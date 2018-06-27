Система распознавания лиц от Vivo в 10 раз точнее, чем у iPhone X

Китайские производители гаджетов в последнее время радуют действительно инновационными технологиями чаще, чем американцы, корейцы и японцы, вместе взятые. На этот раз очередное достижение родом из Поднебесной представила компания Vivo. Производитель смартфонов анонсировал новый 3D-сканер лица, который в 10 раз точнее, чем тот, что используется в iPhone X. Он проецирует сразу 300 000 невидимых точек, тогда как модуль TrueDepth от Apple использует только 30 000 точек.

Причем примененная здесь новая технология TOF («time of flight») позволяет сканировать лицо с расстояния до 3 метров. Она анализирует данные о времени полета световых импульсов от проектора к определённой точке на лице и обратно, к захватывающей изображение камере. К слову, в дальнейшем технология может быть использована не только для сканирования лиц, но и для создания 3D-моделей всего человеческого тела в целом.

Источник: The Verge

Фото: The Verge

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