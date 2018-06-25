Изменения на рынке диктуют корректировки в Правила перевозок грузов в контейнерах и порожних контейнеров

Он пояснил, что детально документ еще не изучал, однако отметил, что изменения в Правила должны вноситься. «За последнее время рынок контейнерных перевозок сильно изменился. Если предыдущие правила были прописаны для контейнеров в 20-футовом эквиваленте, то сейчас на рынок активно выходят 40-футовые контейнеры. Это касается и количества размещенных контейнеров на платформе, и самой платформы. Которая также меняется. Поэтому, конечно, обновления необходимы», — пояснил он.

Он также напомнил, что активно обсуждался вопрос, связанный с новыми технологиями при разработке запорно-пломбировочных устройств и применения чипов как способа отследить перемещение груза, но он до конца не проработан. «Просто отслеживать контейнеры на железной дороге необходимости нет, это можно сделать и при помощи системы ЭТРАН. Но если это устройство позволит получать информацию о характере грузов и будет приниматься таможенными службами как механизм считывания этой информации, это позволит ускорить процесс пересечения грузом границы», — прокомментировал эксперт. Однако добавил, что пока не видел, прописана ли там эта позиция.