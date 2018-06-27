ЧЕпуха: выброшенные авто, сверхнаблюдательный сосед и Картофельный институт

Подумали, что середина недели — самое время встряхнуться, потому мы собрали забавную фотовсячину в нашу «легкомысленную» рубрику. Городская жизнь, как обычно, полна неожиданностей, а порой и треша — смотрите, смейтесь, удивляйтесь.

Дождь! Самое время полить клумбы!

Кто машины выбросил? «Оригинальные» парковщики завелись в микрорайоне Парковый

Внимание! Вас снимает нескрытая камера. А точнее, целых три. У кого-то завелся очень наблюдательный сосед.

Главное, что солнечно, а загорать где угодно можно. А жители ЧМЗ шутят, чей, мол, муж потерялся?

А может, модно нынче кемарить в траве? Мужчина прилег на Университетской Набережной

"Современное искусство" на дорогах, или яма под прикрытием на Энгельса — Ленина

Еще немного дорожного треша. Сфотографировано на Свердловском проспекте.

А вот и культурное времяпрепровождение (ноги на спинке сиденья не в счет)

Эх! Ну зачем елку выбросили? Новый год-то через полгода! Замечено в Ленинском районе.

Картофельный институт! А что заканчивал ты?

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