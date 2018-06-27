Чрезмерная вежливость, феминизм и отсутствие патриотизма: Бельгия глазами русского

Пишет Митя Сандал: «Я уже некоторое время живу в Бельгии, и многие вещи меня здесь удивили. Забавно, но Бельгия, которая считается центром Европы, очень сильно отличается от нашего понятия Европы, и тут многое просто дико для нашего человека. Я решил составить список фактов, которые больше всего меня поразили».

Источник: Mansden

1. Бельгийцы не патриоты, многие не знают гимна Бельгии и не любят бельгийцев из соседних областей. Хотя в наших глазах они все одинаковые, сами же бельгийцы могут с легкостью понять, из какой области человек, по его говору и повадкам. Жители любого из регионов Бельгии считают жителей других регионов немножко туповатыми, но объединяет их всех общая любовь к подшучиванию над голландцами.

2. Пиво в Бельгии — это национальная религия. Пиво не пьют только на завтрак, но уже с 10 часов утра пьют постоянно. Если алкоголь, то это только пиво. Все, что не бельгийское пиво, то моча, особенно голландское. Самое худшее пиво — Heineken. Самое уважаемое — Duvel.

3. Пиво бывает в бутылках двух размеров: маленькое 0,25 и большое 0,33. Пол-литра вы почти нигде не найдете, не говоря уже о наших национальных баклажках. С трех «больших» пив бельгийцы уже неплохо пьяны.

4. Девушки пьют пиво не меньше парней. И это не моветон.

5. Главное национальное блюдо — это картошка фри, или френч фрайз. Здесь она называется или бельгиан фрайз, или просто фритюр. Едят ее с майонезом и повсеместно, в кульках, похожих на сверток из газеты, из которых раньше у нас ели семечки. Любой бельгиец расскажет, что американцы первый раз попробовали картошку фри, когда были в Бельгии в конце Второй мировой войны, и french fries — это от глагола to french («нарезать») и никак не связано с Францией.

6. Стерильность в Бельгии — понятие сомнительное: любую еду вам подадут или положат на тарелку руками. Если вы закажете, к примеру, шаверму, вам мясо будут класть в нее руками, потом теми же руками возьмут деньги.

7. К одежде относятся очень пренебрежительно. Легко могут кинуть куртку на землю или ходить в рваном и грязном.

8. Понятия стиля и моды весьма отличаются от наших. Девушки не носят каблуки и кофты с вырезом, ходят в рваных колготках и сочетают такие цвета, что создается впечатление, что они под ЛСД.

9. Очень сильный феминизм в обществе. Девушки абсолютно равны с парнями, от чего, по-моему, сами страдают. Парни вообще не знают, как подойти к девушкам, а вместо этого много смотрят порно.

10. Если у тебя есть девушка, значит ты крут. Потому что девушка — это гарант того, что у тебя есть секс, и рассматривается она примерно так же. Иногда создается впечатление, что отношения в Бельгии — это просто товарищество по сексу и всё, хотя, конечно, есть исключения.

11. Бельгийки очень страшные. А те, кто вроде не очень страшные, пытаются казаться страшными и одеваются еще хуже. Если ты на улице встретил красивую девушку, то она либо турчанка, либо наша.

12. Понятие «джентльмен» тут отсутствует. Пропустить девушку вперед, открыть дверь или помочь нести тяжесть — это что-то невозможное. Идет компания из девушек и парней, и девушки несут ящик пива — это норма.

13. Велосипед — это основное средство передвижения. Тут на них ездят все: и дедушки за 80, и дети от двух лет. У всех больших центров и вокзалов есть парковки для велосипедов, тут их тысячи. Если снимаешь квартиру, то обязательно будет написано, есть ли парковка для велосипеда у дома.

14. Бельгийцы — очень спортивная нация. Популярен бег, велосипедный спорт и хоккей с мячом. Если ты говоришь «хоккей», то все думают именно о летнем виде спорта на траве.

15. К слову, о траве: картина, когда сидит молодежь в центре города на набережной и курит по кругу косяк, абсолютно нормальна. Хотя наркотики запрещены.

16. Бельгийцы очень рано встают. По выходным в 8 утра очередь в булочную за свежим хлебом — нормальная история.

17. Бельгийцы очень узко мыслят: если есть закон или традиция, они будут ей следовать, неважно, насколько она глупа. Креативное или нестандартное мышление — редкость.

