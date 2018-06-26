«Я мог думать только о „дури“. Бывшие наркоманы о борьбе с самими собой

Корреспондент «АиФ-Черноземье» побывал в реабилитационном центре для наркоманов и узнал, что помогло зависимым молодым людям свернуть с дороги смерти.

«Самому не вырваться»

29-летний Дмитрий стал употреблять «соль» (синтетический наркотик — ред.) за компанию. «Я смотрел на ребят, они все радостные, и мне тоже захотелось попробовать», — поясняет он.

Но эйфория от первой дозы быстро прошла. Чем дальше Дмитрий погружался в новое состояние, тем ему становилось страшнее.

«Я не мог думать ни о чём кроме, как о наркотиках. Но и когда «закидывался», облегчения не наступало, — признаётся он. — В редкие минуты просветления я понимал, что жить так больше нельзя, а остановиться не мог. Четыре года сидел на «соли». Пробовал бросить много раз, но любой малейший срыв — и всё сначала».

Тогда Дмитрий решил поделиться своей бедой с близкими. Те поняли, что без посторонней помощи им не обойтись. Так уже вскоре Дмитрий оказался в реабилитационном центре.

«Чем дальше от «дури», тем лучше — ничто не провоцирует, — продолжает молодой человек. — Конечно, сначала было тяжело. Мысленно я всё равно возвращался к прежней жизни. Новые ценности формируются не сразу, нужно время, чтобы всё переосмыслить. Но когда тебя окружают люди, которые тебя не отвергают, а наоборот — готовы помочь, выслушать, становится легче. Даже простое общение лечит».

Потихоньку зависимость стала спадать. Дмитрий научился находить радость в жизни без помощи психотропных веществ. Прошло три месяца, настало время возвращаться домой. Но Дмитрий решил остаться, правда, уже не в качестве пациента — сейчас он работает в реабилитационном центре строителем.

«Я понял, что хочу приносить пользу людям. У меня есть опыт, которым я могу поделиться с другими, — объясняет он. — Да, я вспоминаю о том, чем занимался раньше, но приучаю себя к другой жизни».

Бросил ради детей

39-летний Егор — наркоман, как говорят, со стажем.

«Я употребляю наркотики с 2000 года. Начал после армии пробовал всё: и коноплю, и синтетику, — рассказывает он. — Так получилось, что я попал в компанию, где все выпивали, а потом нам показалось одного спиртного мало, захотелось чего-то новенького».

Так Егор подсел на «дурь» и сам не заметил, как свалился в наркотическую яму. Выбраться из неё помогла семья.

«У меня случилось несчастье — умерла жена. Осталось двое детей — 10 и 8 лет. Ради них я и решил начать новую жизнь, — признаётся Егор. — Лечусь с декабря в центре реабилитации».

Там бывшие наркоманы осваивают прелести здоровой жизни. Каждый день зарядка, футбол, волейбол, работа в огороде. И, конечно, строгий режим — без этого никуда.

«Ломка прошла. Сейчас состояние отличное, здоровье поправилось не на все 100%, но поеду во второй раз и будет ещё лучше — хочу пролечиться до конца, чтобы забыть, что такое наркотики навсегда, хочу жить и работать как нормальный человек. По профессии я отделочник и собираюсь этим дальше заниматься», — говорит Егор.

У каждого из бывших наркоманов — своя история, которыми они без стеснения делятся друг с другом. Но есть одно, что их объединяет — это желание больше никогда не возвращаться к прежней жизни.

«Ведь что делают наркотики? Я не говорю сейчас о физическом воздействии. Они меняют восприятие реальности: человек перестаёт критично воспринимать собственные действия, оценивать происходящее вокруг, — говорит главный нарколог Липецкой области, заслуженный врач РФ Михаил Коростин. — Самое страшное — утрата высших эмоций — чести, совести, любви. Человек перестаёт их чувствовать, наркотики в нём это убивают».

Кто в группе риска?

По данным соцопросов, наиболее распространенным наркотиком является конопля. 72,1% наркозависимых принимают именно её. На втором месте идёт «спайс» — это 14, 4% наркопотребителей. Стимуляторы принимают 9,4%. Последним в рейтинге «популярности» стоит насвай — 4,7%.

Самый опасный возраст с точки зрения вовлечения в наркоманию — 18— 24 года. Вторая рискованная возрастная группа — люди 25-29 лет, то есть самое трудоспособное и активное население.

«Мы боремся с наркоманией, стараемся оперативно реагировать на все её новые проявления. Хорошо помогает телефон доверия — многие люди звонят, сообщают о том, где торгуют наркотиками. Помимо этого проводим колоссальную профилактическую работу, — говорит заместитель начальника отдела № 5 УНК УМВД России по Липецкой области, подполковник полиции Олеся Клеймёнова. — Прежде всего, мы ориентированы на молодёжь, потому что подросток, не имеющий знаний и опыта, больше подвержен влиянию рекламы и соцсетей. Привлекаем и родителей, и педагогов, и волонтёров. Стараемся говорить с молодыми людьми на равных, потому что старших они слушают не всегда. Но если нас услышит хотя бы несколько человек, значит, мы всё это делаем не зря».

Кстати, 25 июня в Липецкой области стартовал велопробег, посвящённый Дню борьбы с наркоманией. Первой его остановкой будет Чаплыгин, где бывшие реабилитанты встретятся с молодёжью, а 28 июня они уже будут в Рязани.