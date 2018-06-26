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Звезда «Сватов» прокомментировала сообщение о своей беременности
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Звезда «Сватов» прокомментировала сообщение о своей беременности 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Популярность к Анне Кошмал пришла после того, как она снялась в ситкоме «Сваты». Актриса призналась, что до того, как попасть на съемки, не собиралась быть киноактрисой. Однако жизнь распорядилась иначе.
Звезда ходила в музыкальную школу, ей очень нравилось петь и танцевать. Она часто участвовала в детских музыкальных постановках, ездила с гастрольными турне, давала концерты в школах и на елках. В возрасте 15-16 лет ее пригласили на пробы в «Сваты». Кастинг был разбит на несколько туров. Сначала режиссер искал кого-то из детей актеров, но потом выбор пал на Анну.
В Сети 1 июня начала «гулять» новость о том, что актриса находится в интересном положении. Анна не любит афишировать свою личную жизнь и предпочитает, чтобы она оставалась вне зоны внимания прессы. Тем не менее, она рассказала, что «автором» этой новости явился постановщик, в проекте которого она не смогла принять участие. Артистка подчеркнула, что не желает, чтобы ее частная жизнь стала поводом для обсуждений и отказалась от дальнейших комментариев, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Теленеделя».
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