Ещё
Vivo представила мощного конкурента Face ID
Далее:
Читайте также:
Ещё

Vivo представила мощного конкурента Face ID 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Vivo представила мощного конкурента Face IDПока Apple не упускает возможности лишний раз напомнить о том, какой распрекрасный сканер распознавания лица TrueDepth установлен в iPhone, компания Vivo решила уложить конкурента на лопатки своим громким анонсом.
Новый сенсор для сканирования лиц от Vivo мало того, что в 10 раз точнее TrueDepth, так еще и обладает самым высоким разрешением среди подобных решений на рынке.
Сенсор китайского производителя смартфонов способен распознавать лица на расстоянии до трех метров. На лицо пользователя проецируется около 300 000 точек, а это действительно в 10 раз больше, чем у TrueDepth и Face ID от Apple.
Работает сенсор по принципу эхолота: за доли секунды отправляются невидимые пучки света, после чего, отбиваясь от лица пользователя, возвращаются на считывающий датчик. Таким образом происходит построение 3D-картины лица.
А чтобы окончательно уложить на лопатки конкурентов, Vivo заявила о подключении к своему сенсору технологий искусственного интеллекта. Таким образом с каждым днем сканер будет работать все лучше и лучше.
Посмотрим, что на это ответит Apple на сентябрьской презентации. Решение от Vivo пока находится в стадии рабочего прототипа и в конечных устройствах появится не ранее следующего года.
iPhones.ru: последние новости
5 платных приложений с большой скидкой. Это временно Как поставить розетку в машину. Выбираем инвертор Как правильно пользоваться iPhone за рулем
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На снимке Луны обнаружили звездолет
Из глубины глазниц черепа на меня смотрели глаза»60
Пляжные фото сзади разрывают соцсети59
За что ненавидели Андропова59
Найдено самое холодное место на Земле
Видео
00:31
Пес, сделавший массаж сердца хозяину, покорил Сеть
Истории
02:36
На снимке Луны обнаружили звездолет
Безумный мир
12:20
Катастрофы, которыми нам грозит космос
Истории
10:59
Самые страшные посадки самолетов
Истории
10:22
Вымершие животные, которые могут быть живы
Безумный мир
10:08
Невероятные вещи, найденные в космосе
Вещи
13:50
Обычные вещи, которые запрещены в КНДР
Места
07:58
Где начнется конец света
Безумный мир
03:34
Названы страны с самыми строгими законами
Места Безумный мир
10:18
Что было в секретных архивах КГБ
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение