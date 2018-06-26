Тайная святыня: почему иудеям нельзя писать и произносить имя Бога

В подавляющем большинстве духовных учений мира имя главного божества подлежит регулярному восхвалению. Тем не менее, в иудаизме и христианстве все обстоит с точностью наоборот. Имя Бога запрещено не только произносить, но даже писать…

Тайная святыня

Большинство еврейских раввинов, действительно, считают, что имя Бога произносить нельзя. Это объясняется несколькими причинами. Известный раввин Барух Подольский в своих работах утверждал, что запрет на публичное произношение имени Иеговы было наложено в глубокой древности. По его мнению, для этого было две вполне объективные причины. Во-первых, запрет на произношение имени Бога был наложен в третьей заповеди. Ее текст гласил «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исх. 20:7). [С-BLOCK]

Во-вторых, древние иудеи считали, недопустимым, чтобы имя их Бога слышали язычники. В этом случае оно могло быть осквернено. Впоследствии традицию на запрет произношения имени Бога у иудеев переняли сначала христиане, а затем и православные. В частности православный богослов Н. Е. Пестов в начале двухтысячных годов заявлял, что иудейское отношение к имени Бога, безусловно, заслуживает уважения. В то же время иеромонах Афанасий в своих богословских трудах отмечал, что данная традиция уходит своими корнями в глубокую древность. По его словам еще древние иудеи в храмах вместо Иегова, произносили иносказательное Адонай.

Божий страх на страже веры

Тем не менее, любое правило, быстро теряет свою силу, в том случае если отсутствует опасность неотвратимого строгого наказания за ослушание. Большинство историков религии уверены, что кроме официальных запретов на произношение иудеями имени своего Бога, существовали и внутренние барьеры. В частности после Вавилонского плена, у иудеев развился суеверный страх перед произношением имени собственного Бога. Они опасались, что произнося его имя, они ненароком могут оскорбить его и навлечь на себя гнев Всевышнего. [С-BLOCK] Существенное влияние на формирование иудейской системы верований оказала древнеегипетская цивилизация. Согласно мифологии египтян, тот кто знал имя того или иного Бога мог с помощью магии влиять на него. Древние иудеи больше всего на свете опасались, что язычники, узнав имя Иеговы, смогут как-то навредить им. Чтобы этого не произошло, на свет появилось тайное магическое учение, во многом связанное с произношением имен — каббала. Об этом в своих работах в 1905 году писал известный богослов Феофан Быстров.

Исток традиции

В то же время, историки, тщательно изучавшие традиции иудаизма отмечали, что запрет на произношение имени Бога появился не сразу. По их мнению, он формировался на протяжении длительного периода времени. В частности Митрополит Илларион считал, что данный запрет окончательно сформировался не ранее третьего века до нашей эры. В свою очередь христианские богословы уверены, что имя Иеговы вышло из общего употребления лишь в первом веке нашей эры. Их данные основываются на том, что уже Иисус и апостолы не употребляли в своих речах имя Иеговы, соблюдая иудейскую традицию. [С-BLOCK]

Ранее в IV-III веках до нашей эры при переводе еврейских писаний на греческий язык переводчики также вместо имени Бога — Иеговы, употребляли просторечное слово «кириос» — Господь. [С-BLOCK] При этом первым запрет на произношение имени Иеговы в храме ввел Симон Праведник в четвертом веке до нашей эры. Причем, когда ученые проанализировали упоминание имени Иеговы в небиблейских рукописях иудеев первого века нашей эры, то пришли к выводу, что было запрещено не только произносить, но написать его. Известные философы тех лет Филон, а затем Флавий утверждали, что тот, кто несвоевременно произносит имя Иеговы, достойны наказания смертью. Примечательно, что данные суждения высказывались в то время, когда иудея находилась под властью Рима. Привести в исполнение подобное наказание было бы противозаконным. В то же время, несмотря на то, что иудейские религиозные законы в наши дни намного мягче, чем в древности, сегодня произносить или писать имя Иеговы без крайней необходимости считается предосудительным.