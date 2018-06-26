Что делать, если разбился ртутный градусник? Главные советы, как обезопасить себя

Что делать, если разбился градусник? Если тебе повезет прожить жизнь, ни разу не задавшись этим вопросом, то поздравляем. А вот если совершенно случайно эта проблема станет актуальной, то мы подскажем, как себя правильно обезопасить.

Кадр из фильма «Один дома»

Во-первых, не паникуй. Ртуть опасна, убирать ее сложно, куда утилизировать не совсем понятно, но давай разложим все по полочкам, и это окажется не так уж и страшно. Ведь не зря говорят — предупрежден, значит вооружен.

Насколько это серьезно?

Ртуть имеет первый класс опасности и неспроста. Ее самая противная особенность в том, что она испаряется и попадает внутрь человека через легкие и кожу, долго и упорно, постепенно накапливаясь в организме. И чем дольше ты вдыхаешь ее пары, тем больше негативное влияние этого металла на твои органы и нервную систему.

Вряд ли ты умрешь от разбитого градусника, но в таком опасном соседстве нет ничего хорошего, поэтому постарайся устранить последствия мини-аварии как можно скорее и качественнее.

Итак, ниже тебя ждет подробная инструкция того, как себя вести, если ты разбил ртутный градусник.

Ситуация 1: градусник разбился, но ртуть не вытекла Шаг 1: помести градусник в герметичный сосуд

Например, в банку. Только сделай это максимально аккуратно и медленно: иначе от твоей удачи не будет толку, и придется собирать ртутные шарики, а это очень сомнительное удовольствие.

Шаг 2: утилизация

Закрой банку крышкой и для верности положи ее в пакет. Теперь загляни в справочник/спроси у гугла/позвони маме и узнай, где в твоем городе утилизируют подобные отходы.

Мы настоятельно рекомендуем быть хорошим человеком и не нести градусник на мусорку во двор. Но если вдруг обнаружить необходимую организацию не удалось, то постарайся закопать свой градусник подальше от жилых домов.

Ситуация 2: градусник разбился на столе или на полу Шаг 1: проветри помещение

Ртуть начинает испаряться практически моментально, поэтому твоя задача — максимально уменьшить ее концентрацию в воздухе.

Шаг 2: подготовь необходимые для уборки предметы

Чтобы обезопасить себя при уборке, надень марлевую повязку или респиратор, а также резиновые перчатки. На ноги надень бахилы или хотя бы полиэтиленовые пакеты. Возьми герметичную емкость с холодной водой и, если есть возможность, добавь в нее раствор марганцовки. Достань фонарик, чтобы увидеть все, даже хитро спрятавшиеся шарики ртути.

Убрать ртуть можно с помощью:

мягкой кисти

фольги (или обычной бумаги)

одноразового шприца с толстой иглой

резиновой груши

скотча (или лейкопластыря)

тряпки

мокрой газеты

Шаг 3: сбор ртути

Маленькие шарики подкатывай друг к другу, чтобы объединить их в один большой, который легче подобрать. Постепенно, не торопясь, отправляй шарики в сосуд с водой и марганцовкой.

Каждые десять минут выходи на свежий воздух. Постарайся как можно внимательнее осмотреть место аварии. Можешь представить себя ведущим программы «Ревизорро».

Шаг 3: уборка

После того как вся, точно вся, ртуть собрана и герметично упакована, тщательно промой пострадавшее место раствором хлорной извести (белизны), мыла и соды (смешанных в горячей воде в равных пропорциях) либо марганцовки.

Шаг 4: утилизация

Так же как и в «ситуации один», тебе нужно найти правильно место для опасного отхода. Но кроме емкости с градусником, нужно выкинуть и то, чем ты его убирал, и то, в чем ты это делал. Будем надеяться, что это были не твои самые любимые вещи.

Шаг 5: профилактика Сразу после уборки прими основательный душ, как ученый, который только что работал с радиоактивными веществами. Много пей (воды!). Прополоскай рот очень слабым раствором марганцовки и прими несколько таблеток активированного угля.

Постарайся сделать так, чтобы хотя бы первое время никто не жил в комнате, в которой произошли эти драматические события. Проветривай не менее часа (чем больше, тем лучше) и еще несколько раз обработай пораженную зону белизной или марганцовкой.

Ситуация 3: ртуть попала на ковер или мягкую мебель

В идеале пострадавший предмет нужно выкинуть. Если ты к этому не готов, то для его дальнейшего максимально безопасного использования собери ртутные шарики так, как мы рассказали выше.

Затем вынеси на свежий воздух и проветри несколько часов. Вернувшись домой, обработай марганцовкой, белизной или мыльно-содовым раствором.

Что нельзя делать?

создавать сквозняк (он разнесет ртутные шарики по комнате)

убирать ртуть веником (он измельчит ртуть и приведет к ее более быстрому испарению)

пылесосить ртуть (прощай пылесос после этого, так как металл осядет на его внутренних деталях, а испарение металла также ускорится)

смывать ртутные шарики в канализацию (ты же не настолько сильно не любишь соседей, чтобы рисковать их отравлением?)

стирать в стиральной машине одежду, которая контактировала с ртутью (с ней случится то же, что и с пылесосом, плюс снова под угрозой канализация)

Симптомы отравления

Увы, они неспецифичны, но их появление вскоре после того, как был разбит градусник, может быть связано именно с острым отравлением ртутью:

общая слабость

вкус металла во рту обильное слюнотечение

кровоточивость десен

боль при глотании

тошнота

диарея

рвота

Волшебной таблетки или травки от отравления нет, поэтому при ухудшении самочувствия необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Верный лайфак

Теперь, когда ты наглядно убедился в том, насколько весело и увлекательно устранять последствия разбитого ртутного градусника, может быть, пора оценить по достоинству такое чудо прогресса, как электронный градусник?

Стоит он не многим дороже, его показания так же точны, а в случае поломки не придется отправляться на окраину города, тратить кучу времени и расставаться со своими любимыми джинсами и футболками. Так что подумай над этим!