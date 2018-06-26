Мир распахнутых дверей

27 июня вся страна отпразднует ежегодный День молодежи. И поздравления в эту дату принимали те, кто не следит за днями недели и плевать хотел на скоротечность времени.

Когда напиваться по пятницам до беспамятства и бегать марафон в шесть утра по субботам — вполне реальная комбинация. Когда каждая встреча с друзьями, семьей или просто компанией (мало) знакомых — целое событие, а не нудная социальная обязанность. Когда зординг*, мессенджер*, блокчейн* и хайп* — это ходовой арсенал лексикона, а не порочное вторжение англицизмов, требующее отпора толковым словарем современного великорусского.

Когда дети с блеском в глазах восклицают: «А вот когда я вырасту!..», глядя на твою вроде бы независимость. Когда старики с завистью в голосе ворчат: «Да мы в вашем возрасте…», втайне мечтая вновь — хоть на секунду — стать вот таким же наплевавшим на правила оторвой.

Молодость — это не в одно слово. И молодежь — это не от 18-и до 35-и. Это бесшабашный крик души, это наглая независимость мысли, это вызывающая дерзость перед лицом стандартов. Это когда работа — ради самореализации, а не из-за десяти пожизненных кредитов. Это когда лучше просить прощения, чем разрешения, а любая ошибка стоит того, чтобы ее исправлять. Это искренняя вера в счастливый случай, в удачу, в «халява приди» перед зачетом и в новую жизнь с понедельника.

А еще молодость — это очень трудно. Потому что, как бы ни хотелось обратного, ты несешь ответственность за решения. Потому что, сколько бы ни восхвалялась свобода, ты часть общества, скованного рамками правил и ожиданий. Потому что, хоть удавитесь со своими нравоучениями, каждый сам должен наступать на собственные грабли, а это — весьма болезненная практика.

Вообще мне до сих пор кажется, что молодость человека зависит от молодости его души. Однажды один из немногих (в силу возраста, разумеется) признаваемых мною авторитетов — весьма циничный, кстати, знакомый — на столь наивное заявление из уст 22-летней девчонки категорично ответил: «Это старая байка от слабых духом». Забавно, что молодые ведь старости-то не боятся! Ее просто невозможно себе представить в мире, полном настежь распахнутых дверей и бесконечных планов на завтра.

Больше всего мне сейчас интересно: как молодость вообще может закончиться? То есть, ты просыпаешься утром, чистишь зубы, пьешь «опохмелин» и… что? Понимаешь, что 27 июня ты не будешь праздновать День молодежи? Что чистых листов в книге жизни не осталось? Что ты пошел не тем путем, а на новую дорогу не хватит ни сил, ни смелости? Но ведь ответы на эти вопросы только от нас зависят! И выбор тоже зависит только от нас.

Зординг — экстремальный аттракцион, вид активного отдыха, заключающийся в спуске человека в прозрачном шаре — зорбе — с горы или связанный с пересечением водоёмов внутри аналогичного шара.

Мессенджер — программа, мобильное приложение или веб-сервис для мгновенного обмена сообщениями.

Блокчейн — распределенная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу.

Хайп — искусственно создаваемый ажиотаж вокруг какой-либо темы.