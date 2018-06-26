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Иностранцы хотели расписать кремль, но им помешала нижегородка
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Иностранцы хотели расписать кремль, но им помешала нижегородка 

nn.ru 4 часа назад
Фото: nn.ru
— Я заметила, как они разрисовывают стену и сфотографировала их. Затем подошла к дежурившим рядом полицейским и показала снимки, — рассказала NN.RU Ольга. — Они очень удивились, но пошли со мной. Через переводчика-волонтера объяснили иностранцам, что так делать нельзя.
Как уточнила девушка, после ухода полицейских туристы попытались с ней поговорить.
— Они потом орали мне: оле оле олееее, пикчер, пикчер. Я сделала вид, что не слышу, — смеется девушка. — Я понимаю, что там и так много надписей и, может быть, непонятно, что так делать нельзя. Но мне стало обидно за наш кремль.
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