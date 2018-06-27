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Самые забавные фразы, которые говорят ростовчане, когда хотят встретиться у «Ростов-Арены»
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Самые забавные фразы, которые говорят ростовчане, когда хотят встретиться у «Ростов-Арены» 

Деловое сообщество 2 часа назад
Стадион «Ростов-Арена» находится на огромной территории, где ростовчанам и гостям города бывает сложно найти друг друга. Однако звоня по телефону, они нередко говорят в толпе забавные фразы, которые, на наш взгляд, не способствуют тому, чтобы быстро найтись. «Деловое сообщество» собрало самые забавные из них.
— В общем, тут стадион видно, и еще буквы горят — Рядом столб, свет идет и еще палатка белая, в 300 метрах от меня — Я стою, а рядом толпа и все идут. А ты где? — Мы сейчас идем мимо флагов к стадиону, вместе с толпой, ты сразу меня увидишь! — Я в очереди за водой (пунктов продажи на территории стадиона — бесчисленное количество — прим. ред.), посмотри. — Мы стоим рядом с группой болельщиков из Бразилии (Мексики, Уругвая, других команд, которые играют на «Ростов-Арене»).
А слышали ли Вы забавные фразы во время посещения массовых мероприятий, которые не помогают на самом деле понять местоположение человека? Ждем комментариев в нашей группе в Facebook и «ВКонтакте».
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