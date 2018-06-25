Как работать в условиях многозадачности

Многозадачность — это требования настоящего времени. Мы должны все успевать, делать качественно, много и в срок. Кто-то с легкостью живет в таком режиме, а кто-то совсем не может эффективно выстроить свою работу.

Конечно, многозадачность мы относим больше к рабочим делам. Поэтому и хотелось бы разобрать несколько практических советов, которые помогут быть лучше и сильнее.

1. Многозадачность — это не круто. Круто — это когда ты любое начатое дело выполняешь очень качественно. Затем берешься за другую задачу и снова выполняешь ее. Доделывайте все то, что вы начинаете. Отвечаете на звонок — будьте вовлечены на 100% в диалог. Прочитали в почте письмо — дайте ответ. И так любое дело, пусть даже незначительное. 2. Планируйте свой день, неделю, месяц и т.д. Выписывайте все задачи, которые необходимо сделать. Затем ранжируйте их по значимости и по скорости выполнения. Соответственно, в-первую очередь, сделайте те дела, которые можно быстро и легко доделать. Увидите, что список с задачами очень сильно облегчился. Но в нем остаются сложные задачи — разбивайте их на части, так вы сможете каждый день понемногу двигаться к выполнению большой и сложной задачи. 3. Устанавливайте себе напоминания на телефон или компьютер. Если вы понимаете, что ваш календарь переполнен, или вы забываете многие вещи, то смело делайте себе напоминания. Так вы будете качественнее работать и больше успевать.

Очень часто бывает так, что вы много делали, а по факту ничего не доделали. Это происходит из-за того, что вы рассеялись на много дел одновременно, то есть не сосредоточились и качественно не подошли к выполнению задачи. Либо не оптимизировали выполнение какой-либо задачи, например, чересчур долго проводили совещание или взяли на себя новую задачу, хотя понимаете, что многое не успеваете сделать в срок. Очень важно оценивать свою реальную занятость, поможет этому нормирование своего дня (хронометраж). Попробуйте пару-тройку дней записывать за собой весь свой день, с первой до последней минуты. Вы сами сможете оценить свою неэффективность.

Вообще, огромная проблема человечества состоит в том, что никто не ценит время других. Это проявляется во многом. Пример того, как это отражается в работе:

— вы написали письмо и указали, что ждете ответа от адресата, а тот, в свою очередь, не отвечает. При этом вы не можете отпустить задачу, потому что вам еще не ответили. Вы пишете еще раз, звоните и просите ответить. Очевидно, что вы потеряли много времени зря.

— ваш руководитель/коллега организовал совещание, которое затянулось на два часа, хотя планировалось на 20 минут, получается, что 1 час 40 минут — это время, которое было потрачено неэффективно. Вам пришлось перенести ранее запланированные задачи и думать, когда закончить свои сегодняшние задачи.

Поэтому крайне важно думать о своих коллегах, важно не воровать время других.

Если вы будете четко планировать свое время, выполнять все качественно, делая сильнее свою команду и компанию, тогда любой режим многозадачности вам будет «по зубам».

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