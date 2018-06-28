Что нужно обязательно увидеть в Каталонии

На любой пьянке обязательно наступает момент планирования совместных поездок в ближайшем будущем.

Декабрь, мы в гостях у друзей рассказываем про шикарнейший трип по Испании и Португалии, те с бокалом вина в руках мечтательно закатывают глаза:

— Эх, как бы нам с вами сгонять. Так складно поёте…

— А поехали в апреле?!

— А давайте!

Собутыльниками были ребята проверенные, примерно так же у нас родилась мысль устроить совместную кругосвету по Черногории. Узнав, что у нас появились попутчики, мы на кураже сразу начали строить планы будущего вояжа.

Юлька кричала: «Едем на юг Испании, я там еще не все посмотрела. Альхамбра! Кордоба! Хочу! Хочу! Хочу!»

Я же возмущался, ибо по югу мы уже потаскались, а вот север не охвачен вообще никак.

Дискуссия была жаркой и долгой, почти с членовредительством, минут через тридцать наши друзья тихонечко подали голос: «А наше мнение вообще учитывается? Или мы опять будем веселыми чемоданами?»

Сорямба, но у нас тирания.

Самое интересное, но во время спора родилась безумная мысль: «А нахрена нам вообще фигачить такие расстояние на прокатной машине. Может сначала — север, а потом — на поезде на юг?» (всем привет, это Юлька. Просматривала текст на ошбики и заметила вопиющую несправедливость. Про поезд придумала я!).

Идея была крайне заманчивой, но труднореализуемой, уж больно запутанный маршрут вырисовывался. Так что на утро я со свежей головой сел изучать вопрос.

Финальным результатом не могу не гордиться, вышел логистический шедевр — прилёт, взятие прокатной машины, шестидневный круговой маршрут по окрестностям Барсы с заездом в Сарагосу, возврат тачки, два дня в столице Каталонии. Затем поездатая телепортация через всю страну за 4 часа на тысячу км, пара дней в Кордобе и прокатная машина в одну сторону до Аликанте откуда и планировался вылет. И все это крайне умело состыковывалось по времени и стоило вменяемые деньги. Маршрут озвучили, начнем повествование.

Друзьям по семейным обстоятельствам пришлось задержаться на одни сутки, так что в Барселону мы прилетели в гордом одиночестве и сразу же отправились получать прокатное авто. У меня просят карту с которой я бронировал, выдаю и мне сообщают «Не та». Как это? Рву волосы на труднодоступных местах и понимаю «твою ж налево, я же ту карту блокировал, так как забыл её в банкомате. ААААА!».

— Мадам. Мы хэв зе проблем! Карта дисапеар, как будем поступать? И вообще нафига вам та же карта, если уже всё оплачено? — Сорямба, политика партии. Как вариант могу разлочить сумму списания и оплатите с новой карты. — А есть другие варианты? — Ну можете вообще машину не брать — Что же вы со мной делаете! Ладно вот вам новая карточка.

Самый прикол, никто не знал, а вернется ли списание по заблокированной карте. В банке посоветовали подождать месяц! Начало путешествия просто шикарное, назревал финансовый кризис.

Кое-как разобравшись с прокатом, спускаемся в гараж и ищем нашу ласточку. Таковой оказывается Nissan Juke, открываем багажник. Нет, вы издеваетесь? Это вообще что такое? Для кого этот авто, кто украл место сзади? Места максимум для спортивной сумки.

Конечно же попытка засунуть два чемодана провалилась. Да что там два, у нас то и один не влазит с неснятой полкой. Да можно опустить сидения, только вот у нас же еще друзья товарищи. С чемоданом.

Вспоминаем, что девушка в прокате усиленно предлагала двойку бмв, находим таковую на парковке, осматриваем. Деваться некуда, возвращаемся на поклон. Очередное разорение за увеличение класса. Банкротство уже маячит на горизонте.

Выдали нам вот такую белую красавицу, для путешествия шикарнейший автомобиль, тем более что она досталась фаршированная по максимуму — парктроник, круиз, навигация, электроприводы, миллион кармашков и полочек. Ну и царь-багажник, три чемодана и куча пакетов для него не проблема.

День первый — аклиматизация. В первые сутки я редко фотографирую, потому обойдемся сухими фактами без иллюстраций. Заселились в отель недалеко от аэропорта, отправились в город, потерялись в метро.

На Рамбле чуть не утонули в реке людей, пришлось локтями пробивать путь к рынку. Пауза на сангрию, только вот принесли какой-то безумный коктейль из водки с вареньем.

На душе потеплело и организм жаждал подвигов. Залезли на холм Монтжуик, пешком. Так себе была идея, потому как до этого додумались не мы одни и автобус обратно пришлось реально штурмовать. Туристы повсюду, хотя вроде бы не сезон. Шопинг и закупка стратегического запаса вина и хамона в авто.

Всегда мечтал встретить кого-то с табличкой в аэропорту, исполняю мечту, хватаем друзей, пакуем их в авто и мчимся в сторону Жироны. Включен режим параноик, так что едем аж по трем навигаторам — моему, Лехиному и встроенному в авто. Промахнуться при таком раскладе ой как сложно. Естественно мы пару раз немного заплутали.

Итак, Жирона или «Неприступный город». А все потому что этот скромный поселок городского типа умудрился выдержать около 25 крупных осад и приступов. Мелких было так много, что их никто и не считал. Исторический центр компактен и все дороги ведут к кафедральному готическому собору. Мы в Испании, куда уж без него.

