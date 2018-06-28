Vivo представила мощного конкурента Face ID

Vivo представила мощного конкурента Face IDПока Apple не упускает возможности лишний раз напомнить о том, какой распрекрасный сканер распознавания лица TrueDepth установлен в iPhone, компания Vivo решила уложить конкурента на лопатки своим громким анонсом.

Новый сенсор для сканирования лиц от Vivo мало того, что в 10 раз точнее TrueDepth, так еще и обладает самым высоким разрешением среди подобных решений на рынке.

Сенсор китайского производителя смартфонов способен распознавать лица на расстоянии до трех метров. На лицо пользователя проецируется около 300 000 точек, а это действительно в 10 раз больше, чем у TrueDepth и Face ID от Apple

Работает сенсор по принципу эхолота: за доли секунды отправляются невидимые пучки света, после чего, отбиваясь от лица пользователя, возвращаются на считывающий датчик. Таким образом происходит построение 3D-картины лица.

А чтобы окончательно уложить на лопатки конкурентов, Vivo заявила о подключении к своему сенсору технологий искусственного интеллекта. Таким образом с каждым днем сканер будет работать все лучше и лучше.

Посмотрим, что на это ответит Apple на сентябрьской презентации. Решение от Vivo пока находится в стадии рабочего прототипа и в конечных устройствах появится не ранее следующего года.