Правила русского языка, сводящие с ума иностранцев

Русский язык не зря зовется великим и могучим одновременно. Всего одним словом мы способны передать целую гамму чувств, чем не может похвастать практически ни один другой язык в мире. Многие вещи удивляют нас на протяжении всей жизни, что уж говорить о тех, кто только постигает глубины русского языка. Некоторые вещи поражают иностранцев до глубины души и почти сводят с ума. Ы Одна из самых сложных букв для не русскоговорящего человека. Объяснить ее произношение невозможно — такие же эмоции мог бы испытывать дельфин, пытающийся прочесть японскую грамоту.

Представьте, что вас ударили в живот. Вот такой должен быть звук! — любой отчаявшийся учитель.

Еще сложнее выговорить эту букву в слове. Спеллинг «слышать» должен сводить с ума любого иностранца. Склонения и спряжения Да что это вообще такое! Обилие исключений ставит в тупик даже опытных преподавателей, которые берутся за русский язык, уже зная несколько других. К примеру, слово «рот» — оно простое, и практически не сводит с ума. Но куда девается гласная из середины, когда ты пытаешься сказать «язык во рту»? Почему не «в роту»? Приветствие Любой иностранный студент без тени стеснения скажет, что на корректное произношение слова «здравствуйте» он потратил от трех недель. Привычная же русскому уху фраза «добрый день» свела с ума многих полиглотов. Старания Любое дело оправдывает вложенные в него усилия — но для русского языка придется действительно постараться. Все попытки использовать одновременно все известные правила языка неизменно кончаются неудачей: удержать в голове сразу склонения, спряжения, исключения, жаргонизмы и ударения получается только у людей, посвятивших изучению русского не один десяток лет. Ь «Что это такое? Мягкий знак? Куда его вставлять? А что он делает? О боже!» — примерно так выглядит каждое второе занятие по языку, на котором преподаватель пытается пояснить всю мистическую глубину простой буквы «Ь». Род Просто запомните: телевизор — он, газета — она, а радио — оно. Почему? Потому что! Глаголы

«Я, помнится, спросила у своего учителя, как перевести на русский to go?». А он мне говорит: «Поверь, ты к этому еще не готова!», — Натали Шэр, студентка колледжа с углубленным изучением русского языка.

Еще глаголы Русскому человеку сложно понять, почему иностранец плачет после простого объяснения городского маршрута. Да, по городу можно ехать или идти, выходить из музея и заходить в мавзолей, обходить опасности и заходить на огонек к другу. Спасибо за разъяснения, черт возьми! Е Буквы «Е» и «Ё» звучат совершенно по-разному, употребляются в разных словах, а вот пишутся, почти всегда, одинаково. Почему? Да ну, смотри какие буквы похожие, давай одну использовать во всех случаях! — поэтому. Почему то же самое правило не действует для мягкого и твердого знака — потому. Почерк В прошлом году твиттер поразил небольшой вирус, порожденный самым обычным русским правописанием. Написанное от руки слово «дождь» стало настоящим мемом. Еще одним примером вполне может выступить слово «дышишь», которое не сразу разберут и сами носители языка. Грамматика Писать по-русски — значит овладеть запредельным уровнем языка. Читать и правильно конструировать фразы и предложения могут лишь люди, посвятившие великому и могучему очень большое количество времени. Такой суровый Одна из самых распространенных шуток в студенческой среде: «Русский язык настолько суровый, что не ты изучаешь его, а он тебя!». Шипящие Тут могли бы показать себя выпускники Слизерина — но, к сожалению, в нашей реальности их просто нет. Все остальные жители нашего мира, вознамерившиеся овладеть русским языком, при виде букв «Щ» «Ш» и «Ч» начинают плакать. Ударения Сложно, по-настоящему сложно. Многие иностранцы, посвятив годы нашему языку, так и не понимают, отчего все смеются над их произношением. Ударения, Карл! Все дело в ударениях! Первый восторг Многие начинающие учить язык студенты испытывают вполне понятный прилив восторга, одолев первые трудности. Их можно понять — одной кириллицы хватило бы, чтобы мозг начал работать со скрипом. Необходимость составлять все эти буквы вместе, по совершенно чуждым европейскому языку правилам, отпугнула от великого и могучего многих полиглотов. Мебель Слишком сложное слово для такой простой вещи, но, все еще, не такое сложное, как обозначение всей домашней обстановки отдельными словами.

Кровать — звучит так, будто я топаю по разбитому стеклу тяжелыми башмаками! — Эрик Линдсдейл, преподаватель.

Это он еще, видимо, о подоконнике не слышал. Да нет, наверное Без комментариев