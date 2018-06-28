«Apple возненавидит его». Студент изобрел подушку безопасности для смартфона

Филипп Френцель, студент немецкого университета города Ален, изобрел удобную технологию, которая позволяет избежать повреждений телефона при его падении. Обсуждение революционного изобретения быстро вышло в топ Reddit и собрало больше тысячи комментариев. Как это работает и в чем недостатки такой подушки безопасности, разбирался «360».

Как он это сделал?

В своем вузе Филипп изучает мехатронику и для защиты диплома магистра студент хотел придумать что-то особенное. В этом ему «помог» неприятный инцидент — Филипп небрежно бросил на перила куртку, в которой лежал новый телефон. Он выпал и упал на этаж ниже, в результате весь экран покрылся трещинами. Именно этот случай и натолкнул молодого немца на ряд экспериментов.

Путь к успеху начался с провальных попыток. Вначале Филипп пытался создать аналог подушки безопасности, которая работает в автомобилях, потом пробовал использовать специальную пену. Но все варианты были либо технически трудны в исполнении, либо имели существенные недостатки, которые могли лишь навредить гаджету.

Помогли знания мехатроники — Филипп взял обычный защитный чехол и встроил туда датчик свободного падения. Его он подключил к металлическим пружинам, которые за мгновение выстреливали пластиковые защитные лепестки. Когда телефон падал, он приземлялся на лепестки, которые пружинили и гасили удар. Сам гаджет оставался при этом невредимым. Затем лепестки можно аккуратно сложить обратно, и телефон внешне будет выглядеть как и все прочие.

На экзаменационную комиссию изобретение студента произвело такое сильное впечатление, что ему не только присудили заветную степень, но и признали его проект лучшим из всех представленных. Чуть позже Филипп получил за свою подушку безопасности еще и международную премию в области мехатроники, пишет Pre-view.

Реакция Сети

Студент уже запатентовал свое изобретение и хочет через краудфандинг собрать средства для запуска серийного производства. Среди интернет-пользователей этот девайс уже пользуется огромным спросом — в Reddit публикация об изобретении Филиппа вошла в топ и собрала сотни восторженных отзывов.

«Вот он — герой, которого мы так ждали», — прокомментировал пост пользователь Tanaka_chan.

«Ничего не говори, просто бери мои деньги», — добавляет ajconway.

«Это просто шикарная идея. Уверен, что он срубит на ней миллионы», — подчеркнул Pooty130.

Другие посоветовали Филиппу сделать такую подушку размером побольше — для пожилых людей. «Если сделать ее побольше и снабжать ею пожилых людей, то можно защитить их от перелома шейки бедра. Они начинают падать и — пуф! — срабатывают надувные штаны», — фантазирует BlueZen10.

Есть ли минусы?

Несмотря на, в целом, одобрительную реакцию интернета, некоторые указали Филиппу и на недостатки. Например, пользователи предполагают, что такой девайс будет представлять опасность для здоровья на американских горках, при прыжке с парашютом или при простом желании перепрыгнуть бордюр.

«Это, конечно, все очень весело — до тех пор, пока вы не прыгаете с бордюра, а эти лепестки выстреливают в кармане прямо рядом с вашим сокровенном местом», — размышляет darlingknight27.

«А что если ваш приятель скажет: «Эй, кинь-ка мне свой мобильник». Эта штука его вырубит?» — интересуется beastson1.

Это уже не первое изобретение, призванное защитить хрупкие смартфоны от повреждений. Так, в Японии в прошлом году изобрели новый тип стекла, которое способно само восстанавливаться, «заживляя» трещины даже при комнатной температуре. Отмечается, что материал, который авторы технологии назвали полиэфирной тиомочевиной, в перспективе можно применять при создании экранов смартфонов и других хрупких технических приспособлений. Но пока эту технологию еще не пустили в массы, в то время как подушка безопасности Филиппа собирает уже многие сотни предварительных заявок.