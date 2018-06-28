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Дербент и голуби
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Дербент и голуби 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
— И дедушка мой этим занимался, и прадедушка. Я шестой. Считается, что этому делу в Дербенте все 300 лет, — говорит Нияз Авсетов.
Нияз — голубевод. В голубятне, выстроенной во дворе его дома на окраине самого южного города России, живет больше трех тысяч птиц. Cамая большая «коллекция» на Северном Кавказе.
Голубиный профсоюз и 13 ограблений
3150 голубей Нияза живут в специальных клетках в небольшом дворе. У каждого на лапке — металлическое колечко с именем хозяина. От отца ему когда-то досталось только около полутора сотен птиц: голуби требуют много времени, которого у того не было. Но еще сложнее было деду.
— Бабушка мне рассказывала, как было тяжело в 1940-е, военные годы. Она деду даже предлагала бросить: «Самим кушать нечего, зачем нам еще голуби?» А дед ей ответил, что ему они от его деда достались, а тому — от его. Так что это для моей семьи особенное дело. Оно у меня в крови.
В молодости Нияз выучился на юриста, но работать по специальности не стал. Сейчас 50-летний мужчина полностью поглощен заботой о голубях. А дело это непростое, говорит он: надолго не отлучишься.
— Я даже в гости не могу выехать. Хорошо хоть ко мне приезжают. И американцы были, и немцы, много кто приходит посмотреть. Так что это и для развития туризма нам нужно.
Еще к Ниязу приходят коллеги-голубеводы. Он — председатель дагестанского союза любителей этих птиц «Символ мира», где около 600 разводчиков. Треть из них живет в Дербенте. И это как настоящий профсоюз.
— Около 130 человек приходят регулярно. Собираемся почти каждую неделю. Наши разговоры — все про птиц: кто где голубя поймал, какие новые породы, болезни. Если кто-то вдруг заметил где-то чужих голубей, об этом нужно рассказать — иначе будет драка.
Все просто: бывает, что птиц воруют. В основном — приезжие. Потому что местные все друг друга знают и поддерживают. И именно они благодаря цыганской почте возвращают птиц хозяину.
Замки на клетках Нияза взламывали 13 раз. Все птицы с метками Нияза находились.
— Кто-то из наших голубеводов узнает, увидит и скажет. Так и выяснялось, что моих голубей отправляли на продажу в Махачкалу, в Чечню, в Москву.
Сейчас воровать стали реже: Нияз поменял клетки и переехал жить к голубятне.
Агрессивные голубки
— Вот это Черномраморная, это Дикий… — показывает птиц Нияз. — Много их тут, а любимчика нет. Я всех голубей одинаково люблю. Это моя вторая семья.
Он утверждает, что не просто знает, как ухаживать за голубями, а различает каждого питомца «в лицо».
— Вижу и понимаю, самка это или самец, сколько лет, чем болел, что любит… Наверное, память у меня хорошая. По поведению они все похожи. Но бывают, конечно, особенно драчливые, слабые, сильные.
У голубей очень капризный характер, хоть и считается, что это миролюбивая птица.
— Бывают даже агрессивные голуби, себе все гнезда забирают, — рассказывает Нияз. — В этом случае МВД, то есть мы, сразу их задерживаем и отделяем от других. Есть в стаях и главари. Обычно главным становится самый старый голубь, у них такое почтение есть к старшим.
Почтение у голубей есть и к хозяину — его они слушаются беспрекословно.
— Я их даже не считаю после выгула, вот так посмотрю и уже знаю, все на месте или нет. Не помню даже, чтобы какой-то голубь, когда мы их загоняем обратно, остался незамеченным. Все дружно идут домой.
В каждом отсеке живут разные породы голубей. Всего в коллекции 64 разновидности из существующей тысячи. Редкие породы он ищет на выставках в других городах России — куда нечасто, но все выезжает.
— Вот, например, якобинец, это такая гибридная порода, — показывает он. — Здесь почтари отдельно, декоративы отдельно.
Как птицы становятся почтальонами
Почтари как раз и вызывают особенный интерес у посетителей. Самый частый вопрос: как голубь понимает, куда ему лететь с прикрепленной к лапке запиской?
