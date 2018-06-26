Вынесли ли мы какой-то урок из окончания холодной войны? 

Представьте, что вдруг Россия, пусть она и вела себя в последнее время плохо, решит попросить прощения. Скажем, прямо завтра. Встанет на крылечке с виноватым видом и букетом цветов. «Я больше не буду никому угрожать, буянить и пытаться кого-то контролировать. Я брошу пить. Стану демократией. Я по-настоящему полюблю быть в мире с тобой, ведь ты этого заслуживаешь. Поверь мне, Швеция. Я сделаю все, на что ты надеялась и чего ждала от меня».
Возможно, Путин уйдет со своего поста. Оперативно проведут либеральные реформы. Демократия оживит российское общество. И что, вернемся мы тогда к разоружению, которым занимались последние 20 лет? Я имею в виду, если Россия продемонстрирует, что она всерьез взяла курс на свободу и демократию. Мы подождем год, два или вообще не будем ждать, прежде чем снова уведем войска с Готланда?
«Умеренные» представили новый доклад об обороне, который весьма актуален, потому что Россия не собирается приходить к нам на крылечко с букетом цветов, скорее уж с «калашниковым». Партии Альянса уже давно договорились между собой, что за десять лет нужно увеличить отчисления на оборону с сегодняшнего 1% до 2% ВВП. Они готовы выделять деньги, чтобы заштопывать дыры в бюджете министерства обороны. Но Ханс Валльмарк (Hans Wallmark), спикер партии по вопросам обороны, заявил, что большие средства должны гарантировать большую обороноспособность. «Если будут выделено больше миллиардов, они должны обязательно повысить наш военный потенциал». В приоритете должны быть контроль, отчетность и прозрачность в том, куда эти деньги тратятся.
В докладе «Умеренных» предлагается множество конкретных мер, направленных на увеличение обороноспособности. Конечно, по причине обострения ситуации в области безопасности. Военная мощь России — в 12 раз больше, чем у Швеции, и в три раза больше, чем у всей Скандинавии со странами Прибалтики вместе, как утверждается в докладе.
Ну что, мы вынесли какой-то урок из окончания холодной войны? Даже если прямо сейчас погода хорошая, Швеция должна иметь зонтик под рукой. Сейчас ситуация в мире мотивирует нас сильно повысить отчисления на военную сферу, но даже если положение улучшится, нам все равно нужна нормальная оборона.
Кстати, я считаю, что никогда больше не стоит демилитаризировать Готланд.