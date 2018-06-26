5 платных приложений с большой скидкой. Это временно

Это временноПодборка приложений из App Store, которые неожиданно опустились в цене. Мы сомневаемся, что разработчики продлят эту акцию на слишком долго, поэтому поспеши.

В сегодняшний выпуск попали самая минималистичная из стратегий, интересный парящий платформер, любимая башенная защита, смесь из червяков и гольфа, отличная космическая сага.

Подпишись на наш Telegram! Там еще больше скидок на крутой софт.

The Bonfire: Forsaken Lands — самая минималистичная из стратегий

Самая минималистичная из стратегий The Bonfire: Forsaken Lands как глоток свежего воздуха в мире переполненных возможностями стратегий. Она простая и неторопливая, но интересная и разноплановая.

Ты окажешься посреди заснеженной пустыни, и тебе не останется ничего другого кроме как привлечь внимание таких же путников и создать поселение.

Начинай с простого! Сначала руби деревья и делай костер, который будет привлекать скитальцев, а потом учи их обращаться с примитивными орудиями труда, чтобы делегировать такие задачи. В итоге создашь империю, не иначе.

С каждым успешным шагом количество возможностей по развитию племени будет увеличиваться. Но не спеши пробовать каждую. Учти, что ночью у тебя будут нежданные гости, поэтому займись обороной.

Игра затягивает и не отпускает, а со временем дает возможность построить корабль и отправиться на изучение других земель. Но в этом ты уже сам разберешься.

Скачать в App Store (299 > 229 руб.)

Still Here… Flight Adventure — интересный парящий платформер

В центре этого «Летающего приключения» компактное человекоподобное существо синего цвета по имени Пип. У нее за плечами реактивный ранец, который дает возможность парить над растениями, собирая винтики, лампочки и другие полезные предметы.

Уже с первого уровня игры становится понятно, что в этом мире что-то пошло не так.

В недалеком прошлом жители этой планеты покинули ее, здесь остались только роботы, которые до сегодняшнего дня в большинстве своем просто сломались.

Ты собираешь детали именно для них, хочешь починить и, по крайней мере, в теории вернуть этому миру жизнь.

На самом деле игра не объясняет большинство сюжетных поворотов. С одной стороны, дает возможность додумать самому. Но с другой, оставляет слишком много вопросов.

Скачать в App Store (249 > 75 руб.)

Kingdom Rush Origins HD — любимая башенная защита

Я знаю очень мало башенных защит, которые могут сравниться с серией Kingdom Rush по качеству реализации и уровню увлеченности прохождения.

Origins — это третья часть франшизы. Вместе с ней ты вернешься к тем дням, когда Везнан еще даже и не думал грозить королевству самоцветом могущества, в дни до сюжетной линии предыдущих частей.

Здесь ты возглавишь армию эльфов и попробуешь защитить их земли от морских змеев.

Для этого ты будешь использовать новые защитные башни, специально обученных героев и могущественные заклинания разных магических школ.

Мне искренне жаль, что именно на этой части серию игр забросили около 3-х лет назад. Ничего подобного сегодня просто не делают, и зря.

Скачать в App Store (379 > 229 руб. + покупки)

Worms Crazy Golf HD — смесь из червяков и гольфа

Удивительная смесь невероятно веселых червяков, которых все мы очень хорошо знаем, и самого настоящего гольфа в непроходимых условиях.

Здесь осталось все лучшее от классической игры: сюжетное повествование в виде комиксов, тонна юмора, простой и увлекательный геймплей.

Тем не менее, в игру добавили элементы гольфа с выбором клюшки, контроля силы удара и так далее.

Единственное — ты должен не забить мячик в лунку, а выбить им зубы противнику.

В Worms Crazy Golf HD классная графика, немного аудиоряд и возможность одновременного прохождения на одном устройстве. Мне она очень понравилась.

Скачать в App Store (149 > 75 руб.)

Halcyon 6: Starbase Commander — отличная космическая сага

На краю света расположилась заброшенная звездная база Halcyon 6, которую оставила неизвестная раса. Ты должен взять ее под контроль, восстановить и сделать полезной обществу.

И это будет полезно не только тебе. Смотри, на Землю движется неведомая угроза, и именно эта база станет отличной возможностью защитить родную планету.

Игра выглядит очень странно, у нее масса не понятных с первого взгляда элементов, но в итоге ты будешь с удовольствием проходить ее.

Ты будешь строить производственные и другие здания, управлять экипажем базы, который сможет усилить любые постройки, сражаться на земле и в космосе, вступать в дипломатические и другие связи.

Мне нравится пиксельный стиль игры, он вызывает ностальгические чувства из прошлого, заставляет вспомнить игровые консоли из прошлого века.

Скачать в App Store (529 > 379 руб.)