобы увидеть человека с инструментами плотника. «Я ищу работу на несколько дней, — сказал он — возможно, у вас будет несколько небольших рабочих мест здесь и там. Могу я вам помочь?»

«Да — сказал старший брат — у меня есть работа для тебя. Посмотрите через ручей на той ферме. Это мой сосед, на самом деле, это мой младший брат. На прошлой неделе был луг между нами, и он взял свой бульдозер к реке, и теперь есть ручей между нами. Ну, он, возможно, сделал это назло мне, но я пойду дальше. Видишь эту груду пиломатериалов у сарая? Я хочу, чтобы ты построил мне 8-футовый забор — так что мне больше не нужно будет видеть его брата..»

Плотник сказал: «Я думаю, что понимаю ситуацию. Покажи мне гвозди и копатель, и я смогу сделать работу, которая тебе понравится.»

Старшему брату пришлось ехать в город за припасами, он помог плотнику подготовить материалы, а затем он уехал на день. Плотник много работал весь этот день, измеряя, пиля, прибивая гвоздями.

О закате, когда фермер вернулся, плотник только что закончил свою работу. Глаза фермера широко раскрылись, челюсть упала.

Там вообще не было забора. Это был мост — мост, протянувшийся от одной стороны ручья к другой! Прекрасная работа, поручни и все — и сосед, его младший брат, наткнулся на него, протянув руку:

«В конце концов, я уже сказал, что вы вполне можете построить этот мост.»

Два брата встретились в середине моста, взяв друг друга за руку. Они повернулись, чтобы увидеть, как плотник поднимает его ящик на плечо:

«Нет, подожди! Останься на несколько дней. У меня для тебя есть много других проектов», — сказал старший брат.

«Я бы с удовольствием остался, — сказал плотник, — но мне еще столько мостов построить…»