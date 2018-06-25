Какой церковный праздник отмечают 24 июня

24 июня 2018 года наступит весомый день для всех христиан. Ведь именно сегодня церковный праздник, восхваляющий имена апостолов Варфоломея и Варнавы. Они сыграли важную роль в истории.

Жизнь и смерть Варфоломея

Праведник, о котором пойдет речь, являлся одним из 12 апостолов. Варфоломей много путешествовал, проповедуя людям веру Христа и помогая сойти им с греховного пути.

Однажды Бог Велл святому отправится на помощь к своему близкому другу апостолу Филиппу, который проповедовал в Малой Азии. Варфоломей последовал зову своего спасителя и, после долгого путешествия, предался страданиям на кресте вместе с товарищем своим.

yandex_ad_1 Страдания были настолько велики, что Филипп отдал душу Господу, а Варфоломей с болью в сердце предал его тело погребению. Он понимал, что после этого происшествия его путешествия по миру должны продолжаться.

В Великой Армении праведник сотворил много чудес. Но самое главное — он исцелил дочь царя Полимия, чья душа была одержима бесами. Варфоломей отказался принимать награды — он лишь желал спасения человеческих душ и процветания единой веры.

После этого Полимий со своей супругой и дочерью, которая больше не страдала, приняли Крещение. Благодаря этому жители десяти городов Великой Армении последовали их примеру. Это смогло навсегда изменить человеческие судьбы.

Но не только из-за этого сегодня, 24 июня 2018 года, отмечается церковный праздник, посвященный имени святому. Дело также и в смерти его.

Языческие жрецы захотели, чтобы брат царя Астиага пленили Варфоломея и распяли вниз головой. Так и произошло в городе Альбане (сегодня это Баку), но мученик продолжал говорить людям о вере своей.

Мучители пришли в ярость от этого, содрали всю кожу с живого апостола, а после этого отрезали ему голову одним лишь ударом. Верующие позже собрали останки святого и погребли их в оловянной раку.

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Жизнь и смерть апостола Варнавы

Варнава с самого детства жил на Кипре в семье евреев и никогда ни в чем не нуждался. Со временем Господь выбрал его главой 70 апостолов, которые являлись его учениками.

Праведник отправился с Учителем в Иерусалим и много чудес смог увидеть там — самым впечатлительным оказалось исцеление людей, которые не надеялись на спасение. После этого Варнава на коленях просил благословения у самого Спасителя.

Когда произошло Вознесение Господа, ученик его продал землю свою и отдал их апостолам, не попросив ничего в замен. Он жил без роскоши, без денег, не имея собственного дома. Всего, чего хотел мученик — это процветания веры его и помощи близким своим.

Со временем, святой начал путешествовать и вместе с апостолом Павлом в Антнонии обучал людей в храме, был их наставником и добрым другом. После ученики Христа проповедовали и в других странах.

Варнава решил вернуться на Кипр, но язычники схватили его раньше. Изверги избили его камнями и разожгли большой костер, в надежде сжечь тело врага своего. Но как бы не касались языки пламени тела мученика, оставалось оно невредимым.

yandex_ad_2 Похоронили апостола в пещере, положив в руки переписанное собственной рукой Евангелие от Матфея. Ведь все, что могли сделать верующие — это исполнить волю друга и учителя своего.

Теперь вы знаете, какой сегодня церковный праздник. Если бы не жертвы Варфоломея и Варнавы, сложно представить, как сложилась наша история, и чтобы случилось с мирными христианами.

Поэтому 24 июня 2018 года церковные служители опустят голову в молитве, прославляя имена тех, кто стремился к праведной и спокойной жизни.