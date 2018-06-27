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Опустившийся на дно рыжий из «Иванушек»: я еле выжил
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Опустившийся на дно рыжий из «Иванушек»: я еле выжил 

Дни.ру 20 минут назад
Фото: Дни.ру
Певец Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о сложном периоде в жизни. В один год артист похоронил двоих близких людей.
Солист группы «Иванушки International» откровенно поведал журналистам, что шесть месяцев был в запое. Андрей опустился на самое дно после смерти бывшего участника коллектива Олега Яковлева, а потом родной сестры.
"Это был для меня большой удар — вспоминает Григорьев-Апполонов — самый сложный год в моей жизни, я сам еле выжил. Я не ожидал, что буду так страдать. Думал, я толстокожий".
Андрей заметил, что не может избавиться от мук совести. По словам рыжего из «Иванушек», он чувствует ответственность за смерть своих коллег — Яковлева и Игоря Сорина, последний погиб в 1998 году. Певец отметил, что гибель участников группы, возможно, связана с уходом из коллектива, мол, если бы ребята остались в «Иванушках» трагедий бы не произошло.
"Он (Яковлев) успел почти записать музыкальный альбом. У него уже была своя, другая жизнь, и я не мог проследить и сказать: «Что ты делаешь? Зачем ты гробишь здоровье свое?». По-хорошему, конечно, мы все ответственны за произошедшее, потому что я привел Игоря Сорина в коллектив, мы выбрали Олега. Я чувствую какую-то ответственность за это. И весь шоу-бизнес должен чувствовать ответственность, когда кто-то погибает здесь", — рассказал Григорьев-Апполонов телеканалу «МИР».
Как писали Dni.Ru, в середине прошлого, 2017 года Андрей переживал смерть друга и коллеги Олега Яковлева, который много лет выступал с ним в «Иванушках». А после скончалась его родная сестра. Родственница умерла от приступа астмы. По роковому стечению обстоятельств женщине стало плохо, когда дома никого не было, никто не смог прийти на помощь задыхающейся женщине.
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