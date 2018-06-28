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Сандра Буллок призналась, что «до ужаса» боялась Харви Вайнштейна
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Сандра Буллок призналась, что «до ужаса» боялась Харви Вайнштейна 

Попкорн News 4 часа назад
Фото: Попкорн News
В рамках промо-кампании «8 подруг Оушена» Сандра Буллок продолжает общаться с журналистами, раздавая многочисленные интервью. В беседе с The Sunday Times актриса решила поделиться своими впечатлениями от Харви Вайнштейна. Лично Сандра с продюсером никогда не работала, что не мешало ей «до ужаса» его бояться.
В отличие от многих своих коллег по Голливуду, которым повезло много меньше, Буллок печального опыта столкновения с Вайнштейном не имела:
«Я слышала про Харви и до ужаса его боялась. Я не хотела быть в том мире. Я очень рано научилась отсекать такие вещи, чтобы меня все это не касалось», рассуждает актриса.
«Я слышала только то, что Харви хотел внушить людям, и меня это бесконечно злило. Люди говорили — «Ну, вы же знаете, как она получила эту роль, она переспала с Харви». А я на это отвечала — «Лучше заткнись, ты ведь не знаешь этого наверняка». И потом, когда выяснилось, что на самом деле эти женщины подверглись жестокому насилию… Они не хотели спать с Харви. Это Харви хотел, чтобы все окружающие так думали».
По словам Буллок, она «очень боялась» того, с какими последствиями могут столкнуться «храбрые женщины», решившие публично рассказать о пережитом. Сама актриса столкнулась с нежелательными авансами в свой адрес очень рано и с тех пор старается использовать юмор, чтобы таких ситуаций избегать:
«Так я всегда вела себя в сложных ситуациях. Так я выживала. Потому что в самом начале моей карьеры у меня была очень тяжелая ситуация, связанная с облеченным властью человеком. Я пыталась уклониться с помощью юмора, но это не помогало. В конце концов я сказала: «Пожалуйста, просто увольте меня». Это был незабываемый урок».
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