«Умная» камера AI Guardman вычислит грабителей

Издание The Verge рассказало об интересном проекте японского телекоммуникационного гиганта NTT East и стартапа Earth Eyes Corp. Компании разработали камеру безопасности с искусственным интеллектом под названием AI Guardman. Она поможет владельцам магазинов выявлять потенциальных воров.

Для создания камеры инженеры использовали технологию с открытым исходным кодом, разработанную Университетом Карнеги — Меллона. Она позволяет сканированить прямую видеотрансляцию и оценивать позы людей (почти как камера Kinect, если бы она использовала для отслеживания 2D-данные вместо 3D). После анализа система сопоставляет полученные данные с внедрёнными в неё знаниями о подозрительном поведении. При выявлении грабителя она немедленно предупредит о нём продавца через приложение.

Разработка AI Guardman велась в течение нескольких лет, и недавно создатели поделились информацией о первых испытаниях. По данным NTT East и стартапа Earth Eyes Corp., благодаря «умной» камере количество краж в магазинах уменьшилось на 40%.

AI Guardman поступит в продажу в конце июля. Его стоимость составит $2150, не считая ежемесячной платы в $40 за поддержку «облака». Разработчики надеются, что в ближайшие три года им удастся оснастить «умной» камерой десять тысяч магазинов.