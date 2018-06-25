3 качества перфекциониста, которые могут привести к богатству

Перфекционисты — это люди, отрицающие полумеры. Для них чужды хаос и безответственность. Любой процесс перфекционист стандартизируют, облачая в строгую шинель системы. При этом он принимает условия, при которых ему приходится затрачивать больше усилий и времени для выполнения работы. А иногда эта черта и вовсе становится для него источником трудностей там, где обычный человек их не замечает.

Но у каждой медали есть оборотная сторона. И если перфекциониста отличает высокая требовательность к себе и окружающим, то полезных плодов данное качество просто не может не приносить. Особенно когда дело касается работы. Да, перфекционистам тяжело, но они при этом отличные и исполнительные работники, которые не допускают некачественного решения заданий не потому, что боятся наказания, а потому, что им не позволяет это их характер. Такая дисциплина может быть полезна и в бизнесе. Мы предлагаем тебе рассмотреть три идеи относительно перфекционизма, подтверждающие эту мысль.

1. Система — главная идеология перфекциониста

Что перфекционист любит больше всего? «Выглаженное постельное белье», — мог бы подумать ты. Но нет. Больше всего он любит строгую организацию. Хлебом его не корми — дай только повод все спланировать и расставить по условным полкам. И эта приверженность системе очень полезна для него, поскольку исключает риск неудачи. Это обеспечивает ему предсказуемость, а, как ты уже понял, отсутствие неопределенности перфекционисты любят даже больше, чем подписывать овощи в холодильнике. При этом свою систему перфекционист предпочитает оттачивать за счет опыта. Поскольку для него есть только один результат — идеальный, в принятии решений полагаться он может только на проверенные методы. Если ты работаешь с перфекционистом или на него, то будь готов подстраиваться под рамки его правил, высеченных из глыбы прежнего опыта. Благодаря попыткам избежать напрасных рисков, перфекционисту легче предугадывать последствия своих действий. Без этого он будет ощущать потерю контроля над ситуацией, а это для него недопустимо. А минимизация рисков, как ты можешь догадаться, очень положительно сказывается на бизнесе.

2. Жесткость и требовательность

Высокая требовательность к качеству своей работы и работы своих подчиненных является безусловным плюсом перфекционистов в построении рабочего процесса. Если что-то делаешь, делай это хорошо. Если для обычного человека этот принцип считается роскошью, то для перфекциониста — базовым условием. Но у этой особенности есть и обратная сторона. Строгое следование плану может привести к излишней прямолинейности. В этом смысле новаторский и творческий подходы становятся жертвами попыток избежать риска. А это может привести к упущенным возможностям. Чтобы не произошло подобного, перфекционисту лучше распределять обязанности между всеми членами команды, а системность пусть выполняет регулирующую функцию, нежели производственную. Проще говоря, во главе всего должна оставаться дисциплина, а качество работы — выполняться компетентными людьми. В конце концов, даже очень жесткий перфекционизм не способен поставить под сомнение работу грамотного специалиста.

3. Ответственное отношение к финансам

Деньги любят счет. Ты, наверное, слышал эту поговорку. И она как нельзя лучше подходит перфекционистам. Они приверженцы строгих правил, а потому их врожденное желание следовать просчитанным установкам может оказаться особенно полезным, когда речь заходит о фискальной ответственности. Перфекционисту понятен сухой язык финансов, и он способен легко ему следовать. Деньги — это блажь, а вот их подсчет — рутина. А перфекционисты, как ты успел убедиться, большие ее поклонники. Открытие сберегательного счета, внесение регулярных депозитов, сотрудничество с финансовыми службами — кто лучше справится с этими обязанностями, одно перечисление которых уже нагоняет сонливость? Долгосрочный характер финансовых операций идеально гармонирует с системным образом жизни, который ведет перфекционист. И данный подход, разумеется, очень выгоден при ведении профессиональной деятельности. Высокий финансовый показатель возможен при надежном методе работы с деньгами, а это требует времени и терпения. И если такова цена за идеальный результат, то перфекционист, безусловно, готов ждать. Всё, что нужно знать, чтобы разбогатеть