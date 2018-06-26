Алиса Ильина: «Не думала, что ночью в русском магазине пригодится мой беглый испанский…»

Я работаю продавцом в круглосуточном магазине в центре Челябинска. Во время Чемпионата Мира по футболу произошёл со мной забавный случай.

Часа два ночи, стою за кассой, начинаю уже клевать носом. Тут дверь открывается…и в магазин вваливается целая банда молодых людей. Все низкого роста, темненькие. Человек двадцать, больше парней, хотя есть и пару девушек. Я сначала испугалась, молчу, смотрю, как они разбредаются по залу, набирая себе всякую всячину с полок.

Подходят на кассу расплачиваться. И слышу я, что ребята между собой говорят по-испански. Мне с детства нравится испанский язык, и я как раз год назад я взялась его учить. Нет, на курсы не хожу — дома в спокойной обстановке смотрю видеоуроки.

Так что разговорилась с ребятами. Они очень обрадовались, что я им отвечаю. Объяснили, что они из Перу и приехали в Россию на Чемпионат мира по футболу, как раз на днях играла их сборная в Екатеринбурге. Правда, жить им в столице Урала дорого, а в Челябинске цены ниже, вот они и поселились в местных отелях. Но по-русски никто не говорит, знают только «привет» да «спасибо».

Так что сфотографировалась с ними, они мне подарили маленькую наклейку. Выручку, кстати, ребята сделали мне в ту ночь неслабую — кофе и чипсов закупили на 10 тысяч рублей. Так что буду и дальше учить испанский.