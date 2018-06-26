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«Умная» камера AI Guardman вычислит грабителей
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«Умная» камера AI Guardman вычислит грабителей 

News.ru 3 часа назад
Издание The Verge рассказало об интересном проекте японского телекоммуникационного гиганта NTT East и стартапа Earth Eyes Corp. Компании разработали камеру безопасности с искусственным интеллектом под названием AI Guardman. Она поможет владельцам магазинов выявлять потенциальных воров.
Для создания камеры инженеры использовали технологию с открытым исходным кодом, разработанную Университетом Карнеги — Меллона. Она позволяет сканированить прямую видеотрансляцию и оценивать позы людей (почти как камера Kinect, если бы она использовала для отслеживания 2D-данные вместо 3D). После анализа система сопоставляет полученные данные с внедрёнными в неё знаниями о подозрительном поведении. При выявлении грабителя она немедленно предупредит о нём продавца через приложение.
Разработка AI Guardman велась в течение нескольких лет, и недавно создатели поделились информацией о первых испытаниях. По данным NTT East и стартапа Earth Eyes Corp., благодаря «умной» камере количество краж в магазинах уменьшилось на 40%.
AI Guardman поступит в продажу в конце июля. Его стоимость составит $2150, не считая ежемесячной платы в $40 за поддержку «облака». Разработчики надеются, что в ближайшие три года им удастся оснастить «умной» камерой десять тысяч магазинов.
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