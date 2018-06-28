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Привычные вещи, которые оказались опасными
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Привычные вещи, которые оказались опасными 

Рамблер 1 час назад
Ежедневно мы используем массу привычных вещей и посещаем разные места и даже не задумываемся, что некоторые из них весьма опасны.
1. Парки аттракционов. Поразительно, но даже самолёты, которых боятся очень многие, куда безопаснее. Аттракционы проверяют реже и менее ответственно, чем пассажирские лайнеры, так что день в парке — мероприятие более рискованное, чем авиаперелёт.
2. Вьетнамки. Эту невероятно популярную и комфортную летнюю обувь можно встретить и на пляже, и в городе. Но мало кто знает, что вьетнамки попросту калечат ноги. Ремешки, проходящие между пальцев, способствуют возникновению раздражений и мозолей, из-за особенностей конструкции вьетнамки вынуждают ступу при каждом шаге неестественно выгибаться, что негативно сказывается на суставах, а тонкая подошва на защищает кожу от камешков и осколков.
3. Пластиковые контейнеры. Упаковывая в них обед, задумайтесь, что мытьё, взаимодействие с различными продуктами, нагревание в микроволновке незаметно разрушают пластик. Спустя время контейнеры начинают выделять вредные вещества, хотя внешне остаются неповреждёнными.
4. Наушники. Безусловно, наушники — это удобно, ведь вы можете слушать любимую музыку всегда и везде. Но и в них таится опасность. Прежде всего, это повышенная громкость, ведущая к снижению слуха. А маленькие модели-вкладыши — простейший способ занести инфекцию.
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