18. В целом бельгийцы очень вежливы и приветливы, но иногда явно чересчур. К примеру, вас никогда прямо не пошлют на хрен, а скажут примерно следующее: «Я ни в коем случае не хотел бы тебя обидеть или ранить твои чувства, но мне кажется, что тебе лучше будет пойти на хрен, конечно, если не хочешь, то можешь не ходить. Но мне кажется, тебе там будет уютно».

19. Бельгийцы женятся обычно поздно, лет в 30. До этого они считают себя молодежью и живут достаточно беспечно.

20. Очень любят путешествовать. В особенном почете у них Азия.

21. Осведомленность о России хорошая, но представление о нашей стране, конечно, смешное. Я был крайне удивлен, что, когда я говорил, что я из России, первая реакция была — здорово, я давно хочу проехать по Транссибирской магистрали. И уже только потом — водка, Путин, коммунизм.

22. К русским отношение скорее негативное: если мужик — то бандит, если девушка — то легкого поведения. И этот стереотип сломать крайне сложно.

23. В Бельгии очень много турок и арабов. К ним отношение прохладное, но если вы спросите бельгийцев, как они к ним относятся, то услышите заученную тираду о том, как они рады и не видят разницы. Но если вы подойдете с этим же вопросом к пьяным бельгийцам, то ответ будет совершенно другой.

24. В Бельгии очень много лесбиянок и геев. И именно в таком порядке. Я связываю это с не самыми мужественными мужчинами, хотя, может, причина в другом.

25. Бельгия делится на две большие части: голландско-говорящую Фландрию (где я живу) и французско-говорящую Валлонию. Фламандцы с пренебрежением относятся к валлонцам и считают их кем-то вроде прислуги.

26. Большинство фламандцев говорят на английском, голландском и французском. Валлонцы говорят только на французском, и то, по утверждению фламандцев, плохо.

27. Все бельгийцы будут вам рассказывать, что они говорят на фламандском, а не на голландском. На самом деле это один и тот же язык.

28. Самыми высокомерными снобами считаются жители Антверпена.

29. Никто никогда не зашторивает окна, даже на первых этажах всегда видишь, что происходит в чужой квартире.

30. Дома никто не снимает обувь, даже сапоги. Будут сидеть, потеть, но не снимут.

31. Бельгийцы едят горячую еду раз в день. Обычно обед или ужин — это просто сэндвич.

32. Бельгия, так же как и Франция, не использует qwerty-клавиатуру, вместо этого они печатают на azerty-раскладке, должен сказать, крайне неудобная и нелогичная вещь.

33. Очень громко сморкаются, причем в любой обстановке. Иногда создается ощущение, что рядом с тобой разорвался снаряд из гаубицы, но нет, это высморкалась миниатюрная девушка.

34. С чувством юмора тут тяжко, понятие сарказм отсутствует как класс. Поэтому если человек шутит, то он добавляет после самого юмора фразу «это была шутка», иначе реально многие могут не понять.

35. Границы приличия достаточно низки. Все очень просто раздеваются, и все, абсолютно все сауны, спа и бассейны смежные, и в них запрещено ходить в купальниках и прикрываться.

36. Планка дозволенности в юморе тоже, по нашим меркам, у бельгийцев низка. В достаточно формальной обстановке можно легко услышать отборную пошлятину и чернуху.

37. Бельгийцы очень морозоустойчивые. Девушка в минус один в балетках на голую ногу и парень в шортах — это обычное явление.

38. У бельгийцев всегда все по плану. У каждого человека есть ежедневник, и все встречи оговариваются примерно за две недели. Просто так заскочить пьяным в час ночи к другу вряд ли получится.

39. В Бельгии сильные профсоюзы, поэтому очень часто проходят забастовки. За последние два месяца три раза не работал общественный транспорт, школы и прочие государственные учреждения. Причины для забастовок, по нашим меркам, просто смешные.

40. Бельгийцы — очень честный народ, и всё здесь основано на честном слове, расписок, чеков и т.д. здесь никто не дает.

41. Бельгийцы очень любят компромисс, так как боятся кого-либо обидеть. Когда им говоришь, что всем угодить невозможно, они этого не понимают и, скорее всего, примут, по их мнению, справедливое решение. Которое толком никого не будет устраивать.

42. Все магазины работают до 5-6, после этого времени можно стреляться. Если вы покупаете мебель, то доставка работает только с 9 до 5 и только по будням. Ведь несправедливо, что кто-то будет работать допоздна, а кто-то нет.

43. В Бельгии очень высокие налоги, порядка 45%, правительство их неоднократно пыталось снизить, но большинство населения против этого, так как большинство населения в Бельгии не работает, а живет на пособие.