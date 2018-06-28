Ещё
«Нам не хватает этого в английском»: как американцы переводили русские ругательства (осторожно, мат)
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нам не хватает этого в английском»: как американцы переводили русские ругательства (осторожно, мат) 

Bigpicture.ru 4 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Каждый житель России наверняка думает, что яркий и звучный русский мат не переводится ни на один язык мира. Редакторы американского и немецкого BuzzFeed Виктор Степанов и Карстен Шмел (Karsten Schmehl) все-таки решили попытать счастья и передать весь колорит ругательств.
Закончив работу, ребята, похоже, решили, что английскому языку точно не хватает этих выражений, потому что заголовок их статьи звучал так: «17 Russian Swear Words We Definitely Need In English» («17 русских ругательств, которые необходимы в английском языке»).
Источник: BuzzFeed
«Буквально: гребаное дно. Когда жизненная ситуация просто не может стать еще хуже».
«Буквально: пенис с горы. Описывает какого-то чудака, заявившегося неизвестно откуда, никто его не знает».
«Буквально: копать-твою-мать. Выражение используется как «Господи Иисусе», когда вы чем-то удивлены».
«Неуклюжий человек».
«Буквально: кусок идиота. Описывает ну очень тупого человека».
«Буквально: ноги в рот. Когда вы чем-то или кем-то очень удивлены».
«Буквально: половые члены одного размера. Когда вам совершенно все равно и ничего вас не волнует».
«Буквально: очешуительно! Ответ на вопрос «Как дела?». Когда у вас именно так дела, у вас все хорошо».
«Буквально: гребаные пассатижи. Фраза используется для выражения крайнего удивления в негативном смысле».
«Буквально: кто-то, кто чересчур много пукает. Тот, кто думает, что он очень крут, но на самом деле таковым не является».
«Буквально: к черту, да пошло оно все. Выражение используется как «к черту, мне плевать»».
«Нам конец. Мы прокляты и в полной попе».
«Версия ругательств «Господи Иисусе» или «черт возьми»».
«Тот, кого легко одурачить».
«Буквально: ну хорошо, нам конец. Выражает удивление, даже шок: «Что же нам теперь делать?»».
«Сложнопроизносимое слово означает буквально «использованный с хитростью». Говорят о человеке слишком пафосном, который много о себе мнит, или о том, кто притворяется, что умнее вас».
Bigpicture.ru: последние новости
Как простая русская женщина Вика стала богом в Гватемале Чрезмерная вежливость, феминизм и отсутствие патриотизма: Бельгия глазами русского Ты ее гладишь, а она мурчит: японцы создали подушку — заменитель кота
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из глубины глазниц черепа на меня смотрели глаза»54
За что ненавидели Андропова57
На снимке Луны обнаружили звездолет
Где начнется конец света
Как выглядят вещи из онлайн-магазинов на самом деле75
Видео
00:31
Пес, сделавший массаж сердца хозяину, покорил Сеть
Истории
02:36
На снимке Луны обнаружили звездолет
Безумный мир
12:20
Катастрофы, которыми нам грозит космос
Истории
10:59
Самые страшные посадки самолетов
Истории
10:22
Вымершие животные, которые могут быть живы
Безумный мир
10:08
Невероятные вещи, найденные в космосе
Вещи
13:50
Обычные вещи, которые запрещены в КНДР
Места
07:58
Где начнется конец света
Безумный мир
03:34
Названы страны с самыми строгими законами
Места Безумный мир
10:18
Что было в секретных архивах КГБ
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение