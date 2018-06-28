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Зачем люди прикладываются к мощам
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Зачем люди прикладываются к мощам 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Благоговейное отношение христиан к мощам святых связано с верой в то, что они еще при жизни достигли в полной мере соединения с Богом, обожения — что, согласно христианскому учению, является главной целью человеческой жизни.
Из истории христианской Церкви можно понять, что под мощами подразумевались не только нетленные тела, но вообще всякие останки святых людей, и почитались с благоговением не только кости, но также и прах. Более того, Предание свидетельствует, что Святой Дух может действовать даже через личные вещи, принадлежавшие им.
Например, в книге Деяний апостолов рассказывается об исцелении больных, на которых возлагали плат и пояса апостола Павла.
Почитание мощей было, подчас, сопряжено с большой опасностью для жизни. Первые христиане тайком собирали с судилищ и мест казней останки святых мучеников и хранили их с благоговением. Позже мощи стали класть в основание строящихся храмов. С древности до наших дней дошла традиция во всех православных храмах служить Литургию на мученических мощах: их частицы зашивают в антиминс — большой плат, покрывающий престол в алтаре. Канонически почитание мощей было утверждено на 7 Вселенском Соборе.
Почитая святые мощи, мы как бы становимся причастниками благодати, которую стяжали святые, и в своих молитвах к ним можем попросить заступничества перед Богом, помощи в благих начинаниях и нуждах. Надо понимать, что мы не поклоняемся мощам, как Богу, а лишь почитаем их, как освященные благодатью Святого Духа.
Подлинный же смысл обращения к святым и почитания их мощей заключен в том, чтобы с помощью их и нашей молитвы суметь стать в своей жизни ближе к Богу. И, конечно же, нельзя относиться к поклонению мощам, как к загадыванию желаний. Прежде всего — это готовность к духовному и душевному труду.
Прикладываясь к мощам, принято перекреститься и поклониться дважды, а затем приложиться к раке или ковчегу, если нет очереди — можно положить земной поклон. Женщинам при этом желательно быть без помады. Ни в коем случае нельзя суетиться и торопиться — это порождает раздражительность, а она не способствует молитве.
Если есть возможность — можно приложиться к руке или ногам святого, к лицу и голове прикладываться не принято. После этого можно ещё раз перекреститься и положить поклон.
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