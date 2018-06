«Нам не хватает этого в английском»: как американцы переводили русские ругательства (осторожно, мат)

Каждый житель России наверняка думает, что яркий и звучный русский мат не переводится ни на один язык мира. Редакторы американского и немецкого BuzzFeed Виктор Степанов и Карстен Шмел (Karsten Schmehl) все-таки решили попытать счастья и передать весь колорит ругательств.

Закончив работу, ребята, похоже, решили, что английскому языку точно не хватает этих выражений, потому что заголовок их статьи звучал так: «17 Russian Swear Words We Definitely Need In English» («17 русских ругательств, которые необходимы в английском языке»).

Источник: BuzzFeed

«Буквально: гребаное дно. Когда жизненная ситуация просто не может стать еще хуже».

«Буквально: пенис с горы. Описывает какого-то чудака, заявившегося неизвестно откуда, никто его не знает».

«Буквально: копать-твою-мать. Выражение используется как «Господи Иисусе », когда вы чем-то удивлены».

«Неуклюжий человек».

«Буквально: кусок идиота. Описывает ну очень тупого человека».

«Буквально: ноги в рот. Когда вы чем-то или кем-то очень удивлены».

«Буквально: половые члены одного размера. Когда вам совершенно все равно и ничего вас не волнует».

«Буквально: очешуительно! Ответ на вопрос «Как дела?». Когда у вас именно так дела, у вас все хорошо».

«Буквально: гребаные пассатижи. Фраза используется для выражения крайнего удивления в негативном смысле».

«Буквально: кто-то, кто чересчур много пукает. Тот, кто думает, что он очень крут, но на самом деле таковым не является».

«Буквально: к черту, да пошло оно все. Выражение используется как «к черту, мне плевать»».

«Нам конец. Мы прокляты и в полной попе».

«Версия ругательств «Господи Иисусе» или «черт возьми»».

«Тот, кого легко одурачить».

«Буквально: ну хорошо, нам конец. Выражает удивление, даже шок: «Что же нам теперь делать?»».

«Сложнопроизносимое слово означает буквально «использованный с хитростью». Говорят о человеке слишком пафосном, который много о себе мнит, или о том, кто притворяется, что умнее вас».