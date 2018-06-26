150 лет одиночества от Людмилы Улицкой: «Проклинать или поспорить?»

Русская интеллигенция, на первый-второй рассчитайсь! А теперь я буду вас защищать. Всех, даже ни через одного. Вахтанг Кикабидзе , выйти из строя! Буду вас защищать. Людмила Улицкая — туда же. И вас буду.

Это было просто интервью программе «Гордон», украинскому каналу 112. Не волнуйтесь, в каждой стране должен быть свой Гордон, да. Это Гордон Дмитрий. Кто-то считает его русофобом — не верьте. Он просто Гордон, просто киевский журналист.

И вот этот Гордон раскрутил Людмилу Улицкую на ряд антисоветских высказываний. Ну, антирусских, как это сейчас говорится. Он просто спрашивал, она отвечала. Он спрашивал про «ген рабства» у жителей России, а также о причинах «отсталости» нашей страны от Запада.

«Что касается цивилизационного неравенства, мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может быть больше», — отвечала она. Ну и добавила для пущей важности, что и в России, и на Украине есть «избранные» и «просветленные», которым не дает спокойно жить окружающее их море «отсталых» граждан.

И еще Гордон спросил, не кажется ли Людмиле Улицкой, что сегодня Россия превращается в мировую провинцию. «Не кажется, а так оно и есть. Действительно, мы уплываем в какую-то архаику. Если употреблять слово „прогресс“ и воспринимать его как нечто-то положительное, то, конечно, к сожалению, мы движемся в обратном направлении», — опять ответила Улицкая.

«Досадно мне, когда невинных бьют», — пел Высоцкий. И мне досадно, когда все на одного, скопом. Это называется «за базар ответишь», да? Слово всегда есть дело или просто слово? Просто мнение отдельного человека, индивидуума.

Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог.

Но это не дает ей право… Ведь так уже говорят. И начинают проклинать. А может просто поспорить?

Очень люблю Людмилу Улицкую. И писал даже, когда она дала нам интервью, что для «КВ» это большая честь. Только забыл я тогда задать Людмиле Евгеньевне один очень важный вопрос, за что потом корил себя. Однажды она сказала, что, возможно, французы правильно сделали, что сдали немцам Париж. По крайней мере, он не был разрушен.

Для меня это край, рубикон, абсолютное расхождение. Все потеряно, кроме чести — вот что важно. А французское правительство Петена потеряло эту честь, сдавшись Гитлеру, прислуживая ему. В истории Франции эти годы считаются позорными, и двух мнений тут быть не может. Это тезис номер один.

Тезис номер два — по поводу русского народа и его вековой отсталости. Людмила Улицкая, избранная, так считает, и прекрасно. Имеет право. Но может, если так смотреть на свой народ, сверху вниз, ты тоже кое в чем отстаешь?

Я люблю свой народ. Свой — это значит русский, чтобы не было двусмысленностей. Все, что сказано мудрецами-историками о русском народе, я понимаю и принимаю. Я люблю уезжать, но очень люблю возвращаться. К себе на родину.

Мы отстали? На 150 лет? Тогда я с удовольствием окунаюсь в это отсталое, отстойное, устаревшее болото, мне хорошо здесь. Только не болото это вовсе, да посмотрите, какие чудесные люди вокруг. Вы их не понимаете — это ваши проблемы. Вы считаете их зомбированными — и это ваши проблемы. И наши проблемы. Вы считаете, что они слишком любят Путина? А вам-то что до этого? А мне-то что? Пусть любят, а мы будем любить других.

Если остановить Чингисхана, Наполеона там или Гитлера — за этим обращайтесь к русскому народу. А по правам человека, геев, женщин и прочих замечательных людей — это, конечно, к европейцам, слов нет. Вот и договорились.

Впрочем, народники тоже так говорили 150 лет назад. А потом их вместе с дворянами, избранными, вешали на столбах. Значит, судьба такая.

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