Пока искали место для обеда, случайно вышли на стену. «Прогуляемся немного по ней и сразу трапезничать». Кто же знал что крепостная стена огибает почти весь старый город. Мы шли, шли, а она не кончалась и не кончалась. Ну хотя бы виды неплохие.

Тренажер для баскетбола. Во время штурма используется для унижения атакующих.

Знаете прикол про собаку в метро, которой надо потереть нос для исполнения желания?

В Жироне свой прикол — львица на столбе. Только вот её надо целовать в основание хвоста, или по нашему в жопу. Причем данная часть тела расположена на высоте вытянутой руки и потому для удобства приставлена лестница. Желающих масса.

Посмотрели на это непотребство коллективно решили: «Ну блин, мы пас, негигиенично как-то» и потому просто потерли животину. Тем самым задали новый тренд.

Вовсю вечерело, так что мы отправились в отель обсуждая, а целуют ли львицу зимой и бывает ли тут достаточно холодно, чтобы к ней примерзнуть.

Следующий пункт программы город Фигерас, где расположен музей-театр Сальвадора Дали.

Устав в прошлую поездку мариноваться в очередях, мы подготовились — купили билеты заранее через интернет. Время входа фиксированное — 9:30, и на сайте везде куча предупреждений: «Опоздаете хоть на одну минуту, не пустим!».

Конечно же у нас по пути тупят навигаторы, и всё. Мы опаздываем, девчонки паникуют, все на нервах. Но вселенная решила нас пожалеть, приезжаем мы аккурат в нужное время, прямо напротив кассы прямо перед нами освобождается парковка и вообще никого нет на получение билетов.

Радости нашей нет предела, хватаем проходки, забегаем за угол и упираемся в толпу.

Испанцы народ мудрый, билеты надо получить до полдесятого, но вот музей открывается только в 10:00. Ждемс.

Делать особо в очереди нечего, потому Лидка развлекает нас зачитывая интересные факты о Дали из книжки. Товарищ, конечно, был феноменальный, с давно поехавшей крышей. Чего только стоит история о том что после очередной ссоры Дали послал отцу конверт с надписью «Это всё, что я тебе должен». Внутри была салфетка со спермой.

Место максимально странное и крайне эпотажное.

Я не особо проникся представленными картинами, но «Мягкий автопортрет с жареным беконом» однозначно займет верхнюю строчку личного топа.

Инсталляции крышесносные, жаль только совершенно нефотографибельные.

Особенно охренел, когда я по возвращению узнал что забальзамированное тело Сальвадора Дали по его собственному желанию покоится в склепе под куполом. Более того, по завещанию самого Дали над местом его погребения должен находиться туалет. И он там действительно есть.

Помимо посещения дворца Дали билет дает возможность зайти в музей украшений. Ради интереса зашли, поохали, поахали над блестюшками, но не впечатлившись решили, что пора рвать когти дальше и выехали в сторону Бесалу. Мозг после просмотренного был перегружен, не заметили как добрались, за разговорами время летит незаметно.

Навигатор нам и тут поднасрал, я конечно догадывался, что ехать через пешеходный центр города в малюсенький переулок не самая лучшая идея. Но чего я не ожидал, так того что он закончится лестницей. Смотреть как мы задом выбираемся на дорогу сбежалось полдеревни.

Итак Бесалу. Каким образом этот скромный город попал в наш маршрут? Да потому что время остановилось тут в 15 веке, всемирное наследие Юнеско, бла бла бла, ну вы поняли. Город совсем крошечный, целиком его можно обойти за 10 минут, мне до метро от дома идти дольше.

На всю округу пять отелей, ценник более чем гуманный, потому мы решили не мелочиться и взяли самый пафосный. Номер нам достался с верандой и видом на церковь 12 века. Там и решили отобедать устроив пикник с хамоном и вином.

Последнее нас быстро размазало и мы даже сделали попытку устроить обеденный сон. Только вот куранты с боем через каждые 15 минут и голуби-мутанты курлыкующие как тигры быстро разбили наши надежды на отдых. Деваться некуда, пойдем гулять.

Достопримечательность номер 1. Стулья на стене. Есть идеи для чего? Даже не пробуйте не догадаетесь. В общем, в средние века город атаковала всякая летающая нечисть, топливо не вечное и дескать для отдыха постоянно влетали к людям в окна. Самые хитрожопые решили часть мебели зафиксировать на стене. Ну хорош на меня так смотреть, как говорится мопед не мой. Что узнал то и пересказал.

Идем за угол, а там еще один стул. Попахивает уже мебельным фетишем. У этого история чуть скромнее, когда-то город победил на соревнованиях театралов в Венеции и те им подарили целый мебельный гарнитур. Только вот предприимчивые товарищи, под покровом ночи довольно оперативно почти всё растащили. Жители над утратой погоревали и намертво забетонировали в брусчатку последний экземпляр.

Музей миниатюр. Не осуждайте, надо было хоть как-то занять время.

Ну и жемчужина коллекции — средневековый мост. Оборонительный, семипролетный, построенный римлянами то ли в 11, то ли в 12 веке. Через пару сотню лет построили центральную башню, которая издалека похожа на огромный смайлик. Кстати, ничего странного не замечаете? Куда делись все туристы?

И наверное хватит для начала. Продолжение следует. Всем спасибо за внимание.

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