Нияз говорит, что голуби-почтари — просто очень умные птицы с хорошей памятью, особенно «немцы». А еще их надо тренировать.
— Например, хотят отправить послание из Дербента в село Ахты. Сначала нужно это место показать голубю, чтобы он знал свою дорогу. В следующий раз он полетит именно туда, куда надо.
Вначале голубям дают задание преодолеть 5 километров, затем — 10, потом — 20 и 30. Они справляются. Помешать может только сокол в небе.
— Вот говорят еще, почему голуби возвращаются к хозяевам… — рассуждает Нияз. — Потому что любят своего хозяина, потому что ты же их кормишь. Тут его семья, его очаг, вот он и возвращается.
Голубеводы даже соревнуются: чьи голуби лучше доставляют записки, чьи птицы сильнее, а чьи быстрее. Чем лучше летает голубь — тем больше он ценится среди любителей. Лучшими летунами считаются бакинские голуби. У дербентских заводчиков они очень популярны.
Когда-нибудь в Дербенте рассчитывают сделать свою выставку голубей. Пока для этого нет места.
Опасности: соколы, инфаркты и несвобода
Сам климат города отлично подходит для этих птиц. Сильных холодов здесь не бывает, а южной жары голуби не боятся. Нияз даже рассказывает, что перед отправкой в Москву делает своим питомцам прививку «от простуды».
Несколько раз в год всех птиц вакцинируют: против сальмонеллеза, токсоплазмоза, оспы. В «довакцинный» период они часто болели и могли погибать по 500 штук.
— Голубь живет до 30 лет, если не заболеет, — поясняет Нияз. — Иногда проживают только 12−13 лет. У них бывают даже инфаркты, инсульты, паралич. Как у людей — от стрессов.
После болезни птицы могут восстановиться — но нужен тщательный уход и много лекарств. Ежегодно на препараты у Нияза уходит 140−150 тысяч рублей.
Примерно столько же — на еду. Голуби Нияза съедают 15 тонн зерна в год. Еще им нужны витамины — домашние голуби привыкли совсем к другим условиям жизни, чем их дикие сородичи, говорит любитель. По его подсчетам, содержание одной птицы обходится в 570 рублей в год.
Много не только расходов, но и усилий: оберегать от болезней, кормить, спаривать, следить за яйцами и позже — за вылупившимися птенцами. Нияз каждый день разговаривает с голубями: учит командам, издавая щелчки и другие звуки. Утверждает, что они его понимают. И правда, при виде Нияза голуби спокойны, а чужаки заставляют их разлетаться.
А еще птиц обязательно выгуливать.
— Им нужно летать, иначе голуби начинают гибнуть, — объясняет заводчик. — А на наших голубей нападают соколы, в день, бывает, по два-три забирают. Так что отлучаться нельзя.
Мечта о всероссийском рекорде
Поэтому он почти всегда в городе, хотя приглашений на «профильные мероприятия» получает немало. Покупатели обычно приезжают сами. Кто-то берет голубей на развод.
— Тогда я рассказываю, какие у этого голубя отец с матерью, какой дедушка и что нужно, чтобы порода еще красивее получилась, — объясняет Нияз. — Бывает, даже правительственные чиновники приходят за голубями, начинают их разводить. Это же такой релакс, успокаивает.
А еще голуби — частые гости на дербентских праздниках. Их «нанимают» для красоты на свадьбы, дни рождения и другие торжества. Тогда вместе с птицами на праздник идет хозяин — потому что именно его они будут слушаться. В отсутствие Нияза следить за голубями остается сын — он тоже умеет обращаться с птицами, но для него это не дело жизни.
Цены на птиц разные, зависит от породы и родословной: от одной до 10 тысяч. Однако прибыльным бизнесом Нияз назвать свое дело не может. Просто не понимает, чем бы еще мог заниматься. Поэтому, хотя и сетует на трудности, мечтает расширить площадь голубятни.
— Здесь тесновато. Была б возможность, я бы довел их число до 7 тысяч, и это была бы самая крупная голубятня в России. Это дело для души, семья моя. С детства я с ними и очень хочу, чтобы дело это продолжалось в Дербенте.
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