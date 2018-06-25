Быдло или Человек

Японцы, жму руку! После финального свистка в матче между Японией и Сенегалом болельщики из азиатской страны сами убрали за собой мусор с трибун стадиона в Екатеринбурге.

Казалось бы — мелочь. Ну аккуратные парни, ну молодцы. Нет, все глубже. В таких мелочах видна разница между успешными нациями и нациями-неудачниками.

Мы все отдыхали в жарких странах. Хоть в Азии, хоть в Африке (не будем тыкать в «курортные» страны пальцем) картина одна: по обочинам дорог горы пластиковых бутылок, банок и какого-то не сразу опознаваемого хлама. На территории отеля порядок, а сразу за ним — жуткий бардак, который не убирают годами. А в Европе, Южной Корее, Японии и других «высокотехнологичных» странах — чисто. Почему? А потому что люди другие. И дело даже не в образовании и уровне дохода, это следствие. Причина — в самоуважении. Человек, который себя уважает, уважает и других. И уважает окружающее его пространство. Он — носитель цивилизации. Для него намусорить, значит опустить, унизить себя. А быть униженным он не хочет. Он же Человек, а не дикарь. Ну вот и не мусорит. Даже если находится в другой стране.

Обратимся к Москве. Буквально вчера посетил несколько парков. Везде «гудят» пикники, после которых остаются горы мусора. Почему бы не собрать за собой и не выбросить в ближайший контейнер? А потому что многим это просто в голову не приходит! От одного подвыпившего парня, бредущего с пикника к остановке, услышал фразу — «таджики уберут». Ну в смысле дворники.

Увы, немало жителей столицы (назвать их москвичами язык не поворачивается) чувствуют себя такими вот патрициями спальных районов, хотя в душе они — колхозное быдло, не уважающее ни себя, ни других. На пути от дикарства к цивилизации мы находимся где-то посередине. И как тут не вспомнить фразу Пушкина «Правительство в России — единственный европеец». Власти города реконструируют парки, организуют пляжи и пикниковые зоны, ставят повсюду урны. А народ… Народ — он разный. Кто-то откликается на посыл, и всей этой инфраструктурой аккуратно пользуется, а кто-то по старинке: костер на берегу канала им. Москвы и с пирса с пьяным криком в воду.

Еду вчера в метро, ко мне по-английски обращается чернокожий сосед. Что говорит не — понимаю. «Донт, говорю, андестенд». Парень долго копается в телефоне, листая гугл-переводчик, а потом говорит — «салфетка!» Смотрю, а он потный, как в бане — хочет вытереться, а нечем. Ноу, отвечаю, салфетка. И грущу. Почему, думаю не политкорректно, негр понимает, что нехорошо в метро потом обливаться, а мы — нет? Почему я сам, черт возьми, без салфетки?!