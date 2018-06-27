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А у Василича клюет
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А у Василича клюет 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
И в кого я такая? Все шьют наряды для кукол, я не расстаюсь с железным грузовиком, все прыгают в «резиночку», я гоняю с мальчишками в футбол, все мечтают о парнях, я тороплюсь в деревню — там корова и парное молоко, лошади: здорово же прокатиться верхом — с ветерком!
О чем это я? Ах да, сегодня же Всемирный день рыболовства. Рыбалка — еще одно мое увлечение, которое никто не понимает — ты же девушка! Ну и что? Не водку же пить я туда еду и не на жизнь друзьям жаловаться. Вообще не люблю болтунов на рыбалке. «А у тебя клюет? А на что ловишь? А Василич вчера во-о-от такого поймал…» Вот к чему мне эта информация?
…На воде легкая рябь, у меня удочка, поплавок еле заметен вдалеке… Дернулся! Тут не до разговоров. Клюет? Нет, волна пошла. Поплавок ритмично качается и раз — скрылся. В сплыл и снова под воду. Неужели? Подсекаю. Небольшой карасик, глупенький, наверное, не пожил толком. Отпускаю.
Поплавок снова медленно покачивается на волнах. Наблюдаю. Медитирую. Думаю. А что еще нужно для полноценного отдыха?
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