Непал: райские кущи наедине с восьмитысячниками

Непал — страна, о которой давно грезил. И вот, наконец, побывал…

Не писал в жж уже больше двух месяцев, что называется — потерял мотивацию.

Но частичкой красоты, которую я увидел в Непале, не могу не поделиться. Сегодня всего лишь небольшая нарезка из довольно большого количества фоток, привезенных оттуда.

Надеюсь, позже появится и время и желание написать серию постов об этом путешествии.

У меня было всего лишь две недели для первого знакомства с Непалом и очень мало для такой бесконечно разнообразной и колоритной страны.

Сорвался как всегда почти не глядя, не строя никаких планов. И тем не менее все удалось.

Пошел в горы один. Купил на улице в Катманду карту района Аннапурны, быстренько накидал маршрут и.. все сложилось просто отлично! Вот бывает иногда такое ощущение — кто-то там, наверху, дает зеленый свет всем твоим задумкам, мечтам и планам. А ты просто идешь, и оно само собой все происходит! Погода, настроение, состояние здоровья, куча каких то не значимых, на первый взгляд, событий и моментов — этот яркий и сложный пазл вдруг неожиданно складывается и ты понимаешь — это твой мир, твоя страна, и сюда ты обязательно еще вернешься.

Вначале казалось — ну куда тут можно успеть сходить за 9 дней, отпущенных мной на трек? Такие огромные расстояния, сложный рельеф, бесконечные спуски, подъемы. Да ничего подобного, даже за такой короткий срок можно насытиться красотой природы, испытать и увидеть столько всего!.

Конечно был мандраж — а вдруг приду на точку, откуда открывается вид на восьмитысячники, будет дождь и облачность, и я ничего не увижу. Но как по мановению волшебной палочки, в нужный момент все открывалось и внутренний голос в бессилии высказать всю палитру эмоций, восхищенно шептал: блин, ну вот как такое возможно?!

В обычной жизни я обычно не матерюсь, но увидев такое! Благо, я был один и никто этого не слышал.

Вообще, с каждым новым одиночным путешествием я все больше убеждаюсь — пожалуй это меня оптимальный формат. Все чаще замечаю, что не хочу никаких компаний, не страдаю от одиночества, а скорей ищу его.

Это самая высокая точка моего маршрута — Копра данда, 3600 метров. Конечно, по хорошему, отсюда только нужно начинать и идти вверх, но увы, не в этот раз.

Хотя были и досадные моменты. Вот здесь, в деревне Тадапани, я так и не смог дождаться, когда же уйдет плотная воздушная дымка и можно будет заснять Аннапурну и Мачапучаре.

Больше всего меня поразили вот эти райские кущи — склоны гор, местами почти сплошь покрытые яркими цветами лалигурасов! Все оттенки красного, а порой даже лилового и фиолетового. А ведь окажись я здесь на две недели позже, и вряд ли бы это увидел, период их цветения уже заканчивался.

Ну и конечно непальцы — простой, жизнерадостный народ, очень доброжелательный, хотя иногда корыстный), не без этого. Но этот только там, где много туристов, а если оказываешься в глубинке, подальше от исхоженных маршрутов, то совсем другое дело.

Успел я и по городам немного погулять — Катманду, Покхара, Бахатпур.

Центральная площадь Бахатпура.

В самый последний день, за пару часов до вылета в Москву, оказался в храме и увидел кремацию покойников. Вот тут я сильно пожалел, что не хватило времени.

Две недели в Непале и эта страна прочно вошла в тройку моих самых интересных мест на Земле, наряду с Норвегией и нашим горным Алтаем. Бывали ли вы в Непале?