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Виртуальная реальность обезопасит ямальских нефтяников
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Виртуальная реальность обезопасит ямальских нефтяников 

360tv.ru 7 часов назад
Сотрудников Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения начали обучать с помощью VR-технологий. Как сообщило Ura.ru, тренинг по безопасному ведению погрузо-разгрузочных работ уже прошли более 50 человек.
Стропальщики надевают шлем виртуальной реальности и учатся безопасно работать с многотонными грузовыми кранами. Это позволяет повысить скорость и качество выполнения операций. Кроме того, цифровая реальность умеет моделировать аварийные ситуации. Так специалисты учатся оперативно реагировать и принимать взвешенные решения.
«Без риска для жизни и здоровья сотрудники предприятия и подрядных организаций повышают уровень своего профессионализма, отрабатывают модели поведения в кризисных ситуациях», — отметил гендиректор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин.
Ожидается, что до конца года обучение пройдут порядка 300 человек.
С развитием технологий, нейросети нередко могут не только помогать, но и мешать людям. Они способны заблокировать пропуск на работу или вовсе уволить. О скрытом восстании машин читайте в материале «360».
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