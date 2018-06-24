На иностранных болельщиках выбивают кремлевские башни и слово «Россия»

В связи с чемпионатом мира привычная жизнь столицы сильно изменилась. На улицах едва ли услышишь русскую речь, город полон болельщиков, которые интересуются всем, что происходит вокруг. Разумеется, каждому хочется увезти что-то с собой на память. Кто закупается сувенирами, кто — национальной одеждой, а кто-то решает обратиться к более долговечным вещам — к татуировкам.

Наибольшей популярностью сейчас пользуются тату-салоны на Арбате, ведь туристическая улица номер один никогда не спит. В салонах говорят, что 80% посетителей сейчас составляют иностранцы. Запросы у всех разные: кто-то хочет набить кубок чемпионата мира, а кто-то — башни Кремля. Также популярностью пользуется и наша традиционная символика — серп и молот, матрешки.

Часто иностранные гости хотят просто оставить на себе какое-нибудь воспоминание. «Иногда просят набить точку, кружочек или квадратик — что угодно, лишь бы на память», — говорит одна из работниц тату-салона. Отличительной чертой иностранных болельщиков называют открытость и эмоциональность. Они сразу же хвастаются новыми рисунками на теле своим родственникам и друзьям через «Skype», «Whatsapp» и т.д.

— Они всегда знают, что именно хотят, — говорят в салонах. Пожелания иностранные гости выражают довольно четко. Правда, не всегда словесным путем. Из-за языкового барьера часто приходится объясняться на пальцах. «Иногда общаемся через гугл-переводчик, получается довольно забавно», — поделился тату-мастер. Он так вдохновился энергией иностранцев, что сам захотел учить иностранные языки, чтобы иметь возможность общаться с людьми из разных стран мира.

Гости всегда готовы к чему-то новому, не боятся экспериментов, ценят русское качество татуировок. Но на вознаграждение не щедры — часто торгуются и пытаются потратиться по минимуму.

Одна из работниц тату-салона рассказала о молодом человеке из Португалии со своеобразным хобби: из каждой страны, которую посещает, он привозит надпись на местном языке. Вот и здесь попросил набить ему слово «Россия». Просят также набивать результаты матчей, даты, имена. «Один парень из Уругвая захотел память, но такую, чтоб видеть ее нечасто — набили ему кубок на спине», — смеется тату-мастер.

Когда в тату-салон заглянули журналисты «КВ», памятные татуировки как раз набивала семейная пара из Мексики. Мужчину звали Винсенте. Пока мастер делал свою работу, он спокойно смотрел на айпаде фильм. Английский язык Винсенте знал не очень хорошо, поэтому общаться пришлось частично с помощью электронных переводчиков.

— Бить тату очень больно, как вы можете по ходу дела спокойно смотреть кино?

— Знаете, я очень люблю татуировки. У меня их четыре. Когда делал первую, было просто невыносимо больно, вторую — просто больно, третью — так себе, а теперь, когда делаю четвертую, могу и фильм спокойно посмотреть.

Татуировка была уже почти закончена. На руке Винсенте красовался официальный талисман чемпионата — волк Забивака.

— Почему вы решили набить тату в России?

— Я делаю татуировки в разных странах и городах. Я сделал свою первую в родной Мексике, вторую — в Нью-Йорке, третью — в Лас-Вегасе и вот теперь делаю у вас в Москве на память. К тому же здесь тату очень хорошего качества и по приятным ценам.

— Хотите ли приехать к нам снова?

— Да, с большим удовольствием. И не только в Москву. Я мечтаю попасть в Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток. Особенно во Владивосток. Многие мои знакомые восхищались этим городом, теперь очень хочу поехать туда. У нас в Мексике очень любят русскую историю, поэтому находиться в вашей стране особенно интересно.

Остановился Винсенте с женой в гостинице в центре столицы. Долго восхищался Москвой, назвав ее потрясающей красоты городом, своим любимым местом в столице России назвал Красную площадь. «А еще мне очень нравится Большой театр, он такой монументальный», — добавил он.

Когда мы закончили общаться с Винсенте, мастер уже делал последние штрихи в работе. Память о России красовалась у счастливого мексиканца на все предплечье. Мужчина был очень доволен. Разрешил сделать фотографии татуировки и пожелал нам удачи во всем.

В холле салона мы встретились с женой Винсенте. Она разулыбалась нам и охотно показала свое тату: на ее ноге красовался кубок чемпионата мира с подписью «Russia 2018». И так захотелось, чтобы набитая мечта стала реальностью!

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