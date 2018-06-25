DTF ищет новостника, а ещё лучше — двух

И чем быстрее, тем лучше.

Что случилось

Привет, в связи с сезоном летних отпусков и несколькими непредсказуемыми поворотами судьбы у нас появилась срочная вакансия. В последнее время мы и так хотели усилить группу «оперативного реагирования», так что сейчас попытаемся убить сразу двух зайцев — закрыть появившуюся вакансию и расширить команду новостников до четырёх человек.

Поэтому расклад такой: нам срочно нужен как минимум один новостник, который готов быстро влиться в коллектив и начать работать в дневную смену — с 14 до 21 по Москве

(делать это можно из любой точки мира — главное быть онлайн). Но мы будем очень рады, если нам удастся нанять

сразу двух человек

Какие люди нам нужны

Не буду скрывать, с прошлого раза, как мы объявляли эту вакансию, требования выросли. «Новостник» в понимании DTF — это более широкое понятие, чем обычно.

Автор должен знать английский язык

— в том числе на слух, потому что мы часто берём информацию из видео. Кроме того, соискатель

должен хорошо разбираться в нашей тематике. Понятно, что у всех свои слабости, поэтому человек должен быть в том числе и гибким — уметь погрузиться в новую сферу, разобраться в ней и донести информацию до читателя. Вы должны

быстро стать универсальным автором

и научиться переключаться между разными областями знаний — писать про технические особенности видеокарты, а уже через пять минут рассказывать о тонкостях судебного разбирательства между двумя кинокомпаниями (само собой, по источникам, а не из головы).

Познавать придётся не только разные темы, но и разные форматы. «Новостники» у нас не всегда пишут только новостные заметки — очень часто необходимо делать выжимки из больших статей, подборки мнений или собирать какие-нибудь арты и красиво их верстать в нашем редакторе. Творческий подход только приветствуется: если вы придумаете что-то такое, что ещё никто на сайте не делал — будет вообще отлично. В ваших силах сделать свою же работу более интересной.

Само собой,

надо уметь (или быстро научиться) работать с разными формами медиа

— превратить видео в набор гифок, обрезать фото, убрав с него какой-нибудь графический мусор.

Если говорить не о профессиональных качествах, а чисто о человеческих, то в этой сфере задерживаются только люди с горящей жопой. Если вы хотите работать от звонка до звонка, и вам плевать, что происходит с сайтом за пределами вашей смены, вы нам не подходите. Да и вам самим быстро наскучит то, чем вы занимаетесь.

Нас интересуют люди, которые будут работать на общий результат, а не только на личный.

В чём отличие DTF от другого места работы

За короткую историю нового DTF он уже не раз и не два оказывался для наших авторов как отправной точкой в игровую и киноиндустрию, так началом карьеры внутри нашей компании. Потому что за время работы у нас люди обычно учатся мыслить системно и также системно излагать свои мысли.

Работая у нас, вы научитесь делать контент для массовой аудитории, а также заниматься SMM (в соцсети у нас ставят материалы сами авторы). Вы, скорее всего, поднимете свой уровень английского языка, а также начнёте лучше разбираться в развлекательной индустрии.

Кроме того, у нас вы будете писать тексты в одном из лучших и самых дружелюбных текстовых редакторов среди всех российских медиа. Никакой возни с админкой и вёрсткой — вы просто пишете текст, добавляете в него визуальный контент и выпускаете.

DTF — это часть большой компании под названием «Комитет», куда ещё входят vc.ru и TJ. Все сайты нашего ИД работают на одной платформе, в развитие которой мы вкладываем серьёзные ресурсы. Так что мы никогда не будем стоять на месте и держаться каких-то устаревших стандартов медиа. Работа у нас всегда преподносит новые вызовы и остаётся интересной.

Попав в DTF, вы всегда сможете продолжить свой рост внутри «Комитета». Например, один из наших бывших обозревателей сейчас трудится в рекламном отделе, потому что во время работы он показал особый интерес к этой сфере.

По результатам тестового периода и испытательного срока (пара месяцев) у вас будет постоянная зарплата и премии, привязанные к качеству контента, который вы делаете. Многомесячных задержек выплат, как во многих других изданиях, у нас нет.

Что нужно сделать, чтобы попасть в редакцию

В прошлые разы, когда мы набирали новостников, мы ставили очень низкую планку, поэтому получали сотни соискателей, из которых нам подходили 2-3. Многие люди подавали заявки, а потом вдруг выясняли, что вообще не очень-то и хотят работать.

Поэтому теперь эффекта «Королевской битвы» хочется избежать, получив меньшее количество соискателей, но зато более «качественных».

Так что правила в этот раз довольно простые —

вы должны использовать доступную всем кнопку «Написать» и опубликовать на сайте пару-тройку новостей, которые редакция выведет в соцсети с минимальными изменениями или которые выберутся раздел «Популярное» без нашего участия.

Это значит, что вы должны найти в своих источниках темы и внятно их расписать быстрее, чем это сделает редакция, или найти что-то такое, на что мы не обратили внимание. Это не очень сложно, так как у нас обычно не хватает рук на всё.

Повторять базовые требования написания новостей на DTF я не буду, их можно изучить, например, здесь или здесь. Если у вас будут мелкие недостатки, это не страшно. А если проблемы, скажем, со структурой, то вы нам вряд ли подойдёте. Так что пишите «пирамидой» — от важного ко второстепенному. И в новости не должно быть два абзаца — по любой теме можно расписать бэкграунд со ссылками.

В своём тексте поставьте тег #хочувdtf Так мы поймём, что вы соискатель. Когда вы сделаете 2-3 поста, которые посчитаете хорошими, киньте ссылку на них на почту kingofwriters@dtf.ru и напишите немного о себе — само собой, в контексте вакансии.

Когда у нас наберётся пара-тройка хороших соискателей, мы добавим их в редакционный Slack и попробуем тестово вместе отработать смену или несколько. Если вы отлично работаете сразу, то мы готовы взять вас на зарплату хоть на следующий день. Если нет, то будьте готовы немного попрактиковаться.

Удачи!