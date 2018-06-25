Виртуальная реальность обезопасит ямальских нефтяников

Сотрудников Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения начали обучать с помощью VR-технологий. Как сообщило Ura.ru, тренинг по безопасному ведению погрузо-разгрузочных работ уже прошли более 50 человек.

Стропальщики надевают шлем виртуальной реальности и учатся безопасно работать с многотонными грузовыми кранами. Это позволяет повысить скорость и качество выполнения операций. Кроме того, цифровая реальность умеет моделировать аварийные ситуации. Так специалисты учатся оперативно реагировать и принимать взвешенные решения.

«Без риска для жизни и здоровья сотрудники предприятия и подрядных организаций повышают уровень своего профессионализма, отрабатывают модели поведения в кризисных ситуациях», — отметил гендиректор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин

Ожидается, что до конца года обучение пройдут порядка 300 человек.

С развитием технологий, нейросети нередко могут не только помогать, но и мешать людям. Они способны заблокировать пропуск на работу или вовсе уволить. О скрытом восстании машин читайте в материале